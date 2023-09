El dueño de un club de fútbol de Las Vegas trolea a los fans de Oakland con su más reciente promoción

El dueño de Las Vegas Lights, Brett Lashbrook, no se disculpa por la promoción nocturna de este fin de semana “Las Vegas ama a los equipos deportivos de Oakland”.

El club de fútbol de ligas menores, que juega en el Cashman Field, les está ofreciendo a los fans que se presenten al partido del sábado por la noche contra los Oakland Roots con jerseys de los Raiders o de los Athletics un 50 por ciento de descuento en los boletos.

La promoción, por supuesto, se está burlando de la ciudad de Oakland después de que los Raiders se reubicaran desde allí en 2020 y los Athletics están en camino de hacer lo mismo después de asegurar hasta 380 millones millones de dólares en fondos públicos para su planeado estadio de béisbol en el Strip de 1.5 mil millones dólares.

“Es obvio que existe una conexión cada vez mayor entre las historias deportivas de Oakland y Las Vegas, y la estamos aceptando sin complejos”, dijo Lashbrook el miércoles. “Nos encanta darle de qué hablar a la gente y hacer promociones divertidas como esta. Todo se hace en tono irónico y con buen espíritu. Animamos a los fans a que vengan al partido del sábado y elijan un bando”.

El equipo también llevó a cabo la misma promoción la temporada pasada, antes de que los A’s se centraran por completo en Las Vegas. Debido a eso y a la atención que la promoción está recibiendo en internet, Lashbrook espera que acudan entre cinco mil y seis mil fans el sábado.

Cuando el equipo lo anunció el martes, algunos fans de Bay Area se levantaron en armas y acudieron a la plataforma de redes sociales X para expresar su descontento. Hasta el miércoles por la tarde había casi 140 comentarios en la publicación de los Lights.

