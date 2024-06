Las Aces renuncian a una alera y fichan a pívot novata tras sufrir su sexta derrota

Las Aces hicieron dos alineaciones el domingo.

Las bicampeonas defensoras de la WNBA renunciaron a la alera Emma Cannon y firmaron a la pívot novata Jessika Carter, anunció la gerente general Natalie Williams.

Carter fue elegida en segunda ronda por las New York Liberty en el draft de abril. La exalumna de Mississippi State, de 6.5 pies, fue despedida antes de la temporada regular. Carter promedió 14.9 puntos y 9.9 rebotes por partido con las Bulldogs la temporada pasada. Es una de las cinco jugadoras en la historia del programa que ha terminado su carrera universitaria con más de 1,500 puntos y mil rebotes.

Las Aces esperan que Carter ayude a su estrella A’ja Wilson en la línea de ataque. Wilson está en un momento histórico de la temporada, liderando la liga con un promedio de 28 puntos y 11.5 rebotes por partido. Sin embargo, no está recibiendo mucho apoyo.

La pívot Kiah Stokes está promediando 1.8 puntos y seis rebotes por partido esta temporada como parte del quinteto titular. La pívot suplente Megan Gustafson está promediando tres puntos por partido.

Las Aces adquirieron a Cannon a mediados del campamento de entrenamiento. Solo promedió 1.8 minutos por partido en cinco apariciones durante su segunda etapa con el equipo. Las Aces cayeron a 6-6 en la temporada después de perder la revancha de las Finales de la WNBA 2023 contra las Liberty el sábado.

Cannon llegó por primera vez a Las Vegas en septiembre de 2020. Jugó en un partido de la temporada regular antes de hacer seis apariciones en los playoffs. Volvió a firmar con las Aces en 2021, pero solo jugó en tres partidos para el equipo ese año.

Cannon dijo el mes pasado que el equipo de esta temporada es “mucho más divertido” gracias a la entrenadora Becky Hammon.

“Ella te permite ser tú. No te encasilla. Quiere lo mejor para ti. Quiere que seas buena en lo que haces”, afirma Cannon. “Básicamente, quiere que seas tú misma. Especialmente para las jugadoras que no tienen mucho tiempo, eso significa mucho”.

La cultura positiva de las Aces se está poniendo a prueba esta temporada. Hammon ha admitido que la energía del equipo no está a la altura de sus estándares habituales.

“No tenemos una ventaja. Y no la hemos tenido desde el primer día en el campamento de entrenamiento y lo he sentido y he intentado abordarlo, pero no estamos tan hambrientos”, dijo Hammon el sábado. “Y creo que hay mucho… a nadie le gusta perder en ese vestuario”.

La escolta Kelsey Plum dijo la semana pasada que el equipo estaba “luchando por la alegría”. Wilson rompió a llorar el sábado cuando le preguntaron por la responsabilidad del equipo.

Wilson y Hammon dijeron el sábado que sentían que las Aces tenían suficiente talento en su alineación para tener éxito. Eso no impidió que la oficina hiciera algunos movimientos.

Las Aces trabajarán ahora para integrar a una nueva jugadora como hicieron recientemente con Tiffany Hayes, una escolta que el equipo fichó tras su retiro el 31 de mayo.