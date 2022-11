Knights vencen a Coyotes; Phil Kessel celebra mil partidos jugados

El centro de los Golden Knights, Phil Kessel (8), saluda a su familia mientras es reconocido por jugar mil partidos consecutivos de la NHL antes de un partido de hockey de la NHL contra los Coyotes en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El defensa de los Coyotes Shayne Gostisbehere (14) recibe un golpe del defensa de los Golden Knights Brayden McNabb (3) durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. A la derecha, el centro de los Golden Knights Jack Eichel (9). (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El centro de los Golden Knights Phil Kessel (8) se prepara para enfrentarse a los Coyotes durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. Es el partido número mil consecutivo de Kessel en la NHL. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El portero de los Coyotes, Karel Vejmelka (70), ataja un disparo a puerta del centro de los Golden Knights, Nicolas Roy (10), durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El portero de los Coyotes, Karel Vejmelka (70), ataja un disparo a puerta del defensa de los Golden Knights, Shea Theodore (27), mientras los defensas de los Coyotes, J.J. Moser (90) y Josh Brown (3), patinan para asistir durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El ala derecha de los Golden Knights, Keegan Kolesar (55), patina contra el ala derecha de los Coyotes, Christian Fischer (36), durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Un fan de los Golden Knights sostiene un cartel para el centro Phil Kessel (8), que está a punto de jugar su partido número mil consecutivo en la NHL, antes de un partido de hockey de la NHL contra los Coyotes en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El defensa de los Golden Knights Brayden McNabb (3) está a punto de golpear al defensa de los Coyotes Conor Timmins (25) contra las tablas durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El portero de los Golden Knights, Logan Thompson (36), ataja un disparo a puerta durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Coyotes en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El portero de los Golden Knights, Logan Thompson (36), ataja un disparo a puerta durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Coyotes en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El ala derecha de los Golden Knights, Keegan Kolesar (55), y el centro de los Coyotes, Liam O'Brien (38), pelean durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los Golden Knights celebran después de que el defensa Alex Pietrangelo (7), anotara un gol durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Coyotes en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El ala izquierda de los Coyotes, Lawson Crouse (67), golpea al ala derecha de los Golden Knights, Keegan Kolesar (55), contra las tablas durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El ala derecha de los Golden Knights, Mark Stone, a la izquierda fuera de cuadro, anota un gol sobre el portero de los Coyotes, Karel Vejmelka (70), durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El centro de los Golden Knights Jack Eichel (9) y el ala derecha Mark Stone (61) celebran después de que Stone anotara un gol durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Coyotes en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La mascota de los Golden Knights, Chance, y un Vegas Viva celebran un gol durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Coyotes en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El centro de los Golden Knights, Brett Howden, centro izquierda, y el ala izquierda de los Coyotes, Lawson Crouse, centro derecha, pelean durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El ala izquierda de los Golden Knights William Carrier (28) y el centro Nicolas Roy (10) celebran después de que Carrier anotara un gol mientras el ala derecha Keegan Kolesar (55) patina para unirse a ellos durante el tercer periodo de un juego de hockey de la NHL contra los Coyotes en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El ala derecha de los Golden Knights, Reilly Smith, izquierda, el centro William Karlsson, centro, y el centro Jonathan Marchessault (81) celebran un gol anotado por Smith durante el tercer periodo de un juego de hockey de la NHL Coyotes en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El centro de los Golden Knights William Karlsson (71) patina para disparar contra el defensor de los Coyotes J.J. Moser (90) durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El defensa de los Golden Knights, Brayden McNabb, centro, felicita a sus compañeros de equipo después de que el ala derecha Reilly Smith (19) anotó un gol durante el tercer periodo de un juego de hockey de la NHL contra los Coyotes en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El centro de los Golden Knights Phil Kessel (8) busca un hueco en la fila de los Coyotes durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los fans de los Golden Knights llevan camisetas para celebrar el partido número mil consecutivo del centro Phil Kessel en la NHL durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Coyotes en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los fans de los Golden Knights animan a su equipo tras ganar un partido de hockey de la NHL contra los Coyotes en T-Mobile Arena el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El primer jugador anunciado de la alineación titular de los Golden Knights el jueves fue Phil Kessel, en reconocimiento a su gran éxito.

Fue uno de los varios homenajes en T-Mobile Arena al ” Ironman” de la NHL.

Kessel se convirtió en el primer jugador de la historia de la NHL en participar en mil partidos consecutivos, la recompensa de una victoria por cuadro a uno sobre los Arizona Coyotes que rompió la racha de dos derrotas de los Knights.

“Es bonito superarlo y ganamos otro partido, y ahora solo tenemos que seguir adelante”, dijo Kessel. “Fue estupendo. Obviamente, mil partidos seguidos, eso es mucho. Como he dicho, no sé realmente cómo lo hice”.

Antes del partido contra los Coyotes, los Knights rindieron homenaje a Kessel, cuya esposa, Sandra, y su hija, Kapri, estuvieron presentes.

