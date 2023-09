Un recluso fue golpeado mortalmente con una televisión, según un reporte

septiembre 7, 2023 - 10:59 am

Darius Sorrells en 2014 (Departamento de Policía de North Las Vegas)

Casi un año después de que Mitchell Harris fuera asesinado mientras cumplía cadena perpetua en High Desert State Prison, su familia dijo que todavía no se les ha dicho exactamente lo que sucedió. (Aura Harris)

Un asesino de North Las Vegas sospechoso de golpear mortalmente a su compañero de celda con una televisión se había negado a tomar medicación para la esquizofrenia antes del ataque, según un reporte publicado el miércoles.

Cuando los funcionarios de prisiones encontraron a Darius Sorrells sentado en la litera superior de su celda el 28 de septiembre en High Desert State Prison, dijo que “no sabía lo que había pasado y que (su compañero de celda) estaba siendo estúpido”.

Según un reporte de arresto de la Oficina del Inspector General, Mitchell Harris, de 70 años, fue encontrado inconsciente en el suelo. Fue declarado muerto seis horas después.

Sorrells tenía cortes en la mano y, mientras era trasladado al Sunrise Hospital and Medical Center, dijo a los funcionarios de prisiones: “Yo no hice lo que me metió aquí en un principio”, según el reporte del inspector general.

Sorrells, de 39 años, fue enviado a prisión en 2019 por matar a su hermana y a su madre. Harris cumplía cadena perpetua por apuñalar a su exesposa hasta la muerte con un picahielos en 1989.

Sorrells dijo a los detectives que no sabía lo que le había ocurrido a Harris. Los investigadores escribieron en el reporte del arresto que a Sorrells se le había recetado un medicamento para la esquizofrenia.

“Sin embargo, los registros también muestran que Sorrells no era coherente con la medicación ni con sus evaluaciones al rechazar la medicación o las visitas de salud mental del personal”, escribió la oficina del inspector general.

Las autoridades dijeron que el televisor de 13 pulgadas era el único objeto cortante en la habitación que podría haber causado la muerte de Harris por heridas contusas.

La semana pasada se emitió una orden de arresto contra Sorrells por el asesinato, pero el fiscal general y la oficina del inspector general declinaron decir por qué se tardó 11 meses en emitir una orden de arresto contra Sorrells por el asesinato.

En una entrevista concedida la semana pasada, la nieta de Harris declaró que su familia había escrito al gobernador, al fiscal general y al Departamento de Correccionales de Nevada solicitando información sobre la muerte de Harris.

Sorrells tiene prevista una audiencia el 21 de septiembre, y permanecía en la prisión estatal de High Desert, según los registros judiciales.