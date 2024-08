Telles está ‘deseando testificar’, dice su abogado

Robert Telles habla con un oficial en el juzgado durante una pausa en los testimonios en el quinto día de su juicio por homicidio en el Centro Regional de Justicia, en Las Vegas, el viernes, 16 de agosto de 2024. Telles, ex administrador público del Condado Clark, está acusado del asesinato de Jeff German, periodista de investigación del Las Vegas Review-Journal. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal, Pool)

Robert Telles habla con sus abogados Michael Horvath, a la izquierda, y Robert Draskovich en el juzgado durante una pausa en los procedimientos en el cuarto día de su juicio por homicidio en el Centro Regional de Justicia, en Las Vegas, el jueves 15 de agosto de 2024. Telles, ex administrador público del Condado Clark, está acusado del asesinato de Jeff German, periodista de investigación del Las Vegas Review-Journal. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal, Pool)

La primera semana del juicio por homicidio del hombre acusado de matar al reportero de investigación del Las Vegas Review-Journal Jeff German incluyó el testimonio de 24 testigos, entre ellos agentes de policía, científicos forenses, agentes inmobiliarios y empleados del condado.

Abogados han dicho que esperan que el juicio por homicidio del ex administrador público del Condado Clark Robert Telles, de 47 años, dure unas dos semanas. Después de que la selección del jurado terminó el martes por la noche, la segunda mitad de la semana estuvo llena de testimonios de testigos.

Telles está acusado de matar a German, de 69 años, por los reportajes que el periodista había escrito sobre su conducta como funcionario electo, incluidas las acusaciones de que Telles creó un ambiente de trabajo tóxico y mantuvo una relación “inapropiada” con una empleada. Se le acusa de haber “acechado” a German el 2 de septiembre de 2022, frente a la casa del reportero, con un chaleco naranja y un gran sombrero de paja que le ocultaba la cara.

El viernes por la noche, Draskovich dijo que Telles se siente “muy cómodo” tras la primera semana de juicio, y que espera que suba al estrado la próxima semana.

“Está deseando testificar”, dijo Draskovich.

La evidencia contra Telles incluye su propio ADN encontrado debajo de las uñas de German, dijo la fiscalía, e imágenes de vigilancia de un Yukon Denali color rojo que, según la fiscalía, coincide con el SUV registrado a nombre de la esposa de Telles. Dentro de la casa de Telles, la policía encontró trozos recortados de un tenis ensangrentado, trozos recortados de un sombrero de paja y una bolsa de lona gris que, según los investigadores, se parecían a los objetos que llevaba el agresor.

Telles ha sostenido que fue incriminado en el asesinato.

Durante la primera semana del juicio, Telles ha permanecido sentado junto a sus abogados, apoyando a menudo la barbilla en la mano. Ha entrecerrado los ojos ante el monitor que mostraba imágenes gráficas del cadáver de German. A veces, Telles asentía con la cabeza ante los testimonios, y parecía decir algo a Roberta Lee-Kennett, la empleada con la que supuestamente mantuvo una relación “inapropiada”, después de que ella testificara.

El jurado está compuesto por siete hombres y siete mujeres, incluidos dos suplentes. Los miembros del jurado se han mostrado participativos a lo largo de la semana, escribiendo notas en carpetas blancas. El jurado también ha presentado varias preguntas para que las respondan los testigos.

Estos son los momentos clave de la primera semana:

Testifica exempleada

Lee-Kennett, ex coordinadora de patrimonio de la oficina del administrador público, subió al estrado de los testigos el viernes. Los fiscales mostraron al jurado mensajes de texto entre ella y Telles después de que German fuera asesinado.

Ella había enviado un mensaje de texto a su exjefe el día en que se conoció la noticia del asesinato de German, y siguió días más tarde, cuando la policía publicó imágenes del Yukon Denali rojo del agresor.

“F -… tu auto es idéntico”, escribió Lee-Kennett en un mensaje a Telles.

Lee-Kennett también testificó que el día en que German fue asesinado, le dijo a Telles que el condado iba a entregar a German correos electrónicos entre ambos en una solicitud de registros públicos.

Imágenes de vigilancia

Los fiscales han intentado demostrar que el auto de Telles que se ve en las imágenes de vigilancia era el que conducía el agresor antes y después de que German fuera atacado.

El exdetective del Departamento de Policía Metropolitana Cliff Mogg testificó el miércoles y el jueves sobre cómo siguió la pista de un Yukon Denali que salía del vecindario de Telles, se desplazaba por el vecindario de German y luego volvía hacia la casa de Telles después de que German fuera asesinado.

Mogg dijo que el auto del agresor y el auto estacionado en la entrada de Telles tenían múltiples similitudes: vidrios polarizados en las ventanas, llantas similares y un “punto de luz” cerca del parabrisas.

Declaró que ver el auto de Telles “confirmó absolutamente mi creencia de que el auto del Sr. Telles fue el que se usó para cometer el asesinato de Jeffrey German”.

Alegatos iniciales

La fiscal adjunta Pamela Weckerly presentó un caso sencillo de evidencia de ADN y grabaciones de vigilancia en sus alegatos iniciales el miércoles.

“Al final, este caso no se trata de política, no se trata de supuestas relaciones inapropiadas, no se trata de quién es un buen jefe o quién es un buen supervisor o favoritismo en el trabajo”, dijo. “Solo se trata de un asesinato. Y al final de la presentación de la evidencia, les pediremos que le hagan responsable de su conducta”.

Las declaraciones de apertura de Weckerly también incluyeron evidencia no divulgada anteriormente, cuando dijo que Telles usó su computadora de trabajo para descargar imágenes de la casa de German e investigar el auto de German.

Draskovich ha pintado un cuadro de Telles como un funcionario público que intentaba exponer la corrupción dentro de la oficina del administrador público. Hizo hincapié en los alegatos iniciales en que el hecho de que Telles perdiera la elección para administrador público después de los reportajes de German “no es un motivo para el asesinato”.

También argumentó que el detective de la Policía Metropolitana Derek Jappe, quien estuvo a cargo de una investigación sobre una presunta trama de sobornos en el sector de la vivienda, se había inmiscuido en la investigación del homicidio y había señalado a Telles.

Jappe testifica

Los jurados escucharon el viernes por la tarde a Jappe, quien explicó que Telles se puso en contacto con él por primera vez en relación con la presunta trama de comisiones ilegales que, según Telles, implicaba a una empresa inmobiliaria y a la oficina del administrador público. Semanas más tarde, Jappe dijo que se puso en contacto con empleados de la oficina del administrador público, que alegaron que el propio Telles estaba recibiendo sobornos.

Jappe declaró que investigó ambas denuncias “simultáneamente”.

Dijo que no había evidencia de que Telles recibiera sobornos, y una investigación del FBI coincidió con él. La fiscalía de distrito también consideró que no había evidencia suficiente para iniciar un proceso penal en relación con las acusaciones de Telles.

Se espera que los fiscales presenten sus alegatos a principios de esta semana. Draskovich había dicho anteriormente que llamaría a una docena de testigos, pero el viernes declaró al Review-Journal que revisaría la lista de testigos durante el fin de semana.

Draskovich dijo que incluso antes de ser contratado, Telles ha querido ser incluido como testigo.

“Siempre ha dicho que en el juicio voy a contar mi historia”, dijo Draskovich.

Los testimonios se reanudan este lunes por la mañana.