Testimonio de Telles ‘hizo mucho daño’: Jurados describen cómo se llegó a veredicto

Varios miembros del jurado dijeron al Las Vegas Review-Journal el viernes que a Robert Telles no le fue de ayuda al subir al estrado como testigo en su juicio por asesinato.

“Cuando subió al estrado y testificó, solo hizo mucho daño”, dijo Sara Patterson, residente de Henderson. “Fue lo peor que pudo haber hecho”.

El jurado condenó a Telles por homicidio en primer grado la semana pasada por apuñalar mortalmente al reportero de investigación del Review-Journal Jeff German, quien había escrito reportajes sobre su mala conducta como administrador público del Condado Clark. Patterson fue uno de los tres miembros del jurado, incluido el presidente Gregory Whitney, que habló con la organización noticiosa durante una entrevista telefónica el viernes.

Antes de llegar a su veredicto el miércoles, los jurados revisaron la evidencia y compararon notas, dijo Patterson. Se dejaron influir por una prueba clave –el ADN de Telles bajo las uñas de German– y la similitud entre la forma de andar de Telles y la del agresor.

Telles fue sentenciado por el jurado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 20 años.

“Es muy estresante”, dijo Patterson, de 47 años. “Ni siquiera puedo explicar la presión y el peso que supone tener toda la vida de alguien en tus manos y a la familia de su víctima que merece respuestas. Y si hubiera alguna duda en mi mente de que él no lo hizo, habría colgado a ese jurado. Lo habría hecho. Sentí una gran sensación de paz una vez que realmente decidí, esto es innegable”.

Problemas con el testimonio

En lo que expertos consideraron una medida inusual, Telles subió al estrado en su juicio y habló al jurado de forma narrativa, lo que significa que sus abogados no le hicieron preguntas.

El exfiscal de Distrito del Condado Clark David Roger dijo anteriormente que es una forma de que los abogados eviten los problemas éticos de perpetuar un testimonio que saben que es falso haciendo preguntas.

“Pudo haber tenido una pizca de oportunidad si no se hubiera levantado y testificado”, dijo Patterson durante una entrevista en el Review-Journal, donde German había trabajado como reportero desde 2010.

Pareció extraño que a Telles no se le hicieran preguntas, dijo, y se contradijo en su propio testimonio.

Dijo que no sabía cómo murió German hasta que comenzó el juicio, pero que se había representado a sí mismo previamente, por lo que habría tenido esa información. Y habló de haber ido a dar un paseo en un día de 100 grados, lo que era difícil de creer, dijo.

La jurado No. 6, que habló con la condición de que no se mencionara su nombre por temor a ser asociada con Telles o con el juicio, dijo que un video del tribunal testamentario no mostró lo que Telles dijo que mostraría. También pensó que el corte en el dedo de Telles no podía haberse producido mientras preparaba arroz frito con pollo, como él afirmaba.

Whitney, de 30 años, el presidente del jurado, dijo que el testimonio de Telles le convenció de la culpabilidad del hombre por todos los huecos que había en él.

Sin embargo, Patterson pensó que pareció coherente.

“Me hizo pasar un mal rato por lo estúpidos que fueron los errores, dejar evidencia en tu propio garaje cinco días después de matar a alguien”, dijo.

Dijo que en última instancia no había evidencia de la conspiración que Telles describió, en la que alegaba que una empresa inmobiliaria había trabajado para incriminarle en el asesinato.

En la sala del jurado

Cuando los miembros del jurado empezaron a deliberar, realizaron una votación anónima.

Se pasaron un vaso y escribieron en papelitos “culpable” o “G” (por “guilty” en inglés), “U” (“undecided”) para indeciso o “NG” (“not guilty”) para inocente.

Patterson dijo que unos cinco o seis jurados votaron culpable, cuatro o cinco se mostraron indecisos y uno eligió inocente. Ese único voto pertenecía a Patterson, quien dijo que había ido al baño y no sabía que había una categoría de indecisos.

Whitney recordó que siete jurados pensaban que Telles era culpable, unos tres no estaban seguros y uno votó inocente.

Dijo que los miembros del jurado intentaron trabajar en grupo y no presionarse unos a otros. Decidieron revisar toda la evidencia y crearon una tabla. Para la evidencia digital, escribieron lo que contenía cada memoria USB.

“Realmente le dimos una oportunidad a este tipo”, dijo Patterson.

Los miembros del jurado pidieron una segunda laptop, y Whitney dijo que la usaron para comparar el andar de Telles en un video del Review-Journal con el andar del agresor, captado en las imágenes de vigilancia.

Whitney cree que fueron los videos de los andares los que permitieron al jurado llegar a un veredicto de culpabilidad.

La jurado No. 6 confirmó durante una entrevista telefónica que la petición de otra laptop fue principalmente para comparar los videos del andar.

Ella no tenía muchas dudas sobre la culpabilidad de Telles.

“Sabía que era culpable basándome en la evidencia que se presentó ante el tribunal”, dijo. El ADN de las uñas de German le pareció especialmente convincente.

Pero alrededor de las 4 p.m. del martes, un miembro del jurado no creía que Telles fuera culpable, dijo, lo que lo convirtió en un “jurado en desacuerdo”. El presidente del jurado dio una nota al alguacil, que trajo un mensaje de la jueza diciendo que debían seguir deliberando, dijo, y alrededor de una hora después de las deliberaciones del miércoles, el jurado llegó a un veredicto unánime.

Whitney, el presidente del jurado, y Patterson recordaban las cosas de forma un poco diferente.

Patterson dijo que una persona no estaba dispuesta a tomar una decisión el martes, y el jurado pidió indicaciones. La jueza dijo que siguieran deliberando y volvieran al día siguiente.

Whitney dijo que le dio al alguacil una nota diciendo que un miembro del jurado no estaba seguro y preguntando qué dirección debía tomar el jurado a partir de ahí. El alguacil dijo que se la mostraría a la jueza y que debían seguir deliberando.

Otras notas del jurado se hicieron públicas, pero esta no.

La decisión sobre la sentencia

Los fiscales dieron a los miembros del jurado tres opciones para condenar a Telles: cadena perpetua sin libertad condicional, cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 20 años, o de 20 a 50 años.

“La sentencia fue casi la parte más difícil”, dijo Whitney.

Dijo que las acciones de Telles eran inexcusables, y el jurado quería hacer lo correcto para la familia de German, que habló durante la fase de sentencia del juicio. Al mismo tiempo, dijo, “no se sentía bien simplemente encerrar a (Telles) sin darle la oportunidad de redimirse”.

El fiscal jefe adjunto del distrito, Christopher Hamner, dijo al jurado que alguien con cadena perpetua sería monitoreado después de su liberación, lo que hizo más fácil la decisión, dijo Whitney.

Patterson también pensó que Telles merecía una oportunidad de libertad condicional, pero dijo que algunos miembros del jurado querían inicialmente cadena perpetua sin libertad condicional. Las emotivas declaraciones de la familia de Telles sobre darle una oportunidad de tener una vida con sus hijos en el futuro también conmovieron al jurado, dijo.

Pero cree que Telles no debería ser puesto en libertad si no muestra arrepentimiento.

Patterson tampoco pasó por alto la importancia del caso para el periodismo.

Los miembros del jurado podían ver el edificio del Review-Journal desde la sala de deliberaciones, dijo, y era “inquietante” mirar por la ventana y ver el letrero del periódico.

“Si matas a un reportero en Estados Unidos, en la Ciudad del Pecado, lo único que consigues es reclutar a un ejército de periodistas de investigación para que averigüen que lo hiciste, para que prueben que lo hiciste”, dijo.