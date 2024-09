Las Aces se afianzan en casa: Se aseguran ventaja de campo; otro récord para Wilson

Las Aces se impusieron a las Storm por 85-72 el martes en el Climate Pledge Arena de Seattle para sumar su cuarta victoria consecutiva, y se preparan para una “batalla cuesta arriba” en la postemporada, dijo la entrenadora de las Aces, Becky Hammon.

La victoria otorgó a las Aces (26-13) el cuarto puesto y la ventaja de jugar en casa en la primera ronda de los playoffs de la WNBA, con dos partidos de ventaja sobre las Storm (24-15).

“Nuestro mejor básquetbol está aún por llegar, y también sabemos que estamos empezando a encajar”, dijo Hammon. “Si me hubieran preguntado hace tres semanas, no me gustábamos. Y hoy, me siento bastante bien sobre dónde estamos como equipo de básquetbol”.

A’ja Wilson y Kelsey Plum anotaron 21 puntos para liderar a un grupo de cinco Aces que anotaron en dobles cifras el martes. Jackie Young anotó 16 puntos, Chelsea Gray añadió 13 y Tiffany Hayes aportó 10 al dejar la banca.

Con su tercera canasta en el primer cuarto y la 447 de la temporada, Wilson batió el récord de rebotes en una temporada de la WNBA, establecido a principios de esta temporada por la novata de las Chicago Sky Angel Reese.

Nneka Ogwumike anotó 19 puntos para las Storm. El equipo no pudo contar con la escolta Jewell Loyd ni con la centro Ezi Magbegor.

Las Aces aún pueden conseguir el tercer puesto en los playoffs si ganan a las Dallas Wings (9-30) el jueves a las 7 p.m. en el Michelob Ultra Arena, y las Connecticut Sun (27-12) pierden en casa contra las Sky (13-26).

A continuación, tres conclusiones de la victoria:

1. Sin problemas de clasificación

Las Aces no se mostraron muy preocupadas por su posición en los playoffs. Están más entusiasmadas con su nueva ventaja defensiva, que sigue afilándose.

“Me da igual el puesto que ocupemos”, dijo Wilson. “Es un básquetbol completamente nuevo el que tienes la oportunidad de jugar en los playoffs. Y no importa qué número lleve el nombre de tu equipo, solo tienes que ir y empezar a jugar al mejor básquetbol. Y creo que eso es lo que intentamos hacer”.

Wilson bromeó diciendo que Hammon cambió a las Aces a defensa en zona en el último cuarto y gritó un poco porque su defensa una a una “parecía blanda”. El cambio funcionó, porque las Aces limitaron a las Storm a 11 puntos en el último cuarto.

“Probablemente hemos estado mejor de visitantes este año”, dijo Hammon. “Lo bueno de la defensa es que viaja contigo”.

2. Otro récord

Wilson, que el domingo se convirtió en la primera jugadora de la WNBA en registrar mil puntos en una temporada, no puede seguir el ritmo de los récords que está estableciendo.

La dos veces MVP de la liga, y abrumadora favorita para un tercer título, puso los ojos en blanco cuando se le informó de su más reciente hazaña, dándose un aplauso de chasquidos con los dedos.

“Es genial”, dijo, añadiendo más tarde que no lo da por hecho después de que Plum y Hammon se enfadaran.

“Quiero decir, soy 6-4 y estoy alrededor de la canasta. Espero poder tomar un par de rebotes para mi equipo. Pero cuando se trata solo de conseguir (rebotes) por conseguirlos, no estoy centrada en eso. Estoy centrada en meter el balón en el aro”, dijo Wilson, añadiendo que tener cualquier récord en una liga tan difícil es una bendición.

3. Sexta jugadora del año

Hayes fue crucial en un último cuarto decisivo en el que las Storm se pusieron por delante gracias a que Skylar Diggins-Smith anotó los cuatro primeros puntos del periodo.

En el minuto 6:57, Hayes robó el balón a Joyner Holmes y anotó en el otro extremo de manera tan impresionante que tuvo que devolver una breve mirada a Diggins-Smith, quien intentó protegerla. La canasta dio a las Aces una ventaja de 68-65, y ya no volvieron a ir detrás.

Wilson llamó a Hayes la clara candidata a Sexta Jugadora del Año, mientras que Hammon admitió que vuelve a ver la película de Hayes solo porque su juego es estéticamente agradable.

“Parece una jovencita”, añadió Plum.

Las Aces se alegran de que Hayes haya salido de su retiro para unirse a ellas. Hammon repitió por lo menos por tercera vez esta temporada que no sabe dónde estarían sin ella.