Sargento de LV ahora enfrenta cargos de posesión de material de abuso sexual infantil

octubre 23, 2024 - 11:40 am

Un sargento del Departamento de Policía Metropolitana, quien ya fue acusado de detenciones ilegales, opresión y agresión, enfrenta nuevos cargos de posesión de material de abuso sexual infantil.

Kevin Menon, quien fue acusado formalmente el 9 de octubre, fue arrestado el miércoles y enfrenta dos cargos de posesión de una presentación visual que representa la conducta sexual de una persona menor de 16 años, según registros judiciales y la Policía Metropolitana.

La policía dijo que los nuevos cargos son parte de la investigación en curso del departamento sobre Menon.

Menon tenía programado comparecer para una audiencia judicial el miércoles por la mañana, pero nunca llegó a la sala del tribunal.

“Debido a circunstancias imprevistas, el acusado no puede comparecer en esta ocasión”, dijo el juez superior Michael Cherry. Su no comparecencia “no fue realmente su culpa”, dijo Cherry, y agregó que “no hay razón para decir por qué” Menon no pudo presentarse.

El abogado de Menon, Dominic Gentile, dijo el miércoles por la mañana que él mismo no había visto los nuevos cargos y que estaba tratando de obtenerlos.

El fiscal de distrito adjunto Christopher Hamner, quien también estuvo presente en la corte, se negó a comentar sobre el asunto.

Menon, quien ha sido empleado de la Policía Metropolitana desde 2014, fue puesto anteriormente en licencia sin goce de sueldo.