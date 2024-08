Aces apoyan a Becky Hammon mientras el equipo enfrenta demanda federal

ARCHIVO - La alero de Los Angeles Sparks, Dearica Hamby, dribla el balón durante la primera mitad de un partido de la WNBA contra Minnesota Lynx, el domingo 11 de junio de 2023, en Minneapolis. Dearica Hamby presentó una demanda por discriminación de género la semana pasada contra la WNBA y Las Vegas Aces, alegando que su exequipo y su entrenadora, Becky Hammon, tomaron represalias en su contra después de que les informara que estaba embarazada. Hamby presentó la demanda ante la Comisión de Derechos Humanos de Nevada y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, según una copia de la demanda obtenida por The Associated Press el jueves 5 de octubre de 2023. (AP Photo/Abbie Parr, Archivo)

Las Aces reafirmaron que la organización no cometió ningún error en un comunicado emitido el martes en respuesta a la demanda federal de Dearica Hamby contra el equipo y la WNBA.

La demanda incluye acusaciones de “actos repetidos de intimidación, discriminación y represalias” relacionados con el intercambio de Hamby de las Aces a las Los Angeles Sparks mientras estaba embarazada en enero de 2023. Hamby ahora busca compensación por el daño emocional y las pérdidas económicas asociadas con ser trasladada a un nuevo mercado.

“Como organización, continuamos apoyando nuestra declaración del 16 de mayo de 2023 realizada al concluir la investigación de la WNBA sobre este asunto”, dijo el comunicado de los Aces. “Dado que este es un litigio en curso, Aces no hará más comentarios por el momento”.

Hamby hizo públicas sus acusaciones de discriminación inmediatamente después de anunciarse su intercambio, y la WNBA abrió una investigación en respuesta. La entrenadora Becky Hammon fue suspendida dos juegos sin sueldo y el equipo perdió una futura selección de draft como resultado de los hallazgos de la liga, que fueron anunciados el 16 de mayo de 2023.

En la declaración a la que se refiere el comentario más reciente de los Aces, el equipo defendió a Hammon:

“Las Vegas Aces están profundamente decepcionados por el resultado de la investigación de la WNBA. Estamos comprometidos a apoyar a todas nuestras jugadoras en la mayor medida permitida por la WNBA. Nuestras acciones siempre han sido consistentes con nuestra responsabilidad de mantenernos en los más altos estándares profesionales, y los hechos que presentamos fueron consistentes con estos estándares. El bienestar de nuestras jugadoras y sus familias siempre ha sido y será nuestra prioridad.

“Las determinaciones de la WNBA sobre Becky Hammon son inconsistentes con lo que sabemos y amamos de ella. Becky es una persona cariñosa que forja relaciones personales cercanas con sus jugadoras. Apoyamos a la entrenadora Hammon mientras continúa liderando a los Las Vegas Aces.

“Como se esperaba, los hechos no demostraron que las Aces violaran el tope salarial pagando a las jugadoras ‘por debajo de la mesa’ o actuaran de manera inadecuada durante el periodo de agencia libre de 2023. Esperamos continuar apoyando a nuestras jugadoras, entrenadores, empleados y la comunidad de Las Vegas”.

La reciente demanda legal de Hamby menciona a Hammon; a la gerente general de las Aces, Natalie Williams; y a la presidenta, Nikki Fargas, quienes ya han abordado públicamente la situación en el pasado.

Oficina central

Cuando las Aces anunciaron que habían adquirido los derechos de negociación de la pívot Amanda Zahui B.,selección de segunda ronda de 2024 de las Sparks, a cambio de Hamby, selección de primera ronda de 2024, Williams tuvo palabras positivas para Hamby.

“Dearica ha dedicado ocho años de su carrera a esta organización y ha jugado un papel importante en nuestro éxito desde que el equipo se mudó a Las Vegas”, dijo Williams. “La vamos a extrañar como compañera de equipo y estamos agradecidos por todas sus contribuciones a las Aces a lo largo de los años”.

Después de intercambiar a Hamby, las Aces dieron la bienvenida a la leyenda de la WNBA Candace Parker, la veterana condecorada Alysha Clark y la pívot internacional Cayla George.

Fargas abordó las acusaciones de Hamby durante la conferencia de prensa de presentación de Parker.

“Nuestras jugadoras y sus familias siempre serán el centro de quiénes somos como franquicia”, dijo. “Estamos aquí para armar el mejor equipo posible, y al armar un equipo, hay momentos en los que ocurrirán intercambios. Pero eso también es para que sigamos siendo competitivos. Los movimientos que hemos realizado, obviamente, nos han dado la flexibilidad que necesitábamos para firmar a estas jugadoras”.

Becky Hammon

Hammon negó vehementemente cualquier intimidación o discriminación hacia Hamby cuando se dirigió a los periodistas a través de Zoom un día después de que se anunciaran las sanciones de la WNBA.

“No recuerdo que mi relación con Hamby fuera nada más que correcta”, dijo. “Nunca es agradable que tu nombre esté asociado con algo como eso, que no es quien eres como persona. Así no es como yo opero”.

Hammon elogió el profesionalismo de su equipo durante toda la investigación, pero dijo que no estaba al tanto de que alguna de sus jugadoras de la temporada pasada fuera interrogada como parte de la investigación.

Aunque la WNBA dijo que “la investigación incluyó entrevistas con 33 personas y una revisión de numerosos mensajes de texto, correos electrónicos y otros documentos”, Hammon dijo que nunca intercambió “un solo mensaje de texto inapropiado” con Hamby.

Hammon agregó que no envía correos electrónicos a sus jugadoras en absoluto, e insinuó que cualquier mensaje de texto inapropiado proporcionado a la liga podría haber sido falsificado.

“Traté a Dearica con cuidado desde el primer día que me dijo (sobre el embarazo), y ella lo sabe”, dijo Hammon. “Una vez que hice la llamada telefónica en la que se tomó la decisión de trasladarla, ahí fue cuando todo se vino abajo”.

Hammon reiteró el mensaje del equipo al decir que mover a Hamby simplemente era lo mejor para el tope salarial y la mejora de la plantilla.

“Todo se redujo a matemáticas en el negocio. Eso fue todo. Nada personal. Tuve una gran relación con Hamby todo el tiempo. Por eso probablemente se sintió como lo hizo”, dijo Hammon.

Finalmente, Hammon enfatizó que nunca quiso invalidar los sentimientos de Hamby, pero que su trabajo es “tener conversaciones difíciles” y ayudar a las Aces a avanzar.

“Por mucho que pueda sentarme y decir, ‘Esa no fue la manera en que yo percibí la conversación’, ella la percibió de otra forma. Y por eso, me siento mal”, dijo Hammon. “Porque no soy esa persona. Infligir dolor o estrés a alguien… simplemente no está en mí. No está en mi corazón”.