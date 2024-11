Uso de app por Policía Matropolitana es ‘muy problemático’: obstaculiza la transparencia, dicen expertos

noviembre 5, 2024 - 10:52 am

Activistas por la transparencia están expresando su preocupación después de que registros judiciales mostraran que un sargento del Departamento de Policía Metropolitana, acusado de detener ilegalmente a personas en el Strip de Las Vegas, usó una app llamada Signal para comunicarse con su equipo mientras trabajaba. Signal es conocida por su cifrado de extremo a extremo y mensajes que desaparecen.

“El modo en que nos comunicamos es usando una app llamada Signal”, dijo Justin Candolesas, agente de la Policía Metropolitana que formaba parte del equipo del sargento Kevin Menon, en su testimonio frente a un jurado de instrucción que posteriormente acusó formalmente al sargento.

Menon enfrenta cargos que incluyen opresión bajo el pretexto de autoridad, agresión y, en un caso separado, posesión de pornografía visual de una persona menor de 16 años.

Expertos afirman que el uso de la app por parte de los agentes de la Policía Metropolitana obstaculiza la transparencia y plantea dudas sobre si el departamento cumple con la ley de registros públicos de Nevada, que establece que las comunicaciones entre agentes mientras están en servicio son consideradas registros públicos.

El problema es que Signal permite que los mensajes se borren automáticamente después de un periodo específico, señalaron expertos.

Esto significa que si una persona o una organización de noticias presentara una solicitud de registros públicos relacionada con un incidente en el que los agentes hubieran usado Signal para comunicarse, esos registros de comunicación podrían ya no existir. Además, el cifrado de extremo a extremo de Signal y el hecho de que no sea una plataforma accesible para el gobierno también implica que, aunque esos registros aún existieran, podría no ser posible encontrarlos y entregarlos en respuesta a una solicitud de registros públicos.

Según la ley estatal, los mensajes relacionados con el trabajo que se envían entre agentes mientras están en servicio son parte de los registros sujetos a la Ley de Registros Públicos, según el director legal de Las Vegas Review-Journal, Ben Lipman, y el abogado del personal de la ACLU de Nevada, Jacob Smith.

Candolesas dijo que los agentes se comunicaban por Signal “ya fuera en nuestros teléfonos personales o en teléfonos de trabajo”, según muestran los registros.

Cuando otro agente de la Policía Metropolitana, Stephen Corsaro, fue cuestionado por los fiscales sobre si los mensajes de Signal se mantienen como registros, Corsaro respondió que la app tiene una función de borrado automático.

“No hay justificación para usar Signal aparte del hecho de que ofrece cifrado de extremo a extremo y borra automáticamente los mensajes”, dijo Smith.

¿Viola Signal la ley de registros abiertos de Nevada?

La Policía Metropolitana dijo en un correo el miércoles que, según la ley de Nevada, las aplicaciones móviles que usan cifrado de extremo a extremo o “cualquier otro medio con la intención de evitar la creación, retención o descubrimiento legal de registros o datos relacionados con las comunicaciones de los agentes están prohibidas.

El departamento no respondió específicamente a las preguntas enviadas por correo sobre si otros agentes usan Signal o si tienen configuraciones para borrar mensajes automáticamente.

Smith dijo que el estatuto es una “prohibición clara de usar aplicaciones como Signal” y que el uso de la app por parte de Menon y su equipo en el curso de sus deberes oficiales es “muy problemático”.

“Esos registros deberían poder rastrearse”, dijo Smith.

Si bien el uso de Signal en sí mismo puede no violar directamente la Ley de Registros Públicos de Nevada, su uso sugiere que probablemente están ocurriendo violaciones de la ley, dijo.

Además de la posible destrucción de registros públicos, David Loy, director legal de la Coalición por la Primera Enmienda, dijo que el uso de apps como Signal también puede generar problemas para la producción de registros públicos.

“Siempre que funcionarios públicos o empleados usen plataformas personales, como sus propios teléfonos o cuentas personales, se puede potencialmente frustrar el acceso del público a esos registros”, explicó Loy.

En algunos casos, las comunicaciones hechas en dispositivos o cuentas personales aún pueden constituir registros públicos, explicó Loy. En 2018, la Corte Suprema estatal determinó que los dispositivos personales de los empleados públicos están abiertos a inspección pública y sujetos a las leyes de registros públicos del estado.

Sin embargo, pueden presentarse “problemas prácticos de acceso, y dependemos de los empleados para buscar en sus propios dispositivos”, dijo Loy.

El hecho de que el gobierno no tenga acceso a las cuentas de Signal de los empleados es un problema mayor para el acceso a registros públicos que el cifrado, explicó Aaron Mackey, director de litigios de transparencia y libertad de expresión en la Electronic Frontier Foundation.

“El gobierno no tiene una copia”, dijo Mackey. “O, si la tiene, no puede leer su contenido porque está cifrado”.

Preocupaciones en torno al uso de la app

Capturas de pantalla de conversaciones entre el equipo de Menon en Signal muestran que los agentes usaban la app para comunicar información importante, como el motivo por el cual alguien estaba siendo detenido.

“Así es como nos comunicamos, ya sea cuando agentes encubiertos tienen sospechas razonables o causa probable para detener a alguien”, testificó Candolesas. “Es cuando intervenimos”.

Los agentes encubiertos son agentes vestidos como civiles, sin nada que los identifique como policías, según la Policía Metropolitana. Menon actuó como agente encubierto en varias ocasiones en las que se le acusa de detener ilegalmente a alguien.

Según documentos de la Policía Metropolitana, los agentes encubiertos no deben interactuar con el público cuando trabajan en equipo con agentes uniformados en operaciones como las del equipo de Menon en el Strip. A menos que sea una emergencia, solo deben actuar como “observadores” y comunicar a sus colegas la razón por la que alguien necesita ser detenido por un agente uniformado.

Signal, según los registros, facilitó esta comunicación crucial entre agentes encubiertos y uniformados.

La policía testificó que las imágenes de las conversaciones de los agentes eran capturas de pantalla del chat. Pero si esos mensajes se hubieran eliminado automáticamente y no se hubieran tomado capturas de pantalla, esos registros se habrían perdido.

La configuración de la app permite a los usuarios desactivar los mensajes que desaparecen. Pero si los funcionarios públicos usan aplicaciones que les brindan esta opción, Mackey explicó que queda a discreción de cada agente si los registros se conservan.

Loy dijo que la cuestión no trata sobre la buena o mala fe de ciertos individuos.

“No estoy aquí para demonizar a ningún agente en particular”, dijo. Pero, “no se puede tener responsabilidad gubernamental sin transparencia”.

“Cualquier sistema que dependa de que las personas no cometan errores es un sistema condenado al fracaso”, dijo Loy. “Deberíamos poder confiar en los sistemas que creamos para asegurar la transparencia y la responsabilidad sin tener que depender de que las personas no cometan errores”.

La columna What Are They Hiding? (¿Qué están ocultando?) fue creada para educar a los habitantes de Nevada sobre las leyes de transparencia, informar a los lectores sobre la cobertura del Review-Journal obstaculizada por burocracias y avergonzar a los funcionarios públicos para que sean abiertos con las personas trabajadoras que pagan las cuentas del gobierno.