Varios ladrones asaltan una joyería del Strip de Las Vegas

La policía de Las Vegas investigaba un robo cometido por varios individuos en una joyería del Fashion Show Mall el lunes por la noche.

Los compradores en la tienda de Nordstrom en el lado noroeste del centro comercial se les dijo que evacuar el edificio, y las puertas estaban cerradas alrededor de las 6:10 p.m., de acuerdo con un posible comprador.

We are currently investigating a theft at the Fashion Show Mall. Reports of a shooting are unfounded.

— LVMPD (@LVMPD) June 25, 2024