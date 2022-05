Graney: Pete DeBoer resultó ser el chivo expiatorio de los Golden Knights

Suponías que habría un chivo expiatorio por el cuarto puesto de la División Pacífico y por perderse los playoffs de la NHL por primera vez en la historia de la franquicia. No es de extrañar que finalmente haya uno.

mayo 17, 2022 - 11:06 am

El director general de los Golden Knights, Kelly McCrimmon, habla sobre el despido del entrenador jefe Pete DeBoer durante la rueda de prensa en City National Arena el lunes 16 de mayo de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

El director general de los Golden Knights, Kelly McCrimmon, habla sobre el despido del entrenador jefe Pete DeBoer durante la rueda de prensa en City National Arena el lunes 16 de mayo de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

El entrenador de los Vegas Golden Knights, Peter DeBoer, da instrucciones a sus jugadores mientras realizan un nuevo ejercicio durante el entrenamiento en City National Arena el miércoles 22 de julio de 2020, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El entrenador de los Vegas Golden Knights, Peter DeBoer, observa desde el banquillo durante el tercer periodo del partido de hockey de la NHL del equipo contra los Nashville Predators el jueves 24 de marzo de 2022, en Las Vegas. (AP Photo/David Becker)

Suponías que habría un chivo expiatorio por el cuarto puesto de la División Pacífico y por perderse los playoffs de la NHL por primera vez en la historia de la franquicia. No es de extrañar que finalmente haya uno.

Ahora sabemos quién.

Pete DeBoer fue despedido como entrenador de los Golden Knights el lunes, lo que significa que el equipo tendrá pronto una tercera persona contratada para el puesto en seis temporadas.

Lo cual, teniendo en cuenta el éxito que ha tenido, parece absurdo incluso escribirlo.

“Una decisión difícil. Un día difícil”, dijo el director general Kelly McCrimmon. “No tomamos esta decisión rápidamente”.

Esperaría que no.

Todas esas lesiones

No hubo una entrevista o disponibilidad para los medios de comunicación o incluso una charla rápida con alguien de la organización esta temporada en la que no se mencionaran las lesiones como la razón principal para no tener tanto éxito como se había pronosticado en un principio.

¿Dónde has escuchado esto antes: 500 partidos con pérdida de hombres por lesiones.

Uh, ¿en todas partes?

Se filtraron en todas las formas del producto, dentro y fuera del hielo. Arruinaron cualquier nivel real de química que pudieran haber formado los Knights. Les quitaron el liderazgo necesario en la sala. Tuvieron nombres en el power play que no tenían nada que hacer.

Es difícil sacar cuatro líneas cuando no puedes vestir a cuatro. Es difícil maniobrar como quisieras con lo que ha sido un producto con límite de capacidad durante algún tiempo.

Y sin embargo, despidieron a un entrenador que no tenía control sobre nada de esto.

DeBoer no puede evitar que otros se lesionen.

Y, sin embargo, despidieron a un entrenador cuyo mandato, según dijo McCrimmon el lunes, no debería considerarse más que un éxito.

Es una exageración sugerir que eso tiene algún nivel de sentido.

Pero también es cierto que, cuando se pierden los playoffs, se pierden todas las apuestas.

El hecho es que nadie, salvo los íntimamente implicados, sabe todo lo que supuso el despido de DeBoer. Han tardado dos semanas en arreglar las cosas. Se pueden discutir muchas cosas en ese lapso. Muchas opiniones a ambos lados de la pista.

“Hemos hablado abiertamente del impacto que tuvieron las lesiones”, dijo McCrimmon. “Tal vez sea difícil que la gente lo entienda porque estamos en el negocio de los resultados, pero la decisión se refiere al año próximo. Se trata de empezar con una voz fresca y un equipo lleno de energía y un grupo de jugadores con algo que demostrar. Esa es la actitud que quiero llevar a la próxima temporada. Esto forma parte de ello”.

Pudieron haber mantenido a DeBoer y tener -o deberían tener- jugadores con algo que demostrar. Desde luego, no son inmunes a las críticas por lo ocurrido esta temporada.

El hecho de que McCrimmon quiera una nueva voz es su prerrogativa como quien contrata y despide. Pero estas cosas no ocurren en el vacío. Y nunca es culpa de uno o incluso de unos pocos individuos.

Entrenadores. Los jugadores. Los directivos. Alinéalos.

Todos ellos tuvieron un papel en lo que ocurrió el lunes.

“Todas las decisiones se reflejan en (él y el presidente de operaciones de hockey George McPhee)”, dijo McCrimmon. “Estoy orgulloso de apoyarlos. No tengo ningún problema en mirarme al espejo con las decisiones que hemos tomado y las cosas que hacemos. No tengo ningún problema en mirarme al espejo y decirme dónde podría ser mejor. No estoy por encima de nada de eso. Pero creo que estamos haciendo lo correcto. Creo que es la decisión correcta.

“Y cuando crees eso y no actúas en consecuencia, para mí, eso es una mala administración”.

Tiene razón en cuanto a que las últimas tres temporadas comprimidas han pasado factura. Mucho hockey. Muchas victorias. Pero también mucha frustración.

Te preguntas si la próxima temporada habría contado con DeBoer si los Knights se hubieran clasificado para los playoffs esa última semana en lugar de ser eliminados. ¿Seguiría siendo su voz lo suficientemente fresca a los ojos de la dirección? Nunca lo sabremos.

Te preguntas hasta qué punto ha influido en todo esto la supuesta mala relación de DeBoer con el portero Robin Lehner. Quizá algo. Tal vez ninguno. Tal vez se trate de que Lehner no es lo suficientemente bueno.

Sea cual sea la razón, McCrimmon y McPhee seguirán adelante y buscarán a su próximo entrenador, y ya se lanzaron algunos nombres en la fábrica de rumores.

Barry Trotz parece el más popular, el entrenador ganador de la Stanley Cup (¿lo recuerdan, fans de los Knights?) recientemente despedido por los Islanders. También se mencionó a Rick Tocchet y su única aparición en los playoffs y su récord de 178-200-60 en seis temporadas como entrenador. Puede que ambos despierten cierto interés. Quizá ninguno de los dos.

¿Una bendición en disfraz?

Pero, ¿es razonable creer que, aunque no hayan contactado oficialmente con candidatos todavía, ejecutivos experimentados como McPhee y McCrimmon acaban de despedir a un entrenador de la habilidad y la sólida reputación de DeBoer sin tener alguna idea de hacia dónde esperan ir después? No. No lo creo.

En realidad, esto podría ser una bendición para DeBoer, al que le queda un año de contrato.

La última vez que un entrenador fue despedido por los Knights, consiguió un buen trabajo.

Sí. A Gerard Gallant le ha ido bien, ¿no?

Quieren una nueva voz. El tercero en seis temporadas para una franquicia que ha estado en una final de la Copa Stanley y en otras dos finales de conferencia. Piensa en ello.

“Haces lo que crees de corazón que es lo correcto”, dijo McCrimmon. “Estas decisiones se toman para el futuro”.

Su trabajo. Su decisión.

Pero el tipo que tenían en el presente era bastante bueno.