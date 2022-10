Tres puntos clave del impresionante comienzo de los Knights bajo la dirección de Bruce Cassidy

Las sonrisas de los Golden Knights se extendieron por todo el vestidor visitante el martes por la noche en el SAP Center mientras posaban para una foto conmemorando el récord de Phil Kessel de 990 partidos consecutivos jugados.

Los Knights estuvieron eufóricos toda la semana para celebrar a su popular nuevo compañero de equipo y su logro. Hacerlo con dos victorias contra Toronto y San José mejoró aún más las cosas.

La foto captó perfectamente el estado de ánimo de los Knights a los ocho partidos de su temporada de 82 encuentros. Vuelven a ganar después de perderse los playoffs la temporada pasada. Y se divierten haciéndolo.

He hasn’t been a Golden Knight long, but Phil Kessel is family 🤗 #VegasBorn pic.twitter.com/QbJVJO811J

— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) October 26, 2022