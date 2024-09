‘Sin control’: negocios del Arts District de Las Vegas son blanco de ladrones de cobre

Una unidad eléctrica dañada en Able Baker Brewing en la cuadra 1500 de South Main Street después de que alguien intentara arrancar el cobre. (Able Baker Brewing)

Una unidad eléctrica dañada en Able Baker Brewing en la cuadra 1500 de South Main Street después de que alguien intentara arrancar el cobre. La sustitución de estos aparatos cuesta entre 15 mil y 20 mil dólares y el cobre que se extrae se vende en unos 100 dólares, dijo un gerente. (Able Baker Brewing)

Los ladrones de cables de cobre han sido un problema persistente en todo el valle durante años, pero los negocios del Arts District se han visto muy afectados este verano.

Mientras tanto, el Concejo Municipal de Las Vegas dio el miércoles lo que espera que sea un paso para frenar el problema al aprobar una nueva ordenanza que somete la compra de cable de cobre a reglas más estrictas.

Good Pie, una pizzería situada en 1212 S. Main Street, fue víctima durante el fin de semana de los ladrones que intentaron arrancar el cable de cobre de un compresor instalado en el tejado. Según el dueño, las reparaciones costarán al menos 10 mil dólares.

Los robos “están sin control porque es muy fácil hacerse con el cobre y luego venderlo para ganar dinero rápido”, dice Vincent Rotolo, propietario del negocio desde hace seis años y con cuatro años de antigüedad en el local en el centro de la ciudad. “Pero fuimos uno de los más afortunados porque pudimos hacer las reparaciones en un día y volver a abrir”.

Funcionarios esperan que la nueva ordenanza contribuya a evitar estos robos y a sacar provecho de ellos.

“Para desalentar la actividad ilegal y facilitar la aplicación de la ley, al tiempo que se ayuda a preservar y proteger las instalaciones que dependen del cable de cobre, aprobamos una nueva ordenanza centrada en la compra de chatarra”, publicó la ciudad el miércoles en X.

La ordenanza prohíbe la compra de chatarra y cables de siete hilos en los límites de la ciudad sin la documentación adecuada y la comprobación del pago. También se prohíbe a los compradores adquirir chatarra que no haya sido transportada en vehículo hasta el comprador.

Las infracciones resultarán en delitos menores.

Cervecería también se ve afectada

Rotolo dijo que tuvo que cerrar el martes para la hora de comer y perdió entre 65 y 70 clientes potenciales, pero volvió a abrir a las 4 p.m. para dar servicio por la tarde.

Able Baker Brewing, una popular cervecería situada solo tres cuadras al sur, se encuentra en la cuadra 1500 de South Main, donde los ladrones dañaron seis compresores o unidades de aire acondicionado a finales de agosto.

“Nos robaron dos de tres noches durante las cinco horas que estuvimos cerrados, de la 1 a.m. a las 6 a.m. Se tomaron una noche libre”, dijo Van Nguyen, responsable de una cocina asociada a la cervecería. “Se subieron al tejado (durante la noche del 23 de agosto) y abrieron una unidad de refrigeración y desmontaron la unidad, arrancaron el cobre y luego abrieron otra unidad en un edificio vacío”.

Dos noches más tarde, los ladrones estaban “haciendo ruidos cortando en el techo y un camarero nocturno lo escuchó y llamó al 911 para reportarlo”, dijo. “Salió un vehículo patrulla y dio la vuelta a la manzana, pero el agente no subió al tejado, cosa que se reportó al operador del 911”, dijo Nguyen, añadiendo que no culpaba a la policía porque pudo haber una razón para que el agente no revisara el tejado.

El edificio tiene varios inquilinos y seis negocios sufrieron algún tipo de daño y robos de cobre durante varios días, dijo Nguyen.

Reparar o sustituir las unidades costó entre 15 mil y 20 mil dólares cada una, dijo.

“Es la cuarta o quinta cuadra afectada en los últimos tres meses”, explicó. “El daño total tiene que superar el medio millón de dólares”.

‘Más que el negocio perdido y los costos’

¿Por qué los ladrones destruyen unidades que cuestan hasta 20 mil dólares para robar entre 100 y 150 dólares de cable de cobre? Intriga a Nguyen, dijo.

“En total se han llevado quizá unos cuantos miles de dólares en cobre (durante el verano)”, dijo. “Tal vez alguien quiere causar estragos en lugar de solo arrancar el cobre”.

Able Baker pudo abrir en la fecha prevista usando diferentes tipos de grifos, pero eso limitó lo que podían servir a los clientes hasta que se hicieran las reparaciones.

“Es algo más que la pérdida de negocio y los costos”, dijo Rotolo, dueño de la pizzería, que señala que los robos afectan a la salud mental de los empleados y que probablemente harán subir las tarifas del seguro aunque él no presente una reclamación.

Para desquitarse un poco, Rotolo dijo que la cuadrilla de reparadores que acudió el martes le indicó que es posible que el ladrón recibiera un golpe con parte del freón del aparato y quizá eso lo asustó o le hizo daño.

Totales

Los robos de cobre, principalmente del alumbrado público, han afectado a muchas partes del valle, y algunos vecindarios han estado prácticamente a oscuras durante meses.

Las cifras facilitadas por los gobiernos locales dan una idea de la magnitud del problema:

Ciudad de Las Vegas

Desde octubre de 2023, la ciudad ha incurrido en más de 500 mil dólares en tiempo y materiales relacionados con el robo de cable de cobre, dijo el portavoz de la ciudad Jace Radke en un correo electrónico. Esto equivale a aproximadamente 100 incidentes durante ese periodo.

Alrededor de 20 incidentes más están en la fila para ser reparados y 17 incidentes están en diversas etapas de ser reparados.

Desde enero de 2022, la ciudad ha superado el millón de dólares en daños por robo de cable de cobre y ha sustituido y/o reparado más de 100 millas de cable de cobre.

Condado Clark

Desde 2022, los ladrones han arrancado alrededor de 1 millón de pies de cable de cobre en el condado, lo que le ha costado millones de dólares al gobierno, según el comisionado del Condado Clark Michael Naft.

“Eso es solo en el Condado Clark no incorporado”, dijo Naft. “Este es un problema en todos los municipios y jurisdicciones del sur de Nevada y del estado”.

Los problemas creados por el robo de cobre llevaron a los funcionarios del condado a buscar alternativas para las farolas en las zonas problemáticas. Recientemente se instaló una docena de farolas alimentadas por energía solar en East St. Louis Street como proyecto piloto para ver si dichas farolas podrían ser una opción económicamente viable.

El condado revisará más adelante los datos relacionados con el programa piloto para determinar si tiene sentido, desde el punto de vista económico, instalarlas en otros puntos conflictivos del condado. En comparación con las farolas estándares, las versiones solares requieren un mayor nivel de mantenimiento para garantizar que operen correctamente. Una parte importante del programa consistirá en hacer un seguimiento del mantenimiento de los paneles solares.