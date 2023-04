‘Se merecía algo mejor que esto’: recuerdan a la doctora graduada de UNLV asesinada

abril 25, 2023 - 11:22 am

La Dra. Tammera Flores, a la derecha, colega de la asesinada Dra. Gwen Amsrala, recibe un abrazo de la directora del Programa de Residencia de Medicina Interna, Dra. Aditi Singh, durante una conferencia de prensa en la Escuela de Medicina Kirk Kerkorian de la UNLV, en Las Vegas, el viernes 21 de abril de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Colegas de la asesinada Dra. Gwen Amsrala en la Escuela de Medicina Kirk Kerkorian de la UNLV, en Las Vegas, el viernes 21 de abril de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Colegas de la asesinada Dra. Gwen Amsrala, desde la izquierda, el Dr. Omar Sanyurah, el Dr. Michael DiCaro y la Dra. Tammera Flores, durante una rueda de prensa en la Escuela de Medicina Kirk Kerkorian de la UNLV, en Las Vegas, el viernes 21 de abril de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La Dra. Tammera Flores, colega de la asesinada Dra. Gwen Amsrala, habla durante una rueda de prensa en la Escuela de Medicina Kirk Kerkorian de la UNLV, en Las Vegas, el viernes 21 de abril de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El Dr. Omar Sanyurah, colega de la asesinada Dra. Gwen Amsrala, habla durante una rueda de prensa en la Escuela de Medicina Kirk Kerkorian de la UNLV, en Las Vegas, el viernes 21 de abril de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La Dra. Tammera Flores, a la derecha, colega de la asesinada Dra. Gwen Amsrala, recibe un abrazo de la directora del Programa de Residencia de Medicina Interna, Dra. Aditi Singh, durante una rueda de prensa en la Escuela de Medicina Kirk Kerkorian de la UNLV, en Las Vegas, el viernes 21 de abril de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La Dra. Tammera Flores, a la derecha, colega de la asesinada Dra. Gwen Amsrala, recibe un abrazo de la directora del Programa de Residencia de Medicina Interna, Dra. Aditi Singh, durante una rueda de prensa en la Escuela de Medicina Kirk Kerkorian de la UNLV, en Las Vegas, el viernes 21 de abril de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El profesor de la Escuela de Medicina de la UNLV Jeffrey Fahl, izquierda, se dispone a felicitar a la estudiante de la generación de 2022 Gwen Amsrala durante la ceremonia de bata blanca en el Artemus Ham Hall en la UNLV, en Las Vegas, en 2018. (Chase Stevens Las Vegas Review-Journal)

La doctora Gwendoline Amsrala esperaba pasar el resto de su vida cuidando a pacientes en estado crítico.

Pero ese sueño se truncó hace una semana, cuando murió apuñalada el 15 de abril, un día después de celebrar el final de su primer año de residencia en el UMC con otros médicos residentes que, como ella, recibieron sus títulos médicos el año pasado en la Facultad de Medicina Kirk Kerkorian de la UNLV.

El viernes, sus compañeros médicos residentes se reunieron para recordar a su amiga y colega.

“Ella compartió conmigo sus aspiraciones de convertirse en médico de cuidados intensivos y quería más que nada pasar el resto de su vida cuidando a los pacientes y a su comunidad”, dijo la residente Dra. Tammera Flores en una conferencia de prensa por la tarde afuera de la escuela de medicina en 625 Shadow Lane.

“La echaremos mucho de menos, no solo sus colegas y sus seres queridos, sino también los miles de pacientes que habría tratado a lo largo de su carrera”, dijo Flores. “Gwen se merecía algo mejor que esto”.

Si Amsrala hubiera vivido, “probablemente estaría trabajando en una UCI y no me cabe la menor duda, ni a ninguno de mis colegas tampoco, de que habría sido una proveedora increíble para los pacientes”, dijo su compañero residente Dr. Omar Sanyurah.

“Tenía un humor sarcástico y eso es algo que echaré de menos”, dijo Sanyurah. “No importaba lo que pasara durante el día, siempre podías contar con ella para hacer un chiste aquí y allá y hacer que las cosas fueran un poco mejor”.

El residente Dr. Michael DiCaro dijo que creía que Amsrala habría llegado muy lejos.

“Habría sido una excelente médica privada o una médica docente en un entorno académico”, dijo DiCaro. “Habría hecho verdaderos cambios en la medicina si hubiera podido”.

“Era una amiga increíble”, añadió DiCaro. “Era agradable. Iluminaba la habitación, era ingeniosa, divertida y todos los que la conocían la echan mucho de menos”.

Los residentes hablaron frente a un grupo de otros colegas que acudieron a compartir su dolor por Amsrala, quien, dijo Flores, era conocida por hablar a favor de mejores salarios y condiciones de trabajo para los médicos residentes.

Los residentes suelen trabajar de tres a cinco años, similar a la formación de postgrado, en un hospital en la especialidad de su elección antes de pasar a ser médicos a tiempo completo, dijo el portavoz de la escuela Kerkorian, Paul Joncich.

“Gwen era una feroz activista a favor de todos nosotros”, dijo Flores, “por eso me gustaría que se hiciera justicia con la persona que nos la robó de esta forma tan trágica, violenta y criminal”.

El esposo de Amsrala, Shiva Charan Gummi, de 33 años, fue arrestado en el domicilio de la pareja, en la cuadra 1300 de Torington Drive, donde fue declarada muerta el sábado con heridas de arma blanca en los brazos, el abdomen y la garganta, informó el Departamento de Policía Metropolitana.

Gummi enfrenta un cargo de homicidio abierto y está detenido sin fianza en el Centro de Detención del Condado Clark, según muestran los registros de la cárcel.

Su próximo día en el Tribunal de Justicia es el 2 de mayo para una verificación de situación y está siendo representado por la oficina del defensor público, según los registros judiciales.

Originaria de Reno, Amsrala vivió en Las Vegas durante los últimos años, dijo Sanyurah. Su padre aún reside en Reno, su madre en Las Vegas sufre una enfermedad terminal y Amsrala había sido su principal cuidadora, dijo

Una página de GoFundMe creada para sufragar los gastos de su funeral y los gastos sanitarios de su madre alcanzó el objetivo de 10 mil dólares en solo seis horas, lo duplicó al día siguiente y lo ha triplicado desde entonces, dijo Sanyurah.

El fondo había alcanzado más de 32 mil dólares el viernes por la tarde, según el sitio web de recaudación de fondos.

El velatorio de Amsrala está programado para el miércoles de 4 p.m. a 7 p.m. en Davis Funeral Home, en 1401 S. Rainbow Blvd., según su página de GoFundMe.

Su funeral, abierto al público, será de 10 a.m. a 11 a.m. el jueves en la Iglesia Católica St. Joseph Husband for Mary, en 7260 W. Sahara Ave.