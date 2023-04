Las Vegas Lights FC debutó en casa; y lo hizo de manera honrosa, enfrentando a Real Salt Lake. El equipo perdió 3-2, sin embargo, ese resultado no refleja la competitividad que los jugadores mostraron en el terreno de juego.

Las Vegas Lights FC cayó 3-1 ante Real Salt Lake y se despidió de la "Lamar Hunt U.S. Open Cup".

Las Vegas Lights FC cayó 3-1 ante Real Salt Lake y se despidió de la “Lamar Hunt U.S. Open Cup”. En la foto el arquero de los Lights, Leo Díaz, quien registró impresionantes atajadas en el partido. El miércoles 27 de abril de 2023 en el Cashman Field. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Las Vegas Lights FC cayó 3-1 ante Real Salt Lake y se despidió de la “Lamar Hunt U.S. Open Cup”. En la foto Tabort Etaka Preston (8) realiza un potente disparo que salió desviado de la portería rival. El miércoles 27 de abril de 2023 en el Cashman Field. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Las Vegas Lights FC cayó 3-1 ante Real Salt Lake y se despidió de la “Lamar Hunt U.S. Open Cup”. El miércoles 27 de abril de 2023 en el Cashman Field. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Las Vegas Lights FC cayó 3-1 ante Real Salt Lake y se despidió de la “Lamar Hunt U.S. Open Cup”. El miércoles 27 de abril de 2023 en el Cashman Field. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Las Vegas Lights FC cayó 3-1 ante Real Salt Lake y se despidió de la “Lamar Hunt U.S. Open Cup”. En la foto el arquero de los Lights, Leo Díaz, quien registró impresionantes atajadas en el partido. El miércoles 27 de abril de 2023 en el Cashman Field. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Las Vegas Lights FC cayó 3-1 ante Real Salt Lake y se despidió de la “Lamar Hunt U.S. Open Cup”. El miércoles 27 de abril de 2023 en el Cashman Field. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Las Vegas Lights FC cayó 3-1 ante Real Salt Lake y se despidió de la “Lamar Hunt U.S. Open Cup”. En la foto Chukwuemeka Sonto Eneli (25) quien fue una pesadilla para el equipo de Utah. El miércoles 27 de abril de 2023 en el Cashman Field. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Las Vegas Lights FC cayó 3-1 ante Real Salt Lake y se despidió de la “Lamar Hunt U.S. Open Cup”. En la foto Chukwuemeka Sonto Eneli (25) quien fue una pesadilla para el equipo de Utah. El miércoles 27 de abril de 2023 en el Cashman Field. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Las Vegas Lights FC cayó 3-1 ante Real Salt Lake y se despidió de la “Lamar Hunt U.S. Open Cup”. En la foto el canterano Azriel González (11) quien no pudo encontrar el fondo de la red, pero realizó remates muy peligrosos. El miércoles 27 de abril de 2023 en el Cashman Field. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Las Vegas Lights FC cayó 3-1 ante Real Salt Lake y se despidió de la “Lamar Hunt U.S. Open Cup”. El miércoles 27 de abril de 2023 en el Cashman Field. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Las Vegas Lights FC debutó en casa; y lo hizo de manera honrosa, enfrentando a Real Salt Lake. El equipo perdió 3-2, sin embargo, ese resultado no refleja la competitividad que los jugadores mostraron en el terreno de juego.

Fue la primera ocasión –oficial- que un equipo de la Major Soccer League (MLS), enfrentó a una escuadra de la USL Championship. El encuentro, que aconteció el miércoles 26 de abril de 2023 en el Cashman Field, fue parte de la tercera ronda de la “Lamar Hunt U.S. Open Cup”.

“Me da la impresión que no tienen un medio creativo que genere control en el medio campo y lidere el ataque”, comentó Jorge Martínez, un aficionado ‘de hueso colorado’ que acudió, al igual que cientos de amantes del fútbol, a presenciar el histórico encuentro.

El comentario lo hizo al notar que los dirigidos por Isidro Sánchez, no acostumbraban salir jugando, sino que el portero Leo Díaz, un extraordinario jugador que viene de Lanús, Argentina, tenía que despejar dividiendo el balón, con la esperanza de que artilleros como Erik “Cubo” Torres (99), Tabort Etaka Preston (8) o el joven Azriel González (11), generaran peligro al arco rival, que estuvo bien custodiado por el espigado jugador nacido en Henderson, Nevada, Gavin Beavers, que tiene apenas 17 años de edad.

A pesar de tener solo la posesión del balón en el 42% de la primera mitad, los Lights superaron a Real Salt Lake 6 a 5, con 4 tiros a puerta, contra solo uno del equipo visitante.

En una segunda mitad muy activa, ambos equipos tuvieron tiros de dos dígitos, pero no pudieron encontrar el fondo de la red. El portero de los Lights, Leo Díaz, registró 3 atajadas en los últimos 45 minutos del tiempo reglamentario.

Las Vegas Lights FC controlaron por momentos las acciones del partido, pero no pudieron perforar la meta de Real Salt Lake; la defensa controló muy bien a los peligrosos delanteros y lograron terminar el tiempo reglamentario con un empate a cero goles.

Pero, en el primer minuto del tiempo de compensación (del primer tiempo extra), cayó el primer gol del partido por conducto del capitán y –al mismo tiempo- talismán del equipo, el mediocampista croata Damir Kreilach (8).

En el segundo tiempo extra, los Lights se volcaron al ataque y consiguieron el empate por medio de un potente remate de Lucas Stauffer (4), que anotó por tercera ocasión consecutiva en tres partidos que lleva con el equipo.

Pero al tratar de anotar el gol del triunfo, Damir Kreilach (8) volvió a hacerse presente en el marcador en el minuto 116 de tiempo corrido. Al buscar desesperadamente el empate, los Lights volvieron a descuidar su defensa y en lugar de anotar, otro jugador nacido en Henderson, Nevada, Danny Musovski (17) que ahora milita con Real Salt Lake, anotó el 3-1, en el primer minuto de compensación del segundo tiempo extra (120+1), selló el partido para los visitantes.

Los Lights jugarán sus tres primeros partidos de temporada regular en casa, el viernes 5 de mayo a las 7:30 p.m. contra Charleston Battery, luego contra San Antonio FC el domingo 7 de mayo a las 3 p.m. y el sábado 13 de mayo contra FC Tulsa a las 7:30 p.m.

La “Lamar Hunt U.S. Open Cup”, comúnmente conocida como “U.S. Open Cup” (USOC, por sus siglas en inglés), es una competencia de proyección nacional. El torneo es organizado por la Federación de Fútbol de los Estados Unidos (U.S. Soccer) y participan todos los clubes afiliados, profesionales, amateurs y de la Major League Soccer (MLS). Fue fundada en 1914 bajo el nombre de National Challenge Cup, cuya denominación se utilizó hasta 1989, siendo el torneo de fútbol más antiguo de los Estados Unidos. En 1999 fue rebautizado como “Lamar Hunt U.S. Open Cup”, como es conocido en la actualidad.

Desde 2008, el campeón del torneo clasifica directamente a la Liga de Campeones de la CONCACAF.