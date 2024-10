‘Drive to Survive’ de chica local lleva a deseo cumplido del Gran Premio de Las Vegas de la F1

Mientras estaba sentada en una cama de hospital el año pasado después de que le diagnosticaron linfoma, Gabrielle Lowe, de 16 años, pasó parte de su tiempo libre viendo la serie de Netflix de Fórmula Uno “Drive To Survive”, palabras que también podrían describir su lucha contra el cáncer.

“Durante mi tratamiento fue muy duro. Hizo que sintiera que mis huesos se estaban estirando en ese momento”, dijo la adolescente de Henderson sobre su tratamiento. “Tenía un dolor constante. Pero honestamente, creo que mis padres lo pasaron peor que yo porque tuvieron que lidiar con todos los problemas de dinero y todo el trauma de ver a su hija pasar por este tipo de cosas”.

Cuando ella y su padre vieron el Gran Premio de Las Vegas inaugural por televisión el año pasado, un momento en la carrera consolidó su obsesión con el deporte.

“Sé que el momento exacto en que me convertí en fanática fue cuando Max Verstappen, en la primera curva de la primera vuelta, cortó a Charles Leclerc, y me enojé tanto que dije: ‘Tú (Leclerc) ahora eres mi piloto favorito y ahora estoy viendo esto para siempre’”.

Después de la carrera, pasó a ver todos los episodios de “Drive to Survive” y ha visto cada carrera de gran premio todos los fines de semana.

‘Esto significa mucho para mí’

Ahora en remisión, el deseo de la estudiante de Coronado High School era asistir al Gran Premio de Las Vegas de este año. Y los oficiales de la carrera y el capítulo local de Make-A-Wish trabajaron juntos para que eso sucediera.

El jueves por la tarde, Lowe llegó a la F1 Grand Prix Plaza para un recorrido por la zona mientras se lleva a cabo la configuración de la carrera. Para su sorpresa, Lowe fue recibida por autos de F1 de exhibición, colmada de varios regalos del Gran Premio, incluida una gran réplica del auto de Leclerc, y cuatro boletos de tribuna para el Gran Premio de Las Vegas de este año.

“Definitivamente me sorprendieron los autos porque solo esperaba el recorrido, pero no esperaba ver los autos justo frente a mí”, dijo. “Esto significa mucho para mí porque han sido muy duros los últimos dos años. Pero Dios mío, esto significa mucho para mí”.

Los oficiales del Gran Premio este año sorprendieron a las personas que hacen grandes cosas en la comunidad con boletos para la carrera. Pero con la historia de fondo de Lowe, esta sorpresa se ubica entre las más especiales, según Lori Nelson-Kraft, vicepresidenta sénior de asuntos corporativos del Gran Premio de Las Vegas.

“Nos ha encantado honrar a los extraordinarios lugareños en todo el sur de Nevada, pero este es muy especial”, dijo Nelson-Kraft. “Es un verdadero honor cuando recibes una llamada de Make-A-Wish Nevada, y comparten historias convincentes como la de Gabbie. Todos los que estaban de nuestra parte querían colaborar y dijeron: ‘¿Qué podemos hacer para que esto sea especial para ella?’”.

‘Se necesita una comunidad para cumplir un deseo’

Después de cumplir 187 deseos el año pasado y trabajar con 230 niños este año para garantizar que se cumplan sus deseos, Scott Rosenzweig, presidente y director ejecutivo de Make-A-Wish Southern Nevada, dijo que tener la carrera ubicada en su patio trasero lo hizo un poco más fácil para todos.

“Dicen que se necesita un pueblo para criar a un niño, pero sabemos que se necesita una comunidad para conceder un deseo”, dijo Rosenzweig. “Nos acercamos a empresas y socios con mentalidad comunitaria, al igual que la F1… que han hecho un trabajo increíble con nosotros durante todo su tiempo aquí en Las Vegas, para hacer realidad deseos como el de Gabrielle”.

Ahora, de vuelta en su vida normal en Coronado, Lowe dijo que espera terminar la preparatoria y pasar a la universidad para perseguir el trabajo de sus sueños.

“Mi sueño es convertirme en veterinaria, porque siempre he tenido amor por los animales”, dijo Lowe. “Desde los seis años supe que quería trabajar con animales. No puedo esperar para ir a la universidad, porque la gente siempre dice: ‘Quiero escaparme’. Pero amo a mis padres, pero también me gusta tener mi propio espacio. Y no puedo esperar al siguiente paso en mi vida”.