Tres conclusiones de la victoria de los Knights: el centro se siente bien con dos asistencias

El centro de Vegas Golden Knights Chandler Stephenson (20) y el ala derecha Mark Stone (61) celebran después del gol de Stone, que le valió un hat trick, durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Nashville Predators, lunes, 15 de enero de 2024, en Las Vegas. (AP Photo/Ellen Schmidt)

El ala derecha de los Vegas Golden Knights Mark Stone (61) celebra después de su gol en el banquillo durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Nashville Predators, el lunes 15 de enero de 2024, en Las Vegas. (AP Photo/Ellen Schmidt)

El centro de los Vegas Golden Knights Chandler Stephenson (20), el ala derecha Mark Stone (61) y el defensa Alex Pietrangelo (7) celebran después del hat trick de Stone durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Nashville Predators, el lunes 15 de enero de 2024, en Las Vegas. (AP Photo/Ellen Schmidt)

El portero de los Nashville Predators Juuse Saros (74) ataja el puck contra el ala derecha de los Vegas Golden Knights Mark Stone (61) durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL el lunes 15 de enero de 2024, en Las Vegas. (AP Photo/Ellen Schmidt)

El centro de los Vegas Golden Knights Chandler Stephenson, izquierda, intenta un gol mientras el portero de los Nashville Predators Juuse Saros, derecha, ataja el puck durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL el lunes 15 de enero de 2024, en Las Vegas. (AP Photo/Ellen Schmidt)

El defensa de los Vegas Golden Knights, Brayden McNabb, felicita al portero Logan Thompson (36) por su victoria en un partido de hockey de la NHL contra los Nashville Predators, el lunes 15 de enero de 2024, en Las Vegas. (AP Photo/Ellen Schmidt)

El centro de los Nashville Predators Tommy Novak (82) patina con el puck contra el defensa de los Vegas Golden Knights Kaedan Korczak (6) durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL el lunes, 15 de enero de 2024, en Las Vegas. (AP Photo/Ellen Schmidt)

El defensa de los Vegas Golden Knights Alec Martinez (23) envía el puck lejos de la red mientras el centro de los Nashville Predators Ryan O'Reilly patina hacia la acción durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL, el lunes 15 de enero de 2024, en Las Vegas. (AP Photo/Ellen Schmidt)

El centro de los Vegas Golden Knights Chandler Stephenson (20) lucha por el puck con el centro de los Nashville Predators Philip Tomasino (26) durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL el lunes, 15 de enero de 2024, en Las Vegas. (AP Photo/Ellen Schmidt)

El entrenador de los Golden Knights, Bruce Cassidy, no estaba seguro de si el centro Chandler Stephenson estaría disponible para el partido del lunes a las 3 p.m. hasta minutos antes de que cayera el puck.

Unos 22 minutos para ser exactos.

“Esta mañana escuché que estaba mejor, pero hay que pasar el calentamiento”, dijo Cassidy. “Así que alrededor de las 2:38 p.m. de esta tarde o así (es) cuando realmente me sentí cómodo. Y me alegro de que haya jugado”.

Stephenson, que se perdió el entrenamiento del sábado por una enfermedad, dio dos magníficas asistencias en dos de los tres goles del capitán Mark Stone en la victoria de los Knights por 4-1 sobre los Nashville Predators en el T-Mobile Arena.

Fue el primer hat trick de la temporada regular en la carrera de Stone. También fue el duodécimo de todos los tiempos para los Knights (25-14-5).

Stephenson fue golpeado en el hielo 1:11 en el segundo periodo en un 2-on-1, pero de alguna manera poner un pase a la derecha en el bastón de Stone para un gol para poner a los Knights por delante 2-0.

Luke Evangelista anotó a falta de 2:38 para el segundo intermedio y los Predators (24-19-1) se acercaron a un gol. Stone respondió tomando su tercer gol con 24 segundos restantes en el periodo después de que Stephenson le dejara caer el puck fuera de la prisa.

“A veces juegas mejor cuando te encuentras mal porque no te exiges demasiado”, dijo Cassidy. “Sabes que tienes que subir y bajar para no quedarte sin aliento. Eso ocurre a veces. Pero fue agradable verlo ahí fuera”.

