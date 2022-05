Las Vegas Lights FC quita invicto a Pittsburg Riverhounds

Danny Trejo (10), fue el jugador más valioso en la victoria de Las Vegas Lights FC sobre Pittsburgh Riverhounds 1-0, anotó el gol del triunfo y se coloca en el “tope” de artilleros de la USL Championship. El sábado 16 de abril de 2022 en el Cashman Field. [Foto Las Vegas Lights FC]

“Agradezco a nombre de mis compañeros el apoyo que nos dan, seguiremos trabajando duro para darle a los fans buenos resultados”, comentó al final del partido Danny Trejo, el jugador más valioso en la victoria de Las Vegas Lights FC sobre Pittsburgh Riverhounds 1-0.

El partido aconteció el sábado 16 de abril de 2022 en el Cashman Field, ante una entrada regular de aficionados.

El equipo visitante Pittsburgh Riverhounds venían de ganar sus tres recientes partidos: ante Loudon United 2-0; Maryland Bobcats 2-0 y FC Tulsa 4-3, habían empatado ante Detroit City 1-1 el 26 de marzo, por lo que –en papel- se antojaba una victoria. Pero en Las Vegas los “sabuesos de río” encontraron en los Lights, la horma de su zapato, es decir, no pudieron inquietar la valla defendida por Tomás Romero.

Se llevaron de la “Ciudad del Pecado”, una dolorosa derrota y, lo más trágico, perdieron la etiqueta de invictos. Su récord ahora se ubica en 4 ganados, un empate y un revés, para sumar 13 puntos. Mientras que Las Vegas Lights FC se ubican con 4 triunfos, 3 derrotas y sin empates para totalizar 12 puntos.

El único gol del partido empezó con una jugada colectiva en el medio campo, donde Álvaro Quezada y Roberto Molina, jugador nacido en Sonsonate, El Salvador, robaron el esférico y sirvieron un excelente pase a profundidad, para que Danny Romero avanzara hasta el filo del área grande y “fusilara” al guardameta Kevin Silva.

Las instrucciones de Enrique Durán Díaz, entrenador de Las Vegas Lights FC, fueron claras, controlar el balón, tener posesión y no arriesgar en el ataque; en esta oportunidad le rindieron buenos dividendos los jugadores y se alzaron con una valiosa victoria que los posiciona mejor en la tabla.

Al medio tiempo se llevó a cabo un interesante “derby canino” ya que la directiva de los Lights motivó a los aficionados a que llevaran sus perros al estadio. Coincidentemente el equipo visitante tiene como sobrenombre Riverhounds, es decir, “sabuesos de río”, por lo que el concurso fue atinado y muy divertido. Los “bebés peludos” de cuatro patas hicieron las delicias del público corriendo en el estadio. La ganadora fue una perrita de la raza Golden Doodle Maltés, Sassy, cuya dueña humana es Josie Manzo, una joven oriunda de México.

Cabe destacar que el portero local Tomás Romero, fue convocado a jugar por La Selecta, como es conocida la selección de fútbol de El Salvador, pero declinó la oferta para cuidar el marco de los Lights. Lo ha hecho muy bien, en los cuatro partidos que ha jugado no le han anotado ningún gol.

“La temporada pasada fue difícil debido a lesiones, este año me encuentro bien físicamente, quiero corresponder al trabajo de mis compañeros con trabajo duro, metiendo goles y dando pases para que ellos también anoten; que estén seguros de que estoy para trabajar en conjunto”, expresó Danny Trejo al final del partido, agregando –en español- que “el ser líder (de anotaciones con 6) de la liga no me presiona, me esfuerzo en cada partido, me divierto jugando, amo el fútbol, me encanta, vengo a la cancha a divertirme, quizá por eso salen bien las cosas”.

Las Vegas Lights FC regresa al Cashman Field el sábado 23 de abril al enfrentarse a L.A. Galaxy II. La directiva dio a conocer que Red Apple Fireworks presentará un espectáculo de fuegos artificiales al final del partido.