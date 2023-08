Un exejecutivo de los A’s dice que el equipo tiene un futuro brillante en Las Vegas

agosto 7, 2023 - 9:14 am

Los fans de los Oakland Athletics se reúnen antes del partido inaugural contra los Baltimore Orioles el lunes 18 de abril de 2022 en el Coliseum de Oakland, California (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Un exejecutivo de los Athletics dijo el jueves que el equipo y la ciudad de Oakland nunca pudieron forjar el tipo de asociación público-privada necesaria para mantener al equipo en Oakland.

Y Chris Giles, quien se desempeñó como director de operaciones de los A’s entre 2017 y 2020, dijo que es ese tipo de asociación en Las Vegas lo que lo tiene confiado en que los A’s tendrán éxito si logran mudarse al sur de Nevada.

Mientras continuaban las negociaciones entre los A’s y la ciudad de Oakland, Giles dijo que el Oakland Coliseum, donde jugaban los A’s, seguía envejeciendo para no ser un hogar viable para el equipo.

“Tienen una base de fans muy apasionada y comprometida, y creo que el edificio pasó demasiados años sin las mejoras necesarias”, dijo Giles. “Entonces llegó a un punto en el que era más bien una situación desesperada”.

Eso, por supuesto, llevó a los A’s a un esfuerzo de más de dos años de reubicación en Las Vegas, uno que consiguió para el equipo hasta 380 millones de dólares en financiación pública y planes para un estadio de 1.5 mil millones de dólares en nueve acres de tierra en el sitio de Tropicana.

Al igual que los Raiders han podido hacer desde que se trasladaron a Las Vegas, Giles dijo que los A’s “tendrán la oportunidad de construir este grupo básico de socios con abonos de temporada, pero también está el turismo que llega día a día. Creo que la combinación de estas dos facetas hace de Las Vegas un mercado muy atractivo para los equipos”.

Según Giles, el plan de los A’s de construir un estadio con capacidad para 33 mil fans es ideal para el mercado, aunque sea el más pequeño de la Major League Baseball (MLB). Prevé que los futuros estadios de la MLB sean aún más pequeños.

“No me sorprendería que los equipos construyeran estadios más pequeños”, dijo Giles, mencionando la posibilidad de que los fans estén más cerca de la acción sin tener un mal asiento en el estadio. “La escasez importa. Si siempre hay asientos disponibles, básicamente se está capacitando a los fans para que compren un boleto barato en el último minuto”.

“Si se construye y diseña para la escasez, se crea mucho más ambiente. Todos hemos asistido a un partido completamente lleno. Es un ambiente mucho más diferente que cuando está un cuarto o la mitad lleno”.

Giles dejó la organización de los A’s en 2020 para fundar FanRally, una plataforma para socios con abono de temporada de varios equipos profesionales y universitarios. Permite a los fans intercambiar, mejorar y añadir asientos para los partidos a los que quieran asistir, al mismo tiempo que ponen sus propios abonos a disposición de otros cuando no asisten.

FanRally aún no está afiliado a ningún equipo de Las Vegas, pero Giles afirma que han mantenido varias conversaciones con los Golden Knights sobre su software.

Durante su estancia en los A’s, Giles se enfocó en la experiencia del fan en Oakland. Entre otras cosas, añadió funciones para los estadios y puso en marcha un programa de compraventa de entradas, similar al actual FanRally.

“Permitía a los socios intercambiar asientos libremente para acceder a partidos para los que no tenían entradas”, explica Giles. “Añadimos 10 mil miembros al programa. El edificio seguía teniendo las mismas limitaciones, así que aprendimos mucho construyendo espacios sociales más abiertos. Construimos un espacio llamado Treehouse, que es básicamente un bar gigante, una zona de reunión con vistas al campo. Eso nos enseñó realmente lo que los consumidores modernos buscaban en su experiencia en un estadio”. Mientras el proceso de traslado sigue su curso, los fans de los A’s de Oakland han mostrado activamente su consternación por el posible traslado, incluso organizando múltiples “boicots inversos”, o llenando las gradas para demostrar que el apoyo de los fans no es el problema. Esto no sorprende a Giles, ya que sabe que los fans de la Bay Area sienten pasión por su club”.

“Creo que todos, si eres fan de un equipo, puedes empatizar con sus sentimientos”, afirma Giles. “Especialmente los que tienen abonos de temporada… se convierte en gran parte de tu estilo de vida. Al ir a muchos partidos, como los que se sientan en los asientos de campo, que son muy expresivos, sus vidas están cambiando. Así que entiendo perfectamente su situación”.