Stone y Stephenson fueron las estrellas ofensivas de los Knights. El portero Logan Thompson detuvo 34 de los 35 disparos a los que se enfrentó.

Fue un partido sólido en general para los Knights, que venían de una derrota por 3-1 ante Calgary el sábado.

“Creo que hemos estado mucho mejor esta noche en conjunto”, dijo el defensa Nic Hague. Defendimos bien y todo el mundo tiraba en la misma dirección. Creo que necesitábamos un partido así. Hemos vuelto a lo que sabemos y a lo que esperamos de nosotros mismos, y Logan ha jugado muy bien y ha estado ahí para cerrar la puerta a las ocasiones que han tenido”.

El ala izquierda Pavel Dorofeyev también dio dos asistencias para los Knights.

Tres conclusiones de la victoria:

1. Inicio lento

Los Knights no tuvieron su primer disparo a puerta hasta casi los 15 minutos de juego.

El defensa Alex Pietrangelo remató a la red desde la fila azul, y luego disparó su propio rebote a la red.

Los Knights empezaron a generar ocasiones a partir de entonces. Stone anotó su primer gol 30 segundos después en el primer tiro de los Knights.

Cassidy no estaba preocupado a pesar de la falta de actividad temprana para el portero de Nashville Juuse Saros.

“Miré hacia arriba durante un tiempo muerto y no teníamos ni un tiro y ellos tenían seis o siete”, dijo Cassidy. “Pero no sentí que nos estuvieran dominando como contra Florida (en la derrota por 4-1 del 4 de enero), cuando parecía que estábamos en nuestro campo todo el tiempo y ellos tenían como 20 tiros por tres nuestros. Parecía que no estábamos generando mucho, pero no sentí que estuviéramos bajo el agua en términos de juego. Solo teníamos que ganar algunas batallas más”.

2. Instinto asesino

Los Knights acabaron con las cuatro ocasiones de power play de Nashville el lunes con la ayuda de un recién llamado.

El ala izquierda Jonas Rondbjerg, en su segundo partido en la NHL desde el 14 de noviembre, fue el tercero del equipo con 3:25 de tiempo en el hielo. Estuvo a la altura del desafío.

“Uno de sus activos es su capacidad para matar penaltis”, dijo Cassidy. “Lo usamos el año pasado cuando él estaba arriba y lo necesitamos ahora con (Jack Eichel) y (William Karlsson) fuera. Estamos intentando encontrar otros jugadores en la alineación, pero él siempre lo ha hecho. Sabe muy bien cuándo ser agresivo y cuándo ocupar un carril. Está dispuesto a bloquear un tiro. Creo que su juego ha sido excelente esta noche. Si puede seguir haciéndolo, aumentará su valor en el equipo. Es una parte importante para nosotros para llenar el vacío de los otros chicos que se han ido”.

3. El chico nuevo

La parte más difícil del debut de Brendan Brisson en la NHL el lunes puede haber sido los primeros momentos de calentamiento.

Los compañeros de equipo del jugador de 22 años le hicieron dar una vuelta al hielo en solitario, como manda la tradición.

“Estaba mirando a mi alrededor y fue como, ‘Oh cielos’”, dijo Brisson. “Pero una vez que te quitas de encima tu primer turno, es solo otro partido de hockey. Fue divertido”.

La selección de primera ronda de 2020 terminó con un tiro a puerta. También tuvo dos de sus intentos bloqueados y vio dos fallar la red en 11:08 de tiempo de hielo.

“Nunca quieres sobrevalorar a un chico en su primer partido, pero creo que jugó bastante bien para nosotros”, dijo Cassidy. “Estuvo encima de algunos pucks y encontró un par en los que pudo disparar. El primer gol fue quizás una curva de aprendizaje. Fue superado en la zona baja por un puck suelto que iba de abajo a arriba. Son cosas que aprenderá. En esas batallas, son hombres. Es una liga de hombres. Por eso hacemos hincapié en la preparación física.

“Pero nos ayudó a ganar un partido, y ese es el trabajo de todo jugador”.