Robo de cobre deja a cientos sin electricidad en apartamentos del este de Las Vegas

Jazlynn Roush y su esposa Gina, residentes en el complejo de apartamentos Ridge on Charleston.

Kelly Suárez, residente del complejo de apartamentos Ridge on Charleston.

Tenerese Nunn, residente del complejo de apartamentos Ridge on Charleston.

Jazlynn Roush, residente en el complejo de apartamentos Ridge on Charleston.

Jazlynn Roush y su esposa Gina, residentes en el complejo de apartamentos Ridge on Charleston.

Se sospecha que ladrones de cobre provocaron un apagón en un extenso complejo de apartamentos del este de Las Vegas, dejando a cientos de personas en crisis durante varios días.

Kelly Suárez, que vive en los apartamentos Ridge on Charleston, 3040 E. Charleston Blvd., dijo que se cortó la electricidad en su apartamento alrededor de las 4 p.m. del domingo, y que desde entonces ha estado sin electricidad ni aire acondicionado.

El martes, la comida de su refrigerador se echó a perder y con el aumento de las temperaturas, dijo, ella y sus vecinos están padeciendo.

“Las luces habían estado parpadeando durante los dos últimos días antes del domingo”, dijo Suárez. “Solo dijeron que alguien vandalizó los cables. Acaban de decir que alguien cortó todos los cables de cada edificio”.

Las autoridades de Las Vegas han sido informadas de que los ladrones de cobre fueron probablemente los responsables del apagón, dijo la portavoz municipal Margaret Kurtz.

Jean-Guy Gaumond, presidente de Pacific Electric, confirmó que 500 unidades se quedaron sin electricidad. El electricista dijo que su empresa fue contratada para reparar los daños causados por los ladrones que robaron el cobre de las tomas de tierra del sistema eléctrico del complejo.

“Llevamos dos días trabajando en ello”, dijo Gaumond, y añadió que era optimista respecto a la posibilidad de restablecer el suministro eléctrico a última hora del martes.

Kurtz dijo que el ayuntamiento estaba trabajando con el electricista para realizar una “inspección rápida” de las reparaciones, de modo que se pudiera restablecer el suministro eléctrico lo antes posible.

“Estamos preparados para hacer las inspecciones en cuanto estén listas”, dijo Kurtz.

A última hora de la tarde del martes, dos residentes dijeron que se había restablecido el suministro eléctrico.

Gina y Jazlynn Roush se sentaron el martes por la mañana en el sombreado vestíbulo de su pequeño apartamento, con las ventanas abiertas, intentando mantenerse frescas mientras la temperatura superaba los 90º F. Dijeron que se les había cortado la luz el sábado.

“No nos dieron ninguna opción de dónde ir”, dijo Jazlynn Roush. “Estamos sentadas aquí, con una bolsa de hielo que compramos anoche, pero el resto de nuestra comida se echó a perder. Si no tienes ningún sitio al que ir, estás prácticamente atrapado aquí en el calor. Ayer fue difícil pasar el día”.

“Fue terrible”, dijo Gina Roush.

La pareja dijo que no pueden irse porque tienen un perro y una gata que acaban de tener gatitos.

“No tenemos a dónde ir”, dijo Gina Roush. “¿Dónde vamos a ir?”

Jazlynn Roush dijo que ambas usaron sus cupones de alimentos para comprar hielo y comida rápida para sobrevivir.

“Apenas habíamos comprado nuestra despensa antes del apagón, así que tuvimos que tirar la mayor parte de nuestra comida”, dijo Jazlynn Roush. “Ahora mismo tenemos algo de carne para el almuerzo y un par de yogures encima de una bolsa de hielo”.

Varios residentes dijeron también que durante el fin de semana recibieron un aviso de evacuación obligatoria por parte de la dirección del complejo de apartamentos, junto con la promesa de que se les reembolsaría la estancia en un hotel hasta 100 dólares por noche.

Pero los entrevistados por el Las Vegas Review-Journal dijeron que casi todos los que viven en Ridge on Charleston tienen bajos ingresos y no pueden permitirse adelantar el dinero de una habitación de hotel.

En un principio, la dirección dijo a los residentes que debían ponerse en contacto con la Cruz Roja Estadounidense, por lo que Jazlynn Roush se puso en contacto con la agencia durante el fin de semana, y recibió un llamado que le proporcionó más información sobre posibles servicios.

“Si van a hacer una evacuación obligatoria, deberían tener algún lugar donde podamos ir”, dijo Suárez. “Tengo mis perros. Algunos lugares no aceptan perros”.

Los administradores del complejo no quisieron hacer comentarios.

Mientras tanto, se observó a los agentes de seguridad del complejo repartiendo agua embotellada a una fila de residentes en la parte delantera del complejo.

NV Energy dijo que el apagón fue causado por daños en el equipo de un cliente. No se devolvió una solicitud de comentarios al Departamento de Policía Metropolitana. Un portavoz de la Cruz Roja dijo que el grupo sin ánimo de lucro estaba preparado para ayudar a petición de los funcionarios de emergencias.

El residente Tenerese Nunn dijo que había muchas personas muy enfadadas y frustradas que seguían alojadas en el complejo.

“Mire nuestro refri. No hay comida”, dijo Nunn. “Todo ha desaparecido. No tenemos nada que comer. No hay luz. No hay agua. ¿Cómo vamos a sobrevivir?”