La oficina de la alcaldesa de Oakland dice que la ciudad estuvo cerca de llegar a acuerdo con los A’s

El alcalde de Oakland, Sheng Thao, pronuncia un discurso durante la Ceremonia de Inauguración de la Ciudad de Oakland el 9 de enero de 2023, en Oakland, California (Yalonda M. James/San Francisco Chronicle via AP)

Un portavoz de la alcaldesa de Oakland, Sheng Thao, le dijo a ESPN el jueves que la ciudad estaba cerca de cumplir con su compromiso financiero para construir un nuevo estadio para los A’s en Oakland cuando el dueño de los A’s, John Fisher, anunció que trasladaría la franquicia a Las Vegas.

Fisher, en una entrevista publicada el miércoles en el Review-Journal, atribuyó la decisión de trasladar la franquicia a Las Vegas a una serie de factores, principalmente la incapacidad de la ciudad de Oakland para cumplir su promesa de proporcionar financiación pública para la infraestructura exterior de Howard Terminal, un proyecto inmobiliario/parque de béisbol de 12 mil millones de dólares y 55 acres frente al mar.

El portavoz dijo que la ciudad había recaudado 475 millones de dólares y solo le faltaban 101 millones para alcanzar los 576 millones necesarios para completar el acuerdo. Además, dos subvenciones por un total de 65 millones de dólares adicionales debían pagarse en el próximo mes, con lo que la ciudad estaba a 36 millones de dólares de su parte.

La oficina del alcalde no respondió a las peticiones de comentarios del Review-Journal.

“No llegamos a un acuerdo”, dijo Fisher sobre sus negociaciones con Oakland. “De hecho, el Concejo de la Ciudad de Oakland había aprobado un acuerdo no vinculante en julio de 2021 que… los A’s pagarían todos los costos de infraestructura in situ más el estadio en sí”.

“El día que anunciamos que íbamos a centrar nuestros esfuerzos en Las Vegas, aún no teníamos un acuerdo coherente con lo que el Concejo de la Ciudad había votado dos años antes. Oakland no tenía el dinero y no recaudó el dinero para cubrir toda la infraestructura externa. Era un elemento clave del acuerdo que habían pactado, que ya no podían cumplir”.

Fisher también dijo que los A’s estaban bajo una presión extrema para llegar a un acuerdo. “En el último acuerdo de negociación colectiva entre el béisbol y el sindicato de jugadores, el acuerdo era que los Oakland A’s tenían que tener un acuerdo vinculante sobre un nuevo estadio para el 15 de enero de 2024 o perderíamos nuestra participación en los ingresos. Lo cual es algo que tendría un impacto devastador en el equipo”.

El contrato de arrendamiento del Oakland Coliseum, sede del equipo desde 1968, expira después de la próxima temporada, y el estadio de Las Vegas no abrirá hasta 2028 como muy pronto.