“Fue agradable tener a mi esposa e hija en el hielo”, dijo. “Recibí unos bonitos regalos del equipo. Fue una buena noche”.

La racha de Kessel comenzó el 3 de noviembre de 2009, cuando era miembro de los Toronto Maple Leafs, y estableció el récord de la NHL cuando apareció en su partido 990 consecutivo el 25 de octubre en San José.

Desde que se fundó la NHL en 1917-18, 369 jugadores han jugado mil partidos en su carrera, y ninguno lo hizo consecutivamente hasta Kessel.

“Es fenomenal, sobre todo por la forma en que se juega y por lo físico que es ahora”, dijo el delantero de los Knights William Carrier. “Y ha ganado las Stanley Cup. No es que sean partidos fáciles. Él ha estado allí y ha trabajado duro, y los playoffs son difíciles. Me inclino por él. No creo que volvamos a ver eso”.

El presidente de operaciones de hockey, George McPhee, regaló a Kessel una botella de vino Foley Johnson de edición especial de tres litros en honor a su récord de 990 partidos consecutivos.

El dos veces ganador de la Stanley Cup también recibió una escultura personalizada inspirada en Las Vegas para reconocer su partido número mil consecutivo en la NHL, mientras que el público previsto de 17,708 recibió una toalla con el hashtag “Phi1Kessel” para conmemorar el logro.

Kessel, que recibió las felicitaciones de sus compañeros tras la ceremonia previa al partido, no registró ningún punto y terminó con tres tiros a puerta en 16:01 de tiempo en el hielo.

Carrier, Mark Stone y Reilly Smith marcaron en el tercer periodo, y el defensa Alex Pietrangelo también anotó.

Nicolas Roy agravó una lesión en la parte inferior del cuerpo y se fue en el tercer periodo. No hubo más novedades, pero se espera que esté disponible para el partido del sábado en Edmonton, según el entrenador Bruce Cassidy.

Aquí hay tres puntos de interés de la victoria:

1. Proteger la ventaja

Cassidy quiere que los Knights se sientan más cómodos jugando con una ventaja de un gol y cerrando los partidos con pocas anotaciones. Ese punto fue reforzado después de la derrota del martes por cinco a dos cuando San José anotó cuatro veces en el tercer periodo.

Contra los Coyotes, los Knights fueron capaces de añadirle a su ventaja en el último periodo con tres goles.

“Tienes que estar cómodo en los partidos de un solo gol”, dijo Cassidy. “Fuimos claramente el mejor equipo en el tercero, cambiamos el (guión) de ahora a San José la otra noche donde anotamos temprano en el tercero. … Nos conformamos con lo que teníamos delante”.

Carrier condujo a la red y anotó 31 segundos en el tercer periodo para una ventaja de dos a cero, y Stone bateó un puck en el aire por delante del portero de los Coyotes Karel Vejmelka para su quinto gol a los 5:53.

Smith añadió su noveno gol al final.

Los Knights están ahora ocho a uno cuando van ganando después de dos periodos y rompieron una racha de seis partidos permitiendo tres o más goles.

“Creo que nos hemos mantenido firmes”, dijo Pietrangelo. “Nos frustramos un poco en el segundo periodo. Nos ceñimos al plan en el tercer periodo. El último par de juegos nos alejamos de lo que estaba funcionando… pero nos mantuvimos en él.”

2. Es especial

Los equipos especiales les costaron a los Knights en la derrota del martes, pero esa fase salió adelante contra los Coyotes.

El disparo de Pietrangelo desde la punta con un power play llegó en el momento justo y fue el primer gol de un defensor de los Knights en casa. También brindó dos asistencias.

Los Knights terminaron uno de cinco en el power play, y el defensor Shea Theodore, golpeó el poste al final de la tercera con la ventaja de hombres.

“Nuestro power play mejoró a medida que avanzaba el partido”, dijo Cassidy. “Empezamos a generar las miradas que estaban a nuestro alcance”.

Las penalizaciones, que han sufrido mucho esta temporada, fueron cuatro de cuatro.

3. Tocar la campana

La única pelea en la que los Knights se vieron envueltos antes del jueves fue el 28 de octubre, cuando el defensa Zach Whitecloud, tiró los guantes, aunque eso apenas se calificó como una riña.

Buffalo y Detroit eran los únicos equipos con menos peleas que los Knights.

Sin embargo, Keegan Kolesar decidió bailar en el segundo periodo con Liam O’Brien, el tipo duro de los Coyotes. Ninguno de los dos jugadores dio un golpe limpio antes de que los jueces de línea intervinieran.

“Bien por (Kolesar), mézclalo, haz participar al público”, dijo Cassidy.

Kolesar lideró a los Knights en minutos de penaltis la temporada pasada con 68, pero solo tenía una penalización menor al entrar en el partido.

El tercer periodo también fue muy intenso, con algunas peleas después del pitido.