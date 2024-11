Lando Norris se acerca mucho a pared con la que chocó en 2023

Por fin llego la Fórmula 1 al circuito callejero de Las Vegas y todo comenzó con la Práctic Libre 1 que dejó al británico Lewis Hamilton, de Mercedes, cómo el conductor más rápido tras la primera hora de actividad del fin de semana, seguido por sus compatriotas George Russell y Lando Norris.

FP1, como es conocido el entrenamiento, no tuvo muchas cosas que resaltar en toda la sesión ya que terminó con los 20 monoplazas sin incidentes.

Lo que se pude resaltar fue que varios de los conductores mostraron su incomodidad por la pista, debido a que no tenían mucho agarre. Comentaristas de la transmisión de la Fórmula 1 mencionaron que podría ser debido a que la pista no es usada por el público, algo que no es cierto considerando que la pista pasa por Las Vegas Boulevard, Harmon Avenue, Paradise Road y Sands Avenue, calles que están llenas de tráfico a lo largo del año.

Lando Norris, quien quedó en tercer lugar, tuvo un momento de susto cuando se acercó demasiado la pared con la que chocó el año pasado, lo que le dejó fuera de la carrera. Pero quedó por delante de Max Verstappen, lo que tiene que hacer en la carrera para poder competir por el campeonato de conductores.

En cuanto a los hispanos, Carlos Sainz quedó en 6° lugar, seguido de Fernando Alonso. Mientras que Sergio Pérez quedó en la 10ª posición, y el argentino Franco Colapinto terminó en la posición 17.