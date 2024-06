Vuelve el ‘DUI Strike Team’ de la policía de Las Vegas, y realiza arrestos

Desde que el Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD) reinició su “DUI Strike Team” hace un mes, la agencia dice que el grupo ya ha hecho docenas de arrestos.

LVMPD dice que su “DUI Strike Team”, que se compone de 10 agentes de policía, usa datos de colisiones para “asegurar que más agentes estén en la carretera durante las horas pico” de choques fatales.

“DUI Strike Team de LVMPD está compuesto por 10 agentes que están haciendo una gran diferencia en las carreteras”, dijo el departamento.

LVMPD el miércoles compartió las siguientes estadísticas para el grupo desde el reinicio del programa el 18 de mayo:

100 arrestos por conducción bajo la influencia de sustancias (DUI)

1,191 paradas de vehículos

988 sanciones

72 vehículos remolcados

8 armas de fuego recuperadas

El equipo, que forma parte de la Oficina de Tránsito de LVMPD, también compartió un vistazo a algunos de los artículos que el grupo ha recuperado en su primer mes de regreso.

DUI Strike Team is putting in work to keep the roads of Clark County safe. Since May 18th they have been working hard. Here is just a few examples of the great work they are doing to keep you safe on our roads. #DriveHighGetADui #StopDUI #Zero #VisionZero pic.twitter.com/mxT4C4GmcB

— LVMPD Traffic Bureau (@LVMPD_Traffic) June 12, 2024