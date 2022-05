“Tenemos que ganarlos todos”: Las esperanzas de los Golden Knights penden de un hilo

abril 19, 2022 - 10:38 am

El centro de los Golden Knights, Jack Eichel (9), se lleva un puck a la cara del ala izquierda de los New Jersey Devils, Tomas Tatar (90), defendiéndose en el primer periodo durante un partido de hockey de la NHL el lunes 18 de abril de 2022, en T-Mobile Arena, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El ala izquierda de los Golden Knights, Max Pacioretty (67), choca con el portero de los New Jersey Devils, Andrew Hammond (35), en el primer periodo durante un partido de hockey de la NHL, el lunes 18 de abril de 2022, en T-Mobile Arena, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El centro de los Golden Knights, Mattias Janmark (26), sonríe antes de que el puck caiga en un face off en el primer periodo durante un partido de hockey de la NHL contra los New Jersey Devils el lunes 18 de abril de 2022, en T-Mobile Arena, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El ala derecha de los Golden Knights, Mark Stone (61), empuja el puck hacia arriba en el primer periodo durante un partido de hockey de la NHL contra los New Jersey Devils el lunes 18 de abril de 2022, en T-Mobile Arena, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El ala derecha de los Golden Knights, Evgenii Dadonov (63), es golpeado por el defensa de los New Jersey Devils, Ty Smith (24), en el primer periodo durante un partido de hockey de la NHL el lunes 18 de abril de 2022, en T-Mobile Arena, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Fans de los Golden Knights animan a Las Vegas durante un partido de hockey de la NHL contra los New Jersey Devils el lunes 18 de abril de 2022, en T-Mobile Arena. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El ala izquierda de los Golden Knights, Max Pacioretty (67), es derribado por el defensa de los New Jersey Devils, Dougie Hamilton (7), en el primer periodo durante un partido de hockey de la NHL, el lunes 18 de abril de 2022, en T-Mobile Arena, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El centro de los Golden Knights, Mattias Janmark (26), dispara sobre el portero de los New Jersey Devils, Andrew Hammond (35), en el primer periodo durante un partido de hockey de la NHL el lunes 18 de abril de 2022, en T-Mobile Arena, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El centro de los Golden Knights, Nicolas Roy (10), se escapa del defensa de los New Jersey Devils, Damon Severson (28), en el primer periodo durante un partido de hockey de la NHL el lunes 18 de abril de 2022, en T-Mobile Arena, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El centro de los Golden Knights Michael Amadio (22) dispara sobre el portero de los New Jersey Devils Andrew Hammond (35) en el primer periodo durante un partido de hockey de la NHL el lunes 18 de abril de 2022, en T-Mobile Arena, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El centro Jack Eichel, el ala derecha Mark Stone y los alas izquierdas Jonathan Marchessault y Max Pacioretty atravesaron el hielo encorvados con sus bastones sobre las rodillas cuando todo terminó.

Stone golpeó su bastón contra las tablas cuando llegó al banquillo para marcharse. Así fue como terminaron las cosas para los Golden Knights el lunes por la noche contra los New Jersey Devils. En la frustración y la derrota.

El ala izquierda Andreas Johnsson anotó un gol de desempate a los 3:14 minutos del tercer periodo, y los Devils ganaron por 3-2 ante un público anunciado de 18,077 personas en T-Mobile Arena, asestando un golpe crítico a las esperanzas de los Knights en los playoffs.

Un equipo entró con todo para jugar. El otro, nada más que el orgullo.

Resulta que el orgullo fue suficiente.

“A final de cuentas, nadie nos va a meter en los playoffs”, dijo Marchessault. “Tenemos que ganárnoslo, y definitivamente no nos lo estamos ganando”.

Hay imágenes del lunes que probablemente se grabarán en el cerebro de los Knights si ya no juegan al hockey a finales de mes.

Sus 23 tiros fallados. El edificio aturdido en el tercer periodo. El cuadro del centro Jesper Boqvist abriéndose paso hacia la red para anotar el gol de la victoria que calentó los corazones de todos los aficionados de Los Ángeles, Dallas y Nashville.

No se suponía que los Knights tuvieran que acabar así. Estaban en casa y se enfrentaban a un equipo que entró el lunes con el quinto menor número de puntos de la NHL. El portero rival era Andrew Hammond, de 34 años, que tenía un promedio de 3.98 goles en contra y un porcentaje de atajadas de 0.874.

Sin embargo, fue Nueva Jersey quien se adelantó por 1-0 a los 6:54 minutos del primer periodo, cuando el ala derecha Nathan Bastian introdujo un rebote en la red. Los Knights tuvieron varias oportunidades de empatar el partido, pero siguieron disparando lejos de Hammond o por encima de él.

El ala derecha Keegan Kolesar pareció enderezar el rumbo a falta de 2:23 minutos para el final del segundo periodo, cuando su pase centrado se desvió del defensa P.K. Subban y entró en la red para empatar el partido a uno.

Pero los Knights no pudieron aprovecharlo. Johnsson volvió a poner a los Devils por delante antes de que Boqvist diera el golpe definitivo. El centro esquivó al defensa Alex Pietrangelo y anotó con el centro Chandler Stephenson de espaldas a los 7:57 minutos del tercer periodo.

Los Devils no volvieron a disparar a puerta. No importó. Stephenson anotó después de que los Knights retiraran al portero Robin Lehner, pero no pudieron anotar el gol del empate.

El club no pudo ocuparse del asunto en uno de sus tres últimos partidos en casa. Ahora, sus sueños de playoffs penden de un hilo.

“Es bastante decepcionante”, dijo el defensa Alec Martínez. “Pero no podemos rendirnos”.

He aquí tres puntos a tener en cuenta de la derrota:

1. Situación de la clasificación

La derrota deja a los Knights casi sin margen de error en sus últimos cinco partidos. O exactamente ninguno, según el entrenador Pete DeBoer.

“Creo que tenemos que ganarlos todos”, dijo DeBoer. “Eso es bastante sencillo”.

Los Knights están a tres puntos de Los Ángeles por el tercer y último puesto de playoffs en la División Pacífico. Van por detrás de Dallas y Nashville por cuatro puntos en la lucha por los comodines (“wild-card”), y ambos equipos tienen un partido menos. Nashville también tiene el desempate de victorias reglamentarias sobre los Knights, 35-33.

También hay presión por detrás en la clasificación. Vancouver ganó el lunes su sexta victoria consecutiva para ubicarse a un punto de los Knights con un partido menos. Los Canucks podrían adelantarse el martes con una victoria contra Ottawa.

2. Decisión sobre el portero

DeBoer optó por meter a Lehner después de que el novato Logan Thompson ocupara la portería en los dos partidos anteriores.

Lehner, que abandonó el viaje por carretera del equipo el viernes por una situación de salud de un familiar, permitió tres goles en 28 disparos. Se quedó en 2-2-1 con un porcentaje de atajadas de 0.889 desde que regresó de una lesión en la parte inferior del cuerpo el 3 de abril.

Hammond realizó 42 atajadas para conseguir su cuarta victoria.

“Creo que en esta época del año buscas que tu hombre sea mejor que el del otro lado”, dijo DeBoer. “No fue el caso esta noche”.

3. Oportunidades perdidas

Los Knights pudieron haber puesto más a prueba a Hammond a pesar de todas sus atajadas.

El centro Nicolas Roy disparó hacia afuera en una escapada en el primer periodo y golpeó el poste en otro en el segundo. Kolesar no pudo disparar en una escapada parcial en el primer periodo. El ala derecha Michael Amadio perdió una oportunidad de oro en el segundo. Hubo otras, incluso al final del partido.

Los Knights terminaron con 44 tiros a puerta, pero sus 23 fallos y los 24 bloqueos de Nueva Jersey frenaron su ofensiva.

“Las buenas ocasiones que tenemos, no las aprovechamos”, dijo Marchessault. “Y por eso estamos perdiendo partidos”.