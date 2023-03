David Benavidez se impuso en el MGM a Caleb Plant y obtuvo el título interino de peso supermediano del CMB, espera una oportuniadad ante el “Canelo”

En una electrizante batalla, ante un aforo de 13,865 personas, el peleador oriundo de Phoenix Arizona, David Benavidez hizo honor a su apodo y golpeó de manera inmisericorde a Caleb Plant. El sábado 25 de marzo de 2023 en el Grand Garden, en el MGM. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

David Benavidez hizo honor a su apodo “El monstruo mexicano” y golpeó de manera inmisericorde a Caleb Plant. El sábado 25 de marzo de 2023 en el Grand Garden, en el MGM. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

David Benavidez hizo honor a su apodo “El monstruo mexicano” y golpeó de manera inmisericorde a Caleb Plant. Le gustaría pelear contra Saúl "Canelo" Álvarez. El sábado 25 de marzo de 2023 en el Grand Garden, en el MGM. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Los peleadores de respaldo de la cartelera estelarizada por David Benavidez y Caleb Plant. El sábado 25 de marzo de 2023 en el Grand Garden, en el MGM. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Caleb Plant reconoció la superioridad de David Benavidez. El sábado 25 de marzo de 2023 en el Grand Garden, en el MGM. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

En una electrizante batalla, ante un aforo de 13,865 personas, el peleador oriundo de Phoenix Arizona, David Benavidez hizo honor a su apodo y golpeó de manera inmisericorde a Caleb Plant. El sábado 25 de marzo de 2023 en el Grand Garden, en el MGM. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Caleb Plant reconoció la superioridad de David Benavidez, manifestó que hicieron una pelea digna de revancha. El sábado 25 de marzo de 2023 en el Grand Garden, en el MGM. [Foto Frank Alejandre / Las Vegas Review-Journal en Español]

Chris Colbert, a la izquierda, recibe un recto al rostro de parte de José “Rayo” Valenzuela, quien para muchos, fue robado en el MGM. El sábado 25 de marzo de 2023 en el Grand Garden, en el MGM. [Foto cortesía, vía Esther Lin / Showtime]

David Benavidez “El monstruo mexicano” se impuso a Caleb Plant y obtuvo el título interino de peso supermediano del CMB, espera una oportunidad de Saúl “Canelo” Álvarez. El sábado 25 de marzo de 2023 en el Grand Garden, en el MGM. [Foto cortesía, vía Esther Lin / Showtime]

En una electrizante batalla, ante un aforo de 13,865 personas, el peleador oriundo de Phoenix Arizona, David Benavidez hizo honor a su apodo y golpeó de manera inmisericorde a Caleb Plant.

La pelea aconteció el sábado 25 de marzo de 2023 en el Grand Garden, dentro del hotel & casino MGM.

“El monstruo mexicano” ahora espera que Saúl “Canelo” Álvarez le dé la oportunidad a la afición de presenciar un encuentro de dos figuras del pugilismo mexicano. ¿La fecha?, que les parece el 16 de septiembre para festejar por todo lo alto la Independencia de México.

David “El monstruo mexicano” Benavidez, bautizado así por Mike Tyson conservó su etiqueta de invicto (27-0; 23 knockouts) y se ganó en el cuadrilátero una oportunidad ante el “Rey de la Taquilla”, el jalisciense Saúl Álvarez, quien primero deberá vencer –en su nativa Guadalajara, Jalisco, México- al retador (WBO) obligatorio, John Ryder en mayo próximo.

Luego del fragoroso pleito, Benavidez agradeció a la multitud congregada en el Grand Garden, dentro del MGM por su presencia y apoyo, “ustedes propiciaron que esto sucediera. También, quiero mencionar a Caleb Plant. Sé que nos dijimos muchas cosas, pero al final lo arreglamos como hombres. Es un peleador valiente. Estoy feliz de haberle dado a los fanáticos la mejor rivalidad del año o de los últimos cinco años. Estoy muy feliz”, dijo.

A pesar de lo complicado de la pelea, el réferi Kenny Bayless tuvo un gran desempeño. Es complicado observar y no intervenir en una pelea donde cada golpe puede ser mortal. Además, los estilos de cada pugilista en ocasiones hacen que se complique la labor del tercero sobre el cuadrilátero.

“Sabía que tenía que ir con calma. Caleb es un peleador duro. Pero siento que esta noche no solo demostré que soy un golpeador poderoso. Demostré que tengo defensa y movimiento de cabeza y pude moverme alrededor del ring y cortarlo muy bien. Lo conecté con muchos golpes duros y debo reconocer que ahora me cae bien”, externó, agregando que “hablamos mucho, es parte del show, pero en el ring lo resolvimos como hombres. Le pegué y me pegó, lo bueno es que todavía estamos de pie al final del día y podemos volver con nuestras familias”.

“Solo quiero decirles a todos que tengo mucho respeto por Canelo Álvarez, pero él tiene que darme esa oportunidad ahora. Eso es lo que todos quieren ver. Hagamos que suceda. No creo que Canelo está tratando de evitarme. Siento que tiene muchas opciones. Pero ahora los fanáticos piden esta pelea, las leyendas piden esta pelea, así que hagamos que suceda”, concluyó.

En el evento coestelar, las estrellas en ascenso invictas Jesús “Mono” Ramos y Joey Spencer se enfrentaron cara a cara en una pelea de peso súper welter de 10 asaltos, ya que cada peleador buscaba reclamar su lugar como el futuro de la división de las 154 libras.

“Sentí que me veía muy bien. Mostré algunos ángulos. Después de la caída del primer round, me dejé llevar un poco por mi poder, así que me tomé un tiempo para comenzar a trabajar en todo lo que practicamos en el gimnasio”, dijo Jesús Ramos en conferencia de prensa, agregando que “Desde la caída, estuve buscando ese golpe certero durante dos o tres asaltos y mi papá me dijo que lo golpeara con el jab. Comencé a hacer eso más, conecté buenos golpes hasta que la esquina de Spencer tiró la toalla”.

“Quiero agradecer (a Spencer) por la oportunidad. Era un gran boxeador con mucho corazón. Ojalá tengamos más peleadores así. Fue una noche entretenida”, finalizó Ramos.

El resultado de la pelea estelarizada por dos estrellas en ascenso, en peso ligero, Chris “Primetime” Colbert y José “Rayo” Valenzuela fue escandaloso. De manera inverosímil, los jueces vieron ganar a Colbert, cuando la mayoría en el Grand Garden vieron imponerse al Rayo Valenzuela. Ese tipo de evaluaciones, aunque sea una calificación de apreciación, le hace daño al boxeo, al aficionado y, sobre todo, al joven que con entusiasmo se prepara durante meses para ofrecer lo mejor de su repertorio.