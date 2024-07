Reporte da detalles sobre tiroteo en North Las Vegas que dejó 5 muertos

Un reporte del Departamento de Policía de North Las Vegas revela los detalles dentro de un apartamento en el que tres personas de la misma familia fueron asesinadas a tiros el mes pasado, parte de un tiroteo que mató a cinco personas e hirió de gravedad a una niña de 13 años.

Eric Adams, de 47 años, es sospechoso de matar a la hija de su exnovia y a la amiga de esta, Kayla Harris, de 24 años, y Jeanette Faria-Webster, de 22, así como a sus vecinos Christopher Damian, de 20 años, Amy Damian, de 40, y Damiana Muñoz, de 59, en dos apartamentos distintos de Casa Norte Drive la noche del 24 de junio.

Adams se suicidó más tarde durante una persecución con la policía.

La policía llegó inicialmente al apartamento 2161 después de que el hijo de Muñoz, de 16 años, llamara a la policía.

“Todo lo que escuché fue no, no, pop pop”, dijo a la policía en una llamada al 911 obtenido por Las Vegas Review-Journal. “Salí y vi a mi madre en el suelo sin vida”.

Después, los paramédicos le presentaron reanimación cardiopulmonar a Muñoz, mientras que la policía estaba en el camino.

“Vamos mamá, por favor”, gritaba entre sus conteos de “uno, dos, tres, cuatro” mientras seguía las instrucciones del operador por teléfono.

Cuando llegó la policía, el operador telefónico le indicó que saliera con los brazos en alto.

El reporte decía que los agentes vieron tres cuerpos femeninos en el suelo dentro del apartamento.

Amy Damian estaba tumbada de lado sobre la espalda sangrando abundantemente por una herida de bala en la cabeza. Muñoz también sangraba por una herida de bala en la cabeza.

Una adolescente estaba agachada entre el sofá y la pared con una herida de bala en el lado izquierdo de la cabeza. La policía dijo que podían escuchar cómo respiraba profundamente, pero que no reaccionaba. Damian y Muñoz murieron, y la adolescente permanece en estado crítico.

La prima de la adolescente, una chica de 19 años, estaba durmiendo la siesta en su habitación cuando escuchó a su madre gritar “no, no, no” y varios disparos, según el reporte.

Más tarde dijo a la policía que intentó llamarlas, pero tuvo problemas por lo nerviosa que estaba, según el reporte.

Mientras tanto, una mujer de 18 años escuchó los gritos y los disparos desde Virginia.

Dijo a la policía que estaba hablando por teléfono con su novio, Christopher Damian, cuando escuchó “por favor no, qué estás haciendo, no, no” seguido de dos disparos. Después, según el reporte, la llamada se cortó y ella no pudo comunicarse con él.

Más tarde se informó a la policía de que una mujer se había acercado a los agentes cerca de Martin Luther King Boulevard y Madison Avenue y les había dicho que su novio había disparado a su hija en el apartamento 1161 del mismo edificio, según el reporte. La mujer fue identificada más tarde como Marshaya Harris, la exnovia de Adams que escapó tras ser supuestamente retenida como rehén por él después de que se le acusara de la matanza.

Si estás pensando en el suicidio, o estás preocupado por un ser querido o amigo, hay ayuda disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, llamando o enviando un mensaje de texto a la red Lifeline al 988. El chat en vivo está disponible en 988lifeline.org.