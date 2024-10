¿Recibes llamada del ‘Departamento de Policía de la Universidad’? Sería estafa

La policía de la UNLV está advirtiendo a la gente sobre una estafa telefónica.

Las personas que llaman afirman ser del “Departamento de Policía de la Universidad” y podrían decir que tú o un miembro de tu familia tiene una orden de arresto pendiente, o que tienen problemas con la policía y que necesitan que se les envíe dinero o serán arrestados, según un comunicado de prensa de los Servicios Policiales de la Universidad.

La policía advirtió que, si recibes una llamada de “alguien que dice ser un agente de la ley diciendo que adeuda dinero, faltó a una cita en la corte o al servicio de jurado, etc., no proporcione ninguna información personal, no pague nada por teléfono. Más bien, cuelgue de inmediato y comuníquese directamente con ese departamento o use otros métodos para confirmar la validez de la llamada telefónica”.

Las personas pueden llamar al departamento policial de la universidad al 702-895-3668.

El comunicado de prensa de la policía proporcionó consejos sobre qué hacer si recibes una llamada de este tipo:

– No cedas a la presión de emprender acciones inmediatas.

– No participes en ninguna conversación, ya que los estafadores pueden grabar tu respuesta.

– No proporciones tu número de tarjeta de crédito, información de cuenta bancaria, número de seguro social u otra información personal a la persona que llama.

­– No envíes dinero si una persona te dice que transfieras dinero o que pagues con una tarjeta de débito prepaga o que transfieras fondos a una cuenta de Bitcoin.

– No te traslades a ningún lugar al que la persona que llama te pida que vayas.