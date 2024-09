‘Triste y decepcionante’: Acusan a exdirector de la Fundación LVMPD de robar casi $350,000

Agentes de policía metropolitana no intervinieron mientras mujer era apuñalada: demanda

La policía acusó al exdirector de la Fundación del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas de canalizar casi $350,000 de la fundación a otra organización benéfica y luego pagarse a sí mismo $182,000.

Thomas Kovach, exdirector ejecutivo de la fundación, enfrenta 19 cargos de robo.

En un documento presentado ante el Tribunal de Justicia de Las Vegas esta semana, el Departamento de Policía Metropolitana alegó que entre abril de 2018 y noviembre de 2022, Kovach desvió fondos de la fundación al Proyecto REAL, una organización para la que también actuó como director ejecutivo.

Kovach sabía que debía pedir permiso a la junta directiva de la fundación, pero no lo hizo, según el reporte policial. La policía metropolitana afirmó que ocultó los pagos al hacer que se codificaran incorrectamente en el sistema contable de la fundación y al no clasificarlos adecuadamente en los documentos fiscales de la fundación.

Dominic Gentile, abogado de Kovach, dijo al Review-Journal que no niega que la fundación haya pagado dinero a Project REAL y que parte del dinero haya sido transferido a Kovach, pero dijo que su cliente ganó el dinero que se le pagó y que las transacciones fueron “100 por ciento legales”.

La fundación apoya la participación comunitaria, la capacitación de los agentes y las iniciativas de equipamiento y tecnología de la policía metropolitana. Project REAL trabaja para educar a los estudiantes sobre la ley.

La actual directora ejecutiva de la Fundación LVMPD, Karen Marben, quien comenzó en septiembre de 2023 después de que Kovach se fuera, dijo que la fundación ha implementado nuevas salvaguardas financieras, incluidos comités de finanzas y auditoría.

“Respetar la intención de los donantes es muy importante para mí y quiero asegurarme de que nuestros donantes sepan que estoy 100 por ciento comprometida a que cada dólar que inviertan en nuestra organización se destinará a promover nuestra misión y a apoyar a la policía metropolitana y que los controles que hemos implementado evitarán que esto vuelva a suceder”, dijo.

“Queremos recuperar la confianza a través de la rendición de cuentas y la apertura”, añadió.

Después de que Marben comenzó a trabajar en la fundación, “encontró actividades y gastos cuestionables” bajo la dirección de Kovach, incluido dinero proporcionado a Project REAL y contribuciones a otras organizaciones sin fines de lucro en las que Kovach estaba involucrado, según el reporte policial.

Marben quería entender si los pagos a Project REAL eran parte de una relación contractual a largo plazo que necesitaba planificar mientras elaboraba el presupuesto de la fundación para 2024, dijo al Review-Journal.

“Cuando me comuniqué con la junta, no tenían conocimiento alguno de esas transacciones y dijeron que no habían sido aprobadas”, dijo.

La junta decidió informar al alguacil Kevin McMahill, dijo.

Marben dijo que creía que Kovach había dejado la fundación en la primavera de 2023, pero no podía comentar si había renunciado o si había sido despedido. Un empleado de la fundación dijo a la policía que Kovach había sido despedido por la junta directiva, según el reporte.

Cuando Project REAL recibió grandes donaciones, Kovach se quedó con la mayor parte del dinero para su salario, dijo a la policía el actual director de Project REAL, Mike Kamer, según el reporte.

Kamer dijo a la policía que usó sus ahorros para mantener la organización a flote, pero Kovach aun así se pagó a sí mismo los fondos donados. Project REAL tiene una deuda de $115,000, dijo, según la policía metropolitana.

Un exempleado de Project REAL dijo a la policía que a Kovach le pagaban $9,000 dólares al mes por 20 horas de trabajo a la semana, según el informe.

Kamer dijo al Review-Journal que su organización está feliz de participar en la investigación.

Marben dijo que se reunió o habló con más de 20 de los mayores donantes de la Fundación LVMPD en los últimos días. Todos “expresaron su continuo apoyo”, afirmó.

“La comunidad cree en esta fundación”, afirmó. “Creen en el trabajo que estamos haciendo. Y todo el mundo está muy triste y decepcionado por estas acusaciones”.