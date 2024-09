Aces terminan temporada regular buscando mejorar clasificación para playoffs

Va a ser un camino poco convencional de regreso a las Finales de la WNBA para las Aces.

Su camino hacia un tercer campeonato consecutivo no pasará por Las Vegas esta temporada. Pero lo primero es lo primero: Las Aces tendrán la ventaja de jugar en casa en la primera ronda de los playoffs contra un rival indeterminado.

Ese rival podría conocerse antes del comienzo de la final de la temporada regular de las Aces contra las Dallas Wings el jueves en el Michelob Ultra Arena.

Las Aces (26-13) llegan a la última jornada de la liga un partido por detrás de las Connecticut Sun (27-12) por el tercer puesto. Las Aces se aseguraron de no caer por debajo del cuarto puesto tras vencer el martes por 85-72 a las Seattle Storm.

Los sueños de terminar entre las tres primeras se mantuvieron vivos cuando las Sun perdieron 78-76 ante las Minnesota Lynx el martes. Con la victoria, Minnesota se hizo con el segundo puesto.

“No importa el número o la clasificación, tenemos que empezar a jugar nuestro mejor básquetbol”, dijo la alero de las Aces A’ja Wilson. “Poco a poco estamos empezando a conseguirlo”.

Connecticut recibirá el jueves a las Chicago Sky a las 4 p.m. Chicago (13-26), a pesar de no poder contar con su estrella Angel Reese, de baja para toda la temporada tras una operación de muñeca, sigue vivo para el octavo puesto. Las Sky deben derrotar a las Sun y conseguir derrotas de las Atlanta Dream y las Washington Mystics para entrar en los playoffs.

Si las Sun ganan, las Aces serán las sembradas No. 4 y se enfrentarán a las Storm en la primera ronda de los playoffs, que comienzan el domingo.

Si Connecticut pierde y las Aces ganan, Las Vegas recibirá a la esperada novata del año, Caitlin Clark, y a las Indiana Fever en el enfrentamiento del No. 3 contra el No. 6.

En los dos últimos años, las Aces han arrasado en la liga.

Terminaron con la mejor marca de la WNBA en 2022 y 2023, incluyendo un récord de 34 victorias la temporada pasada, camino de dos campeonatos consecutivos.

El camino pudiera ser más accidentado esta temporada, ya que las Aces no tendrían la ventaja de jugar en casa en las semifinales o finales si avanzan.

Acabar como sembradas No. 4 casi garantizaría la revancha de las Finales de la WNBA en semifinales contra las New York Liberty, sembradas No. 1. Las Aces derrotaron a New York en cuatro partidos en octubre y se convirtieron en el primer equipo desde Los Angeles Sparks en 2001-02 en ganar dos títulos consecutivos.

Ningún equipo ha ganado tres seguidos desde que las Houston Comets ganaron los cuatro primeros títulos de la liga de 1997 a 2000.

“Sabemos que tenemos una batalla cuesta arriba”, dijo Becky Hammon, entrenadora de las Aces. “También sabemos que nuestro mejor básquetbol aún está por llegar, y también sabemos que estamos empezando a encajar”.

El No. 3 significaría un enfrentamiento en semifinales con las resurgentes Lynx. Minnesota ha ganado un récord de franquicia de 30 partidos, un cambio de 11 victorias desde la temporada pasada, y tiene una oportunidad legítima de llegar a las finales por primera vez desde que ganó su cuarto campeonato en siete años en 2017.

Minnesota se llevó tres de los cuatro enfrentamientos contra las Aces esta temporada. Las tres victorias fueron por cifras dobles.

“No estoy preocupada por (otros equipos)”, dijo Wilson. “Mientras tengamos el control de nuestro propio destino, y siempre será así, porque me voy a asegurar de eso, el resto es solo salir y jugar el juego que amamos”.