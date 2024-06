Las Aces vuelven a hacer historia en la WNBA: agotan entradas para partidos en casa

Las Aces continúan reescribiendo los libros de récords de la WNBA. Se convirtieron en el primer equipo en la historia de la liga en agotar las entradas de cada uno de sus 20 partidos de la temporada regular en casa, anunció el club el jueves.

Las campeonas de la WNBA en 2022 y 2023 se convirtieron previamente en el primer equipo en la historia de la liga en vender todas sus membresías de abono de temporada, en marzo.

