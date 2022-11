¿Dónde ver los juegos del mundial?

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del martes 3 de marzo de 2020, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se dirige a una reunión de líderes del fútbol europeo en el congreso del organismo rector de la UEFA en Ámsterdam, Países Bajos. [Foto Peter Dejong /AP, archivo]

La justa mundialista que acontecerá en Qatar, podrá ser vista en Las Vegas en algunos restaurantes y centros nocturnos del valle.

Los aficionados “de hueso colorado” tendrán la oportunidad de ver vibrantes encuentros entre seleccionados hispanos; como por ejemplo el Argentina vs. México, el sábado 26 de noviembre y el de Arabia Saudita vs. México, el miércoles 30 de noviembre. Ambos partidos están programados a las 11 a.m. tiempo del pacífico.

Uno de los sitios que ya tiene programada la transmisión es Hofbräuhaus Las Vegas; la gerencia del lugar alzó la mano para permitir a todos los que gustan del futbol, disfrutar y celebrar los partidos de la Copa Mundial de la FIFA en Las Vegas.

Únase a la diversión en el único jardín dentro de la famosa Cervecería, donde podrá ver en vivo toda la acción en varias televisiones de pantalla grande, destaca la gerencia en un comunicado.

“Todos están invitados a ver sus equipos favoritos mientras disfrutan de la comida del restaurante -estilo Bavaria- y la cerveza de fama mundial”, destacan, agregando algunas bebidas especiales, que incluyen: Michelada, hecha con Hofbräu Original Lager, jugo de tomate, picante, jugo de limón fresco y Worcestershire, servida en un tarro preparado con Tajín, disponible en medio litro o litro entero; Limonada eléctrica -estilo alemana-, hecha con Deep Eddy Vodka, Marie Brizard Blue Curacao, saborizante de limón y Hofbräu Original, servida en un vaso de colección estilo huracán; y al igual que bebidas especiales de Manzana de Múnich, hecha con Crown Apple, licor de manzana, combinado con jugo de arándano; y La playa (Der strand), una combinación de ron Malibu de Coco, jugo de piña, jugo de naranja y saborizante de granadina.

El restaurante abrirá temprano a las 10 a.m. para los siguientes partidos, que comienzan a las 11 a.m.

Lunes 21 de noviembre: USA vs. Wales.

Viernes 25 de noviembre: Inglaterra vs. USA.

Sábado 26 de noviembre: Argentina vs. México.

Domingo 27 de noviembre: España vs. Alemania.

Martes 29 de noviembre: Irán vs. USA.

Miércoles 30 de noviembre: Arabia Saudita vs. México.

Jueves 1 de diciembre: Costa Rica vs. Alemania.