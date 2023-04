Los Golden Knights estrenan mascota antes de los playoffs de la Stanley Cup

Justo a tiempo para animar a los Golden Knights durante los playoffs de la Stanley Cup, el equipo ha estrenado su primera mascota, Goldie.

En un video tuiteado por el equipo el viernes, Jack Eichel, Shea Theodore, Mark Stone, Michael Amadio y Teddy Blueger son vistos sentados alrededor del vestuario discutiendo cómo todavía no tienen una mascota del equipo.

“Tenemos seis años. Podemos con ello”, dice Theodore.

We’ve got a new friend joining us for the playoffs 👀

Introducing Goldie, our first team pet!!!! 😃 pic.twitter.com/4uABiZhhDd

— z – Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) April 14, 2023