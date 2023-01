YouTuber se involucra en un tiroteo por allanamiento de su casa en Henderson, según la policía

Cordero Brady, alias "CJ so Cool" reparte playeras gratis durante Sneaker Con en Las Vegas Convention Center el sábado 11 de noviembre de 2017, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal)

Un destacado YouTuber tomó su arma de nueve mm del cajón de su mesita de noche y les devolvió los disparos a dos asaltantes de viviendas que primero le dispararon en un aterrador allanamiento de morada, según un reporte de arresto publicado el lunes.

El reporte ofreció más detalles de la terrible experiencia del 12 de enero en la que Cordero James Brady, conocido en sus canales de redes sociales como CJ So Cool, recibió varios disparos en su casa de Henderson y fue hospitalizado con heridas que no ponen en peligro su vida.

Cinco personas fueron arrestadas en relación con el incidente en Tranquil Peak Court. Raven Queen, de 28 años, y Derrick Roberts, de 25, fueron arrestados la semana pasada; Queen ingresó en prisión el martes y Roberts el jueves. Cada uno de ellos se enfrenta a cargos de intento de asesinato, entre otros.

Otras tres personas, todas menores de edad, también se enfrentaban a los mismos cargos, según la policía de Henderson.

En un video de YouTube publicado el 27 de enero, Brady, que tiene 8.89 millones de suscriptores en YouTube, habló de su reacción al ser informado por un detective de que cinco personas habían sido arrestadas.

“Estoy muy orgulloso del Departamento de Policía de Henderson, estoy orgulloso de los detectives, estoy orgulloso de Las Vegas (Departamento de Policía Metropolitana) si ayudaron, estoy orgulloso de todos los que se unieron para encontrar a las personas que me hicieron esto, ¿verdad?”. dijo Brady en el video. “Ahora bien, si no me hubieran disparado seguiría siendo igual de grave para mí, pero ¿habría actuado así la policía? No lo sé”.

“Así que estoy agradecido de que todo sucediera como sucedió”, continuó Brady. “Estoy agradecido de estar vivo, de que no me hayan impactado en las arterias principales, no necesité cirugía, no necesité transfusiones de sangre y no tuve que moverme porque, ¿adivinen qué? Yo fui el que los sacó corriendo de aquí. Así que de todas estas cosas que pasan en una mala situación, tienes que pensar en las cosas buenas y yo acabo de mencionar las cosas buenas”.

Despertado por intrusos

Según el reporte, que no menciona su nombre completo, Brady se fue a dormir alrededor de las 10 p.m. del 11 de enero. Unas horas más tarde, poco antes de las 3 a.m., Brady fue “despertado por dos varones que le gritaban dentro de su dormitorio”, dice el reporte.

“Cordero declaró que ambos hombres iban armados con pistolas y le gritaban obscenidades”, dice el reporte.

Brady se paró junto a su cama y ambos hombres empezaron a dispararle. Brady intentó forcejear con ellos, pero uno de los agresores le golpeó en la cabeza con una pistola y Brady cayó al suelo, según el reporte.

Fue entonces cuando Brady sacó la pistola Sig Sauer de nueve mm del cajón de su mesilla de noche y les disparó a los dos hombres, que salieron corriendo del dormitorio de Brady. Brady los siguió y se quedó en lo alto de las escaleras disparándoles a los hombres.

Brady llamó al 911. Según el reporte, había recibido disparos en la parte superior derecha e izquierda de las piernas. Su fémur derecho, también conocido como el hueso del muslo, estaba roto por el disparo.

Pruebas encontradas

En la búsqueda de pruebas tras el asalto a la vivienda, la policía encontró una mochila en un camino de tierra. La mochila contenía un teléfono celular y un arma de fuego del calibre 223, según la policía.

Se registró el teléfono celular. A partir de ahí, la policía pudo reunir suficientes pruebas y una causa probable para arrestar a cinco personas.

Los detalles de cómo la investigación condujo a los arrestos se describen en el reporte del arresto. Sin embargo, las partes tachadas del documento hacen difícil reportar con exactitud la secuencia de los hechos y los detalles clave con certeza.

Pero a las 4 p.m. del 11 de enero, horas antes del allanamiento de morada, la policía dijo que uno de los sospechosos menores envió el siguiente mensaje de texto a otro de los sospechosos menores:

“Estamos dándole a la casa de cj so cool esta noche, prepárate, primo”.

La policía dijo que hay causas probables para acusar a todos de intento de asesinato, robo con un arma mortal, golpe con un arma mortal, robo en posesión de un arma mortal y allanamiento de morada.

Las comparecencias de Queen y Roberts se fijaron para las 9 a.m. del martes, según los registros del Tribunal de Justicia de Henderson.

La información de los tres menores acusados no estaba disponible públicamente.