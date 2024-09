Wilson bate récord de anotaciones de la WNBA; Aces vencen a las Fever – FOTOS

A’ja Wilson continuó reescribiendo la historia de la WNBA en la victoria de las Aces por 86-75 sobre las Indiana Fever el miércoles en el Gainbridge Fieldhouse en Indianápolis.

Luego luchó contra las lágrimas mientras intentaba comunicar que no podía hacerlo sin sus compañeras de equipo.

La alero estrella lideró a las Aces (23-13) con 27 puntos y 12 rebotes, batiendo el récord de anotaciones en una sola temporada de la liga con su punto número 941 en los últimos 30 segundos del segundo cuarto. Wilson terminó el partido con 956 puntos en su séptima temporada profesional.

Faltando cuatro partidos para el final de la temporada regular de las Aces, Wilson enfrenta otro momento histórico: convertirse en la primera jugadora de la historia de la liga en alcanzar los mil puntos en un año.

“Me siento genial”, dijo Wilson. “Ahora la gente puede dejar de hablar de ello”.

Las emociones tomaron el control mientras Wilson continuaba.

“Mis compañeras de equipo son las que… son el latido del corazón, me mantienen en marcha”, dijo. “No consigo puntos, obviamente, sin que ellas me pasen el básquetbol. … Las cosas por las que pasamos en nuestra vida personal, nos sostenemos unas en otras cada día, y eso es lo que se ve en la cancha”.

El partido supuso el regreso de Wilson tras la lesión de tobillo que le impidió participar en la derrota de las Aces ante las New York Liberty el domingo. En el partido del miércoles necesitaba 11 puntos para superar la marca de Jewell Loyd de 939 puntos establecida la temporada pasada para las Seattle Storm.

La banca de las Aces volvió a mostrar un sólido desempeño en la victoria, anotando un total de 30 puntos. Sydney Colson solo aportó dos puntos, pero su aportación fue de un asombroso +19, con cuatro asistencias en 12 minutos.

Alysha Clark y Tiffany Hayes destacaron entre las reservas, con 14 y 12 puntos, respectivamente.

Clark se sentó junto a Wilson y también lloró en la rueda de prensa posterior al partido del miércoles.

“Veo las horas que dedica y que nadie ve. Ella es su crítica más dura”, dijo Clark sobre Wilson. “Creo que eso es algo que hay que celebrar. Cuando tienes jugadoras de este calibre que están jugando ahora, hay que apreciarlo. Porque un día ella no va a estar aquí. Se retirará y seguirá viviendo su vida, y la gente se maravillará de lo que ha hecho. Maravíllate ahora”.

Kelsey Mitchell anotó 24 puntos para las Fever (19-18). La novata estrella Caitlin Clark añadió 16.

Las Fever consiguieron una racha de 7-0 mientras las Aces enfrentaban problemas de tiro para abrir el partido.

Tuvieron un 35 por ciento (7 de 20) en tiros de campo en el primer cuarto. Pero una vez que Wilson abrió el marcador para las Aces con cuatro tiros consecutivos, ya no volvieron a ir detrás.

La entrenadora de las Aces, Becky Hammon, sumó su quinta falta técnica en este disputado encuentro, y ahora es la entrenadora de la WNBA con más faltas técnicas esta temporada.

Está empatada con Caitlin Clark, la escolta de las Aces Kelsey Plum, la escolta de las Dallas Wings Arike Ogunbowale y la centro de las Wings Teaira McCowan con la cuarta mayor cantidad de faltas técnicas de la liga este año.

Hammon se indignó cuando la centro de las Fever Temi Fagbenle fue llamada por falta mientras Chelsea Gray anotaba, pero los oficiales dieron tiempo a la entrenadora de Indiana Christie Sides para decidir si impugnaba la falta y hacía una sustitución antes de que Gray pudiera lanzar su tiro libre.

“Estaban intentando observar la repetición para ver si debían impugnarla, y estaban retrasando el partido, y eso no está bien”, dijo Hammon. “Eso es lo que me molestó. Eso es lo que les dije. No es gestionar bien el partido, y eso es lo que le estaba haciendo escuchar, y me merecía totalmente una [falta] técnica”.

Las Aces vuelven a jugar en casa de las Fever el viernes a las 4:30 p.m.