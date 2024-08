‘La hora de la verdad’: Las Aces emprenden gira motivadas al acercarse postemporada

Las Aces salen de gira después de perder dos de sus tres partidos tras la pausa olímpica.

El viaje de tres partidos del equipo dará a las vigentes campeonas de la WNBA la oportunidad de luchar por volver a los cuatro primeros puestos de la clasificación de la liga.

Las Aces (17-10) comenzarán con la revancha contra las Lynx (20-8) el viernes a las 6:30 p.m., dos días después de perder 98-87 contra Minnesota en el Michelob Ultra Arena.

Después jugarán contra las Chicago Sky el domingo y contra las Dallas Wings el martes.

La derrota de las Aces ante las Lynx el miércoles las dejó en quinto lugar en la clasificación de 12 equipos de la WNBA, medio partido por detrás de las Seattle Storm.

Los ocho primeros equipos acceden a los playoffs y se clasifican en función de sus resultados al término de la temporada regular de 40 partidos.

Las New York Liberty, el rival de las Aces en las Finales de la WNBA de 2023, ocupan el primer puesto con siete partidos de ventaja sobre las Aces. Las Liberty también aventajan con cuatro partidos a las Connecticut Sun, que ocupan el segundo lugar.

A las Aces solo les quedan 13 partidos en la temporada regular. Cinco de ellos son contra equipos situados por encima de ellas en la clasificación, por lo que tienen la oportunidad de mejorar su clasificación en la recta final.

El partido del viernes contra Minnesota, tercer clasificado, es uno de ellos.

La entrenadora de las Aces, Becky Hammon, dijo el lunes que el panorama de su equipo en los playoffs no es para preocuparse todavía.

“Todos somos humanos. Todos sabemos leer. Sabemos cómo está la clasificación. Creo que lo más importante es que cuidemos de nosotras mismas y que lleguemos a nuestro punto álgido en el momento adecuado”, dijo Hammon. “Jugamos contra todas las que están por delante de nosotras, si no dos veces, al menos una. Solo se trata de ocuparnos de nuestros propios asuntos. … Este equipo aún no ha tocado techo. No ha estado ni siquiera cerca de llegar a su punto álgido, pero vamos hacia arriba”.

La escolta de las Aces Kelsey Plum, tras la derrota del equipo ante las Lynx el miércoles, fue contundente cuando se le preguntó si su equipo se sentía motivado para la revancha del viernes dado lo que estaba en juego.

“Sí, es la hora de la verdad”, dijo. “Así que absolutamente”.

Luchar hasta el final

Plum afirmó que la segunda mitad de la temporada ha presentado sus retos. Seis Aces participaron en los Juegos Olímpicos de París mientras la WNBA hacía una pausa de tres semanas.

Plum fue una de ellas, ganando el oro con sus compañeras de equipo A’ja Wilson, Jackie Young y Chelsea Gray en el Team USA.

“Creo que hay un momento en cada temporada en el que todo se vuelve más mental que otra cosa”, dijo Plum. “Obviamente, ya sabes, la gente ha tenido un mes de descanso. Seis de nosotras no. Así que esa es definitivamente una situación, pero no es una excusa”.

Hammon dijo el lunes que el equipo probablemente tendrá un montón de días “sin entrenamiento” a medida que la segunda mitad de la temporada continúa en aras de preservar la energía.

Young, que anotó 26 puntos para las Aces el miércoles, habló sobre la moral del equipo.

“Solo tenemos que intentar aprovechar el tiempo al máximo, tratar todo lo que podamos”, dijo. “Solo intentamos encerrarnos y estar presentes siempre que estamos en la cancha y solo luchar contra lo que sentimos”.

“Somos medallistas de oro. No puedo quejarme. Pero tenemos toda una segunda parte de la temporada, así que (estamos centradas en) solo ser capaces de entrar y volver a jugar al básquetbol de las Aces y solo intentar volver a sentir todo eso en la cabeza. Solo hay que salir e intentar hacer el trabajo”.

El triplete sigue en la mira

Los postes de meta no se han movido para las Aces. Aunque están muy lejos de haber perdido solo seis partidos en la temporada regular el año pasado, Hammon sigue creyendo que el equipo puede volver a ganarlo todo.

Aunque las sorpresas no son precisamente habituales en los playoffs de la WNBA, las Sky lo consiguieron en 2021. Después de registrar un récord de 16-16 y conseguir la sexta plaza, avanzaron para ganar el título a las Phoenix Mercury, quintas.

“Fueron un equipo muy promedio a lo largo de la temporada. Llegaron a los playoffs, cambiaron de velocidad y solo tuvieron que rodar”, declaró Hammon. “Creo que nosotras también tenemos esa capacidad en este gimnasio”.

Hammon añadió que preferiría no esperar “exactamente hasta los playoffs” para mejorar. Tal vez las Aces enciendan un interruptor en la gira.