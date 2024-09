1,000 y contando: A’ja Wilson alcanza récord en puntos de la WNBA

Desde los fans en el Michelob Ultra Arena hasta las jugadoras en la banca local, innumerables manos levantaron dos dedos cuando el tiempo se acababa el domingo.

Señalaban la inevitabilidad de la historia. A’ja Wilson estaba a una canasta de conseguir la primera temporada de mil puntos en la WNBA.

Lo consiguió faltando un minuto y 57 segundos para el final de la victoria por 84-71 de las Aces sobre las Connecticut Sun.

La canasta del hito fue un salto de media distancia, el mismo tipo de tiro que usó para establecer el récord de puntos en una temporada el miércoles en Indiana, superando la marca de Jewell Loyd en 2023 de 939 puntos.

Tras el logro del domingo, Wilson saltó hacia atrás para volver a la defensa mientras asentía en señal de reconocimiento. Recibió una gran ovación de los 10 mil 431 espectadores, un récord para las Aces en su estadio. Sus padres, Eva y Roscoe Wilson, estaban sentados junto a la pista.

Las Aces pidieron un tiempo muerto 30 segundos después, lo que permitió a las compañeras de Wilson correr hacia ella. La emoción era evidente en el rostro de la dos veces MVP mientras saludaba a las gradas. Una vez sentada en la banca, sus compañeras se inclinaron mientras Sydney Colson hacía la mímica de ponerle una corona en la cabeza.

“Ha sido enorme. De verdad. No esperaba que mis compañeras se abalanzaran sobre mí en la cancha, pero así son ellas. Por eso las quiero tanto”, dijo Wilson. “No llevaba la cuenta de mis puntos, de verdad. Solo tenía en cuenta lo que me daba la defensa. Pero una vez que vi que todos ponían los dos puntos, pensé: ‘Oh, eso es un cubo. Vamos a por él’“.

Wilson terminó con 29 puntos, nueve rebotes y dos tapones y las Aces (25-13) completaron una serie de tres partidos contra las Sun en la temporada regular. Kelsey Plum y Jackie Young añadieron 14 y 13 puntos, respectivamente.

Marina Mabrey lideró a las Sun (27-11) con 18 puntos. Las Aces aún pueden alcanzar a las Sun por el tercer puesto en los playoffs de la WNBA si ganan sus dos últimos partidos y Connecticut pierde sus dos últimos. Las Aces juegan el martes a las 7 p.m. en casa de las Seattle Storm, un anticipo de su probable enfrentamiento de primera ronda.

‘Realmente dotadas’

Pero no se habló mucho de los playoffs tras la victoria del domingo, que supuso el séptimo triunfo de las Aces en ocho partidos. La entrenadora Becky Hammon tampoco habló mucho sobre la acción en la cancha, aparte de elogiar la mejorada defensa de las Aces, que ya han mantenido a sus rivales por debajo de los 75 puntos en seis partidos consecutivos.

Tras el partido, la atención se centró en Wilson y en quién es como persona.

“Su condición atlética, lo buenas que son sus manos, es solo un ser humano muy, muy dotado, tanto físicamente (como) en el aspecto humano”, dijo Hammon.

Young, que dio la asistencia en el tiro que marcó el hito, se deshizo en elogios.

“Es un honor poder jugar con (Wilson)”, dijo Young. “Viene todos los días y solo nos muestra lo que es una profesional. Aunque tiene el peso del mundo sobre sus hombros, siempre se asegura de que su equipo esté bien. … Con todo lo que ha conseguido y sigue consiguiendo, es solo súper especial estar a su lado”.

Wilson anotó 25 puntos en tres cuartos. Solo necesitaba cuatro puntos más para llegar a los mil puntos en el último cuarto, pero las Aces tenían una ventaja sustancial de 71-51. En ese momento, el partido se habría decidido a favor de Wilson. En ese momento, habría parecido razonable que Hammon descansara a Wilson, que está a solo dos partidos de perderse su primer partido desde 2019 debido a una lesión en el tobillo.

¿Tiempo para un descanso?

Aunque Hammon observó que Wilson “parecía cansada”, dijo que nunca consideró ponerla en la banca porque sabía que el hito estaba pesando mucho sobre la alero estrella y sus compañeras de equipo. Hammon añadió que podría dar descanso a Wilson en los dos últimos partidos de la temporada regular.

Pero Wilson no parecía una jugadora que quisiera descansar el domingo por la noche, y mencionó a la leyenda de la NBA Kobe Bryant como su inspiración.

“Ahora mismo no tengo tiempo para descansar. No tengo tiempo para compadecerme de mí misma, no tengo tiempo para escuchar el ruido”, dijo Wilson. “Tengo trabajo que hacer, y esa va a ser mi mentalidad hasta que termine de jugar, hasta que lo haya exprimido todo en este partido”.