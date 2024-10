Policía investiga un tiroteo en autopista de Las Vegas el miércoles por la mañana

El Departamento de Policía Metropolitana está investigando un tiroteo ocurrido la madrugada del miércoles en una autopista de Las Vegas.

Según la policía, el incidente ocurrió alrededor de las 5:30 a.m. en la Interstate 15 en dirección sur y Washington Avenue.

La Patrulla de Carreteras de Nevada informó que la I-15 en dirección sur desde Lake Mead hasta Washington estaba cerrada mientras la policía investigaba el incidente.

#TrafficAlert IR15 southbound from Lake Mead to Washington is closed, due to Police Activity. All IR15 southbound traffic is being diverted to Lake Mead off-ramp, due to s/b travel lane closure. Please avoid area and use alternate routes. pic.twitter.com/ZeruJPDEPA

— Nevada State Police (@NVStatePolice) October 23, 2024