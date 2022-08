Sospechoso de robo de auto se someterá a una evaluación tras unas extrañas declaraciones

Justin Venegas, acusado de disparar a la policía y a ciudadanos durante un robo de auto y una persecución en auto, comparece en el tribunal por video conferencia en el Centro Regional de Justicia el miércoles 24 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

La jueza Amy Chelini preside una audiencia para Justin Venegas, acusado de disparar a la policía y a ciudadanos durante un robo de auto y una persecución en auto, en el Centro Regional de Justicia el miércoles 24 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Justin Leigh Venegas, de 40 años, en su foto de fichaje. (Departamento de Policía Metropolitana

Un video del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas muestra el brazo de Justin Leigh Venegas disparando de la Chevy Avalanche robada que conducía mientras era perseguido por la policía el 11 de agosto. (Departamento de Policía Metropolitana)

Se espera que el sospechoso de haber robado un auto y de haber protagonizado una persecución policial a lo largo de 47 millas sea examinado por un profesional de la salud mental después de haber hecho declaraciones extrañas durante una audiencia el miércoles por la mañana.

Justin Venegas, de 40 años, arremetió por primera vez contra un abogado de la oficina de defensa pública del Condado Clark mientras hablaba a través de una transmisión de video remota a la sala de la jueza de paz de Las Vegas Amy Chelini.

“Usted no habla por mí”, le dijo Venegas al abogado Connor Saphire. “Hablo por mí mismo. Entonces, ¿cómo me pide algo diciendo que es en mi interés cuando no habla conmigo?”.

Venegas, que está acusado de intento de asesinato y otros nueve delitos graves en la persecución del 11 de agosto que terminó en un tiroteo con la policía, entonces comenzó a hacer preguntas sobre unos “bienes”.

“Quería aceptar todos los cargos y nombrar a la jueza como administradora de estos bienes”, dijo Venegas.

“¿Bienes?” Chelini respondió. “¿De qué bienes estás hablando?”

“Bueno, ¿de dónde vienen los fondos?” dijo Venegas. “¿Qué financia toda esta operación?”.

Chelini le dijo entonces a Venegas que era necesario un examen de competencia por parte de un profesional de la salud mental antes de que su caso pudiera proceder.

“Basándome en sus declaraciones al tribunal, creo que estamos en el camino correcto”, dijo Chelini.

La policía de Las Vegas dijo que Venegas llevó a cabo un robo de auto a mano armada en North Pecos Road y East Cheyenne Avenue.

Durante una persecución posterior, según muestra el video de la policía, Venegas extendió su brazo por la ventana de la camioneta Chevy Avalanche robada que conducía cerca de East Craig Road y North Fifth Street. A continuación, disparó a dos agentes en una patrulla con su arma Smith & Wesson M&P de nueve milímetros, dijo la policía.

Venegas, según la policía, también le disparó a una automovilista, antes de estrellar la Avalanche contra un vehículo policial a 67 millas por hora.

Venegas estaba detenido sin derecho a fianza. Se espera que vuelva al tribunal el 16 de septiembre.