Los Golden Knights se enfrentan a la lesión de Robin Lehner

agosto 12, 2022 - 11:12 am

En esta foto de archivo del 18 de abril de 2022, el portero de los Golden Knights Robin Lehner (90) abandona el hielo al final del segundo periodo durante un partido de hockey de la NHL contra los New Jersey Devils en T-Mobile Arena, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Las casas de apuestas tuvieron reacciones mixtas el jueves cuando los Golden Knights anunciaron que se espera que el portero Robin Lehner se pierda la temporada 2022-23 porque necesita una cirugía de cadera.

Las probabilidades de los Knights para ganar la Copa Stanley se dispararon de 12 a uno a 18 a uno en Station Casinos y podrían subir más, dijo el director de apuestas deportivas de Red Rock Resort, Chuck Esposito. Pero su precio se mantuvo igual en Westgate SuperBook y en Circa Sports, que ya tenía las probabilidades más altas del valle para los Knights con 20 a uno.

“Este equipo es un buen equipo. Solo que no es un gran equipo”, dijo el gerente de Circa sportsbook, Jeff Davis. “Tal y como están hoy, los Golden Knights serían los favoritos para llegar a los playoffs. Pero si se enfrentan a alguna adversidad o a las lesiones, ese no sería el caso”.

Los Knights se quedaron con 14 a uno en el Westgate.

“Estábamos pensando en bajar sus probabilidades, ya que ahora tienen opciones de mejorar con el espacio de tope añadido”, dijo el vicepresidente de riesgo de SuperBook, Jeff Sherman.

Con Lehner fuera y el veterano Laurent Brossoit recuperándose de una operación de cadera de la temporada, Davis dijo que espera que Logan Thompson lleve una gran carga de trabajo a principios de temporada para los Knights.

“Lehner es mejor que Thompson, solo desde la perspectiva de que Thompson ha jugado solo 20 partidos de la NHL, así que no sabemos cómo manejará la carga de trabajo si Brossoit sigue lesionado”, dijo Davis. “Si Brossoit se pierde un par de meses, Thompson jugará todas las noches fuera de un back to back”.

Thompson, de 25 años, fue de 10 a cinco a tres para los Knights la temporada pasada con un porcentaje de atajadas de 0.914 y un promedio de goles en contra de 2.68.

“Esto perjudica su profundidad de portero, pero a principios de la primavera, Thompson y Lehner podrían ser muy comparables”, dijo Davis. “Él (Thompson) tiene un largo camino por recorrer para demostrarlo. Pero teniendo en cuenta lo que ha hecho a nivel profesional, tanto en la American Hockey League (AHL) como en la NHL, no me ha dado motivos para creer que no pueda ser un buen portero de la NHL”.

Davis considera a Brossoit un portero suplente promedio. Pero dijo que los Knights podrían estar en problemas si se ven obligados a dar al portero Michael Hutchinson un tiempo de juego considerable.

“Cuando estuvo en Toronto durante algunos años, si estaba en la red como reserva, corrías a apostar por el rival y el total porque el número iba a volar”, dijo Davis.

Davis dijo que la razón por la que Circa tenía el precio más alto en los Knights era doble.

“En primer lugar, porque han ido por todos los grandes nombres que están disponibles y los contrataron por mucho dinero. Eso crea una crisis de capacidad y hace que la construcción de la profundidad sea muy difícil”, dijo. “La mitad superior del grupo de delanteros es muy buena. La mitad inferior no lo es tanto, por lo que tienes chicos que son suplentes de la NHL y que juegan minutos significativos algunas noches”.

“Es una combinación de eso y la Pacific Division es realmente buena. Creo que Edmonton es el segundo mejor equipo de la Western Conference. Calgary es uno de los mejores equipos defensivos de la liga. Los Kings llegaron a los playoffs y están llenos de jóvenes talentos. Y Vancouver no está fuera de la mezcla como equipo de playoffs”.

Los Knights son la tercera opción nueve a uno en Circa para ganar la Western Conference por detrás de los Colorado Avalanche (+205) y Edmonton (+535). Los Knights son la tercera opción cuatro a uno en Station para ganar la Pacific Division por detrás de los Oilers (+180) y los Flames (dos a uno).

El comodín para los Knights podría ser el entrenador Bruce Cassidy, que sustituyó a Pete DeBoer.

“Es un entrenador que da mucha importancia a la defensa. Eso debería ayudar a Thompson”, dijo Davis. “Esa es la mayor fortaleza de los Golden Knights. Son muy sólidos defensivamente”.