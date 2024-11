Gran Premio de Las Vegas: Cómo aprovechar al máximo la F1 sin boleto

La colección del Gran Premio de Las Vegas 2024 estará disponible para su compra en el F1 Las Vegas Hub en The Venetian. (Fórmula 1)

Una tienda pop-up de productos del Gran Premio de Las Vegas cerca del atrio de la cascada entre The Venetian y el Palazzo, en Las Vegas, el martes 21 de noviembre de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

La ‘Heritage Zone’ que muestra artículos de carreras históricas en la Williams Racing Fanzone, un pop up para el Gran Premio de Las Vegas afuera del hotel-casino New-York New-York, en Las Vegas, el lunes 13 de noviembre de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Un kit oficial del equipo Williams Racing en la Williams Racing Fanzone, un pop-up para el Gran Premio de Las Vegas afuera del hotel-casino New York-New York, en Las Vegas, el lunes 13 de noviembre de 2023. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

Ya sea que hayas sido un fanático acérrimo de la Fórmula 1 desde los días de Jackie Stewart o simplemente quieras ver de qué se trata todo este alboroto, hay muchas maneras de participar en la acción del Gran Premio de Las Vegas sin un boleto para la carrera, y sin pagar cientos de dólares para asistir a una fiesta para verla.

Eventos

• Autos de alto rendimiento estarán en exhibición en todo el Fontainebleau Las Vegas como parte de la experiencia Aston Martin British Bloodline. La colección ofrece el nuevo DB12 Super Tourer y el AMR24 Fórmula 1 challenger, modelos antiguos que incluyen el DB2 de 1952 y el DB4GT de 1963, y un DB5 de 1965 de la película de James Bond “Goldfinger” y un auto de acrobacias DB5 utilizado en “No Time to Die”. La experiencia Aston Martin British Bloodline estará abierta hasta el 24 de noviembre.

• El equipo Williams Racing convertirá el Brooklyn Bridge frente al New York-New York en una zona interactiva para los aficionados. El evento gratuito estará abierto de 10 a.m. a 10 p.m. del 19 al 23 de noviembre.

• Guenther Steiner, exdirector del equipo Haas de Fórmula 1 y una de las estrellas de la serie de Netflix “Drive to Survive”, ofrecerá sus ideas durante “In the Driver’s Seat: A Q&A with Guenther Steiner”. El evento gratuito se llevará a cabo dentro de Ghostbar en Palms a las 2 p.m. el 23 de noviembre.

• Pon a prueba tus habilidades para cambiar neumáticos en el Red Bull Pit Stop Challenge, que también incluirá autos RM Sotheby’s, simuladores de carreras y un pop-up de Tequila Patrón. La experiencia estará abierta del 20 al 24 de noviembre en el Players Lounge del Encore.

• El Shoey Bar, donde los fanáticos pueden recrear la icónica celebración de las carreras de beber de un zapato, regresa al Bellagio. Abre al mediodía todos los días, del 21 al 23 de noviembre, en el Fountain Courtyard junto al valet principal del hotel.

• Resorts World ha lanzado una experiencia temporal de carreras bajo techo con karts eléctricos de alto rendimiento de K1 Speed. Está abierto todos los días hasta el 24 de noviembre. Los precios comienzan en $31.95.

• The Pit Stop en Resorts World ofrecerá activaciones para toda la familia y simuladores de carreras, junto con comida de algunos de los restaurantes de la propiedad, de 5 p.m. a 1 a.m. el 22 y 23 de noviembre.

• Los fanáticos de los autos exóticos pueden ver una selección de Bugattis en exhibición del 21 al 23 de noviembre en el South Valet en Wynn Las Vegas, mientras que el TWR Supercat de Magnus Walker y Khyzyl Saleem estará en el resort del 20 al 24 de noviembre.

• Stadium Swim será el anfitrión de una fiesta para ver la carrera de Red Bull a partir de las 8 p.m. el 23 de noviembre. Los aficionados mayores de 21 años que lleven ropa de carrera entrarán gratis. Se exhibirá un auto estático RB14 y habrá cocteles temáticos.

• La Ciudad de Henderson está organizando una fiesta gratuita para ver la carrera en la pantalla de 42 pies de Water Street Plaza. Se regalarán productos promocionales del Gran Premio de Las Vegas y las primeras 250 personas recibirán comida gratis. Las instalaciones de Cuidado y Control de Animales de Henderson organizarán una colecta de suministros para mascotas en la que aquellos que hagan donaciones serán elegibles para ganar boletos para la carrera del próximo año. La fiesta comienza a las 8 p.m. del 23 de noviembre en 240 S. Water St.

Compras

• El F1 Las Vegas Hub será el hogar del equipamiento de los equipos de carreras, así como de la mercancía oficial del Gran Premio de Las Vegas de 2024, incluidas las colaboraciones con Peanuts, los Golden Knights, los Raiders y Malbon Golf. Estará abierto de 10 a.m. a 6 p.m. del 9 de noviembre al 2 de diciembre junto a la escultura LOVE en el Waterfall Atrium en The Venetian.

• La tienda pop-up de Mercedes F1 ofrecerá mercancía exclusiva junto con simuladores de carreras, recuerdos y un recorrido virtual por el garaje del equipo guiado por Lewis Hamilton, George Russell y Toto Wolff. Estará abierto las 24 horas del 8 al 24 de noviembre en el vestíbulo de Aria.

• Lewis Hamilton tendrá una presencia importante en Wynn Las Vegas del 22 al 24 de noviembre. Una colección de edición limitada de su marca de ropa, +44, se venderá en una boutique pop-up en Encore Beach Club, mientras que su licor de agave sin alcohol Almave se apoderará de Casa Playa.

• La pop-up Ferrari Boutique, que ofrece colecciones para hombres y mujeres, así como artículos únicos y firmados, estará abierta de 10 a.m. a 6 p.m. del 20 al 24 de noviembre en las tiendas del promenade del Bellagio, cerca de los principales ascensores del hotel.

• La casa de moda francesa Balmain tendrá una boutique pop-up que incluye la cápsula de moda masculina Balmain Racing. Estará abierta de 10 a.m. a 7 p.m. del 15 de noviembre al 5 de enero en las tiendas del promenade del Bellagio.