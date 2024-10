Padre y exesposo de víctimas de asesinato en Henderson reflexionan sobre relación

A raíz de un doble homicidio en Henderson, Andy Scoggins está de luto por la pérdida de su único hijo y lidia con una relación dañada que esperaba reparar algún día.

La última vez que vio a su hijo en persona, su hijo le hizo una señal con el dedo medio y gritó: “¿Qué pasa con la manutención de tu hijo?”

Eso fue en 2020. Scoggins, quien dijo que nunca se le ordenó pagar la manutención de su hijo, había ido a la escuela pública de su hijo en Omaha, Nebraska. Estaba armado con un grueso sobre lleno de correos electrónicos que documentaban la correspondencia entre Scoggins y la madre de su hijo.

“Le dije básicamente: ‘Hijo, no tienes que creerme en absoluto, pero cuando tengas la oportunidad, mira estos. No tienes que mirarlos ahora. Y verás una imagen un poco diferente a la que has estado obteniendo’”, dijo Scoggins al Las Vegas Review-Journal en una entrevista el lunes.

El hijo de Scoggins, Sergei “Evan” Scoggins, de 20 años, y su exesposa, Anastasiya Akutsina, de 44, murieron en un tiroteo el 11 de octubre en una residencia en Henderson, dijeron las autoridades.

Karl Groschen, de 41 años, padrastro de Evan Scoggins y esposo de Anastasiya Groschen, enfrenta dos cargos de homicidio abierto en relación con sus muertes.

‘Tienen que llevarme’

Eran alrededor de las 6 p.m. cuando la policía de Henderson fue enviada a una residencia en la cuadra 300 de Black Rock Hills Drive después de recibir una llamada telefónica ominosa de un hombre que dijo: “Tienen que venir aquí ahora. Hay una escena del crimen enorme”.

Los agentes que llegaron encontraron a Karl Groschen, quien sostenía frascos de recetas y una bebida, según un reporte policial.

“Tienen que llevarme. Pensé que estaban tratando de matarme”, dijo la policía que comentó. La policía no descubrió ninguna evidencia que respaldara esa afirmación.

Los agentes encontraron el cuerpo de Anastasiya Groschen en el garaje detrás del asiento del conductor de un Toyota Prius. El cuerpo de Scoggins estaba en la lavandería. Ambas víctimas presentaban unas cinco heridas de bala.

Un vecino dijo a la policía que Karl Groschen empujó a su hijastro fuera del garaje alrededor de las 5:45 p.m. y gritó: “