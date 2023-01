Sospechoso de terrorismo le dijo a la policía que dañó la central eléctrica por “un bien mayor”

Un sospechoso de terrorismo le dijo a la policía de Las Vegas que no estaba tratando de sabotear la instalación de energía cuando le prendió fuego a un auto la semana pasada en MGM Mega Solar Array.

Mohammed Mesmarian, que se enfrenta a cargos de incendio provocado y terrorismo, comparece ante el tribunal durante su comparecencia en el Centro Regional de Justicia el martes 10 de enero de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Mohammed Mesmarian, que se enfrenta a cargos de incendio provocado y terrorismo, comparece ante el tribunal durante su comparecencia en el Centro Regional de Justicia el martes 10 de enero de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Mohammed Mesmarian, que se enfrenta a cargos de incendio provocado y terrorismo, es conducido fuera de la sala del tribunal después de interrumpir el procedimiento judicial en el Centro Regional de Justicia el martes 10 de enero de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Mohammed Mesmarian, que se enfrenta a cargos de incendio provocado y terrorismo, comparece ante el tribunal en el Centro Regional de Justicia el martes 10 de enero de 2023, en Las Vegas. Según la policía, el 3 de enero estrelló su auto contra la reja de una instalación eléctrica en la U.S. Highway 93, al norte de Las Vegas Speedway. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

MGM Mega Solar Array propiedad de Invenergy se ve el lunes 9 de enero de 2023. Un hombre se enfrenta a cargos de incendio provocado y terrorismo después de que, según la policía, estrellara su auto contra una puerta de la planta solar en U.S. Highway 93, al norte de Las Vegas Speedway, el 3 de enero. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Mohammed Mesmarian, que se enfrenta a cargos de incendio premeditado y terrorismo, es conducido fuera de la sala del tribunal después de que interrumpiera los procedimientos judiciales en el Centro Regional de Justicia el martes 10 de enero de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Mohammed Mesmarian “admitió que sabía que prenderle fuego a un vehículo podría causar daños a la unidad, pero declaró que lo hizo por el gran mensaje, la imagen más grande, el bien mayor”, escribió un oficial en un reporte de arresto publicado el martes por la tarde. “Explicó que el bien mayor era la energía limpia”.

El martes, una jueza de Las Vegas ordenó una evaluación de la competencia del sospechoso, de 34 años, después de que fuera expulsado de la sala por interrumpir en dos ocasiones la audiencia de otro acusado.

Según el reporte de arresto, redactado en un lenguaje muy críptico, Mesmarian irrumpió en las instalaciones ubicadas en la cuadra 10500 de la U.S. Highway 93, a 30 millas al noreste de Las Vegas, estrellando un Toyota Camry granate contra una valla a las 3:57 p.m. del 3 de enero. Después pasó las horas siguientes tomando fotos, desconectando parte del “interruptor de transferencia” y acercando el auto al transformador de la sala de control de las instalaciones.

Mesmarian le prendió fuego al auto unos 10 minutos después de medianoche y pasó casi 20 minutos sentado en una silla observando las llamas antes de abandonar el lugar, según el reporte.

Aunque los empleados llegaron a las instalaciones alrededor de las 6 a.m. del 4 de enero, no descubrieron el vehículo incendiado sino hasta casi las 11:30 a.m., según el reporte.

Mesmarian le dijo a la policía que llevaba unos cinco días en Las Vegas y que había pasado algún tiempo trabajando en el Toyota, que pertenecía a su abuela.

“Mesmarian hizo comentarios de que había nacido en Irán, hace trabajos ocasionales y estaba en la ciudad con su madre”, dice el reporte.

Dijo que quemó el vehículo “porque usa gasolina y petróleo, además de producir emisiones de carbono”. Destruir el vehículo era enviar mensajes de que el auto “le recordaba recuerdos dañinos” y “dejar ir las viejas formas de energía que estaban representadas por el vehículo en llamas”, decía el reporte.

Unas siete horas antes de que el auto se estrellara contra la valla de las instalaciones, los empleados sorprendieron a Mesmarian invadiendo un vertedero de Republic Services cerca de la U.S. Highway 93 y la interestatal 15, a menos de siete millas de la instalación solar. La policía fue convocada al vertedero y habló con Mesmarian, pero no quedó claro si fue detenido.

MGM Solar Array es un conjunto de 323 mil paneles repartidos en 640 acres, que produce hasta el 90 por ciento de las necesidades de energía diurna de MGM Resorts Las Vegas en 13 propiedades. Se trata del mayor proyecto mundial de electricidad renovable generada directamente en el sector hotelero.

Aunque el alcance de los daños no está claro, un empleado le dijo a la policía que toda la instalación tendría que estar cerrada hasta que se completara una inspección, lo que podría llevar varias semanas, según el reporte.

La empresa Invenergy, propietaria y operadora de la instalación, con sede en Chicago, ha declarado que se espera que esté plenamente operativa esta semana.

Interrupciones en la sala

Durante la audiencia del martes, Mesmarian levantó la mano y preguntó si podía hablar antes de levantarse y empezar a hablar.

“Hay tantas cosas mal en todo el sistema desde que entré aquí”, dijo Mesmarian a la jueza de paz de Las Vegas, Nadia Wood, antes de que los agentes lo sacaran de la sala. “Solo hay un montón de afroamericanos juntos en una habitación”.

Cuando Mesmarian fue conducido de nuevo a la sala, Wood dijo que el abogado del acusado había solicitado que se sometiera a una evaluación de competencia.

Mesmarian respondió “OK” cuando la jueza le dijo que se le ordenaba someterse a la evaluación. Mientras era conducido fuera de la sala, Mesmarian volvió a interrumpir el procedimiento.

“¿Qué hacemos para cambiar las cosas?”, dijo Mesmarian, riendo.

Su abogado defensor, Nicholas Pitaro, declinó hacer comentarios sobre el caso tras la audiencia.

Después de que se encontrara el iPhone de Mesmarian en el asiento trasero del vehículo incendiado, fue arrestado el jueves en el área de campamento de Boulder Beach, en la zona recreativa nacional del Lago Mead, según informó la policía.

No está claro cómo llegó Mesmarian al área de campamento desde la instalación eléctrica. El reporte del arresto solo indicaba que los investigadores lo ubicaron usando “técnicas avanzadas de investigación”.

Mesmarian fue encontrado en una caravana de viaje con placa vehicular de Idaho, según el reporte. En el interior de una camioneta Dodge Ram en el camping, la policía encontró varias armas de fuego y un cuaderno con la palabra “solar” escrita en la primera página.

El sospechoso trató de huir de la policía mientras estaba en el camping, mientras lo llevaban a una sala de interrogatorios en la sede del Departamento de Policía Metropolitana y mientras lo llevaban al Centro de Detención del Condado Clark, según el reporte.

Cuando se le preguntó por qué intentó escapar, Mesmarian dijo que “quería experimentar la sensación de lo que sintieron los manifestantes de Black Lives Matter (BLM) cuando fueron azotados por la policía”.

Otras agresiones

Mesmarian se enfrenta a cargos de comisión de un acto de terrorismo, fuga de un preso y dos cargos cada uno de incendio provocado y destrucción de bienes valorados en cinco mil dólares o más, según los registros judiciales.

El FBI está ayudando a la policía de Las Vegas a investigar el atentado. En todo el país, el número de ataques contra instalaciones de la red eléctrica aumentó en 2022, y ataques más recientes contra subestaciones el día de Navidad dejaron sin electricidad a cinco estados.

Un agente escribió en el reporte del arresto que los ataques recientes en todo Estados Unidos han coincidido con “propaganda circulando en internet… para atacar infraestructuras críticas, incluyendo redes eléctricas”. Los investigadores creen que un reciente atentado en el Condado Moore, Carolina del Norte, estuvo motivado por un documento publicado en internet en el que se enumeraban instalaciones específicas contra las que atentar, entre ellas varios lugares del valle de Las Vegas, según el reporte.

El agente autor del reporte señaló que se desconocen las “verdaderas motivaciones” de Mesmarian.

“En este momento de la investigación, es demasiado pronto para dictaminar cualquier cosa”, declaró el martes Michael Dickerson, ayudante del fiscal en jefe, al Las Vegas Review-Journal. “Pero puedo decir que actualmente no tenemos ninguna información que lo conecte directamente con ninguno de esos otros ataques”.