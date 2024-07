Las Aces aumentarán el precio de las entradas para la temporada 2025

Los fans de las Aces verán un aumento en los precios de las entradas la próxima temporada por primera vez desde que Mark Davis compró el equipo en 2021.

Los titulares de abonos iban a recibir el lunes una carta de la presidenta de las Aces, Nikki Fargas, en la que se detallaban los “beneficios mejorados y los cambios de precios” antes de que comience el periodo de renovación el 15 de agosto.

El aumento será ligero. El precio promedio de las entradas pasará de 30.78 dólares este año a 43.95 dólares la próxima temporada.

“Fue una pelea aquí dentro”, dijo Davis el jueves sobre las discusiones para subir los precios, una decisión a la que se opuso. “Básicamente no hubo sangre, pero podría haberla habido. Preferiría solo darlas (las entradas) gratis, pero no te dejan hacerlo”.

Los mayores cambios se producirán en el extremo superior. Las Aces ofrecían asientos en la banda y en la línea de fondo por 500 dólares por partido y 10 mil dólares para la temporada 2024. Esos precios aumentarán a 600 dólares y 13,200 dólares.

Los asientos más asequibles seguirán estando en la zona alta. Los abonos de temporada costarán 220 dólares, lo que supone un aumento de 20 dólares, pero el mismo precio por partido, ya que los equipos tendrán 22 partidos en casa la próxima temporada en lugar de 20 con la incorporación de Golden State a la liga. Las entradas para un solo partido seguirán costando 10 dólares.

Las Aces no tienen precios dinámicos, es decir, que no varían en función del rival. Ese no es el caso en el mercado secundario.

Las dos veces defensoras del título agotaron todas las entradas para sus partidos en casa esta temporada y se convirtieron en el primer equipo en la historia de la WNBA en vender todas sus entradas asignadas para la temporada. Hay una lista de espera de 2,300 personas que desean adquirir abonos para la temporada 2025.

Los nuevos abonados no dispondrán de estacionamiento gratuito en el Mandalay Bay, pero los que renueven su abono tendrán derecho a él.

Pero las Aces están añadiendo otras ventajas para los nuevos abonados, dependiendo del nivel. Entre ellas, eventos con apariciones de jugadoras y una sesión de preguntas y respuestas con la entrenadora Becky Hammon.

La WNBA está experimentando un crecimiento exponencial, impulsado por una popular promoción de novatas en la que destacan la escolta de las Indiana Fever Caitlin Clark y la alera de las Chicago Sky Angel Reese. Las Sky han aprovechado ese interés y han duplicado por mucho sus precios para la próxima temporada, al parecer aumentando los abonos de pista de 4,500 a 11 mil dólares.

Davis vuelve a defender a las deportistas

Davis también se refirió a la decisión adoptada en mayo por la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) de patrocinar a cada jugadora de la alineación de las Aces por 100 mil dólares cada una, lo que supone un total de 1.2 millones de dólares.

“Estoy muy agradecido por lo que hizo la LVCVA al reconocer a estas mujeres”, dijo Davis, que a menudo ha criticado la disparidad salarial entre hombres y mujeres deportistas.

La WNBA respondió a los patrocinios contratando a un asesor jurídico externo para que investigara. La liga se ha negado a comentar el estado de la investigación.

La LVCVA dijo este mes que los pagos se estaban distribuyendo a algunas de las jugadoras.

“Parte del objetivo es que otras organizaciones de la ciudad comprendan que estas mujeres están muy infravaloradas y mal pagadas”, dijo Davis. “Cualquier ayuda que puedan recibir es realmente importante”.

Davis añadió que si las jugadoras de las Aces ganan más en Estados Unidos no tendrán que jugar en el extranjero durante la temporada baja.

Cuando se le preguntó si había recibido comentarios de otros dueños sobre los patrocinios de la LVCVA, Davis dijo bromeando: “Sí. Dicen que vamos a investigar a las Aces”.