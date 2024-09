Aces salen del ‘lodo’ y ganan a las Storm en su primer partido de playoffs – FOTOS

Las Seattle Storm tuvieron respuesta para todo lo que las Aces les lanzaron durante tres cuartos.

Entonces llegó el cuarto cuarto. Y fue un recordatorio del porqué las Aces son dos veces campeonas de la WNBA.

Las Aces mantuvieron a las Storm a dos puntos en el último cuarto, con 0 de 12 en tiros de piso, y lograron una victoria por 78-67 en el primer partido de la primera ronda de los playoffs de la WNBA, disputado el domingo en el Michelob Ultra Arena.

A’ja Wilson anotó 21 puntos, tomó ocho rebotes y realizó cinco tapones en el día en que se convirtió en tres veces MVP de la liga, y las Aces empezaron con buen pie su búsqueda del triplete.

Las Aces pueden completar la barrida en el segundo partido, el martes en casa a las 6:30 p.m.

“Creo que vimos en la primera parte que no iba a ser fácil”, dijo Wilson. “Estos son los playoffs. Tenemos que, literalmente, que multiplicarlo por 10 en los playoffs”.

Tiffany Hayes salió de la banca para anotar 20 puntos, una de las cuatro jugadoras que anotaron en dobles cifras. Chelsea Gray aportó 16 puntos y siete asistencias.

Las Aces necesitaron todo ese ataque tal y como empezó el partido.

Las Storm consiguieron una ventaja de 18-9 tras el primer cuarto. Después de que Gray abriera el partido con una canasta de 3 puntos, las Aces fallaron sus siguientes 10 lanzamientos. Fallaron 16 de sus 18 intentos en los primeros 10 minutos.

“Salimos un poco desaceleradas”, dijo la entrenadora Becky Hammon. “No sé por qué. Defensiva y ofensivamente, estábamos corriendo en el lodo ahí”.

La banca, liderada por la principal candidata a Sexta Jugadora del Año, Hayes, recogió el testigo. Hayes y Alysha Clark se combinaron para hacer 6 de 6 desde el piso en el segundo cuarto, incluyendo tres triples, para acercarse 42-38 al descanso.

Al más puro estilo de Hammon, su discurso del descanso fue animado. Nadie quiso revelar lo que dijo.

Fuera lo que fuera, la MVP se lo tomó en serio.

Wilson anotó 15 puntos en el tercer cuarto, la máxima anotación en un cuarto en un partido de playoffs. Tras anotar 1 de 8 en la primera parte, Wilson encestó 8 de 13 en la segunda y las Aces superaron a las Storm por 40-25 en los últimos 20 minutos.

“Sí, la primera parte fue fea”, dijo Wilson. “Simplemente así es el juego. Los dioses del básquetbol tienen una forma curiosa de mostrarme que a veces hay que salir del lodo”.

A pesar de los esfuerzos de Wilson y sus compañeras, las Aces perdían 65-64 en el último cuarto. Fue entonces cuando recurrieron a su mejor baza: la defensa.

Seattle no anotó hasta que la base Skylar Diggins-Smith lanzó dos tiros libres faltando 4:07 para el final. Las Aces superaron a las Storm por 14-2 en ese periodo, y todos sus puntos llegaron desde dentro de la línea.

“Nos machacaron en la primera parte”, dijo Wilson. “En la segunda parte, creo que simplemente lo resolvimos. Hicimos clic en la defensa. Tenemos que apretarnos el cinturón. No hay peros que valgan. Ahí es donde podemos alimentar nuestro ataque”.

Estos son tres puntos a tener en cuenta del juego:

1. Historia dominante

El cuarto cuarto de las Aces las situó en territorio de elite.

Es apenas la segunda vez en la historia de la postemporada de la WNBA y la sexta en total que un equipo anota dos o menos puntos en un cuarto reglamentario desde que la liga cambió de dos mitades a cuatro cuartos en 2006.

Las Sacramento Monarchs no anotaron más de dos puntos en el cuarto cuarto del cuarto partido de las Finales de 2006 contra las Detroit Shock.

2. Visita de mamá

La madre de Hayes, Dorothy, fue su entrenadora durante su infancia. Dorothy tampoco había subido a un avión en su vida. Se subió a uno para ver jugar a su hija en un partido de los playoffs.

Era la motivación que necesitaba. Hayes encestó 8 de 12 desde el piso y robó cinco balones.

“Siempre me decía que tenía que ir siempre al 120 % porque no quería que ninguno de los otros padres dijera que me metía a jugar porque era su hija”, dijo Hayes. “Tenía que ser 10 veces mejor que todos los demás en la cancha”.

Hammon no pudo estar más de acuerdo.

“Sigue jugando al 120 %”, dijo.

3. Gray es decisiva

Parecía que Gray había dado la vuelta a su histórica racha de playoffs durante el último cuarto.

La MVP de las Finales de 2022 anotó seis de los 14 puntos de las Aces en el cuarto, pero sentenció el partido con dos canastas consecutivas para aumentar la ventaja a dos dígitos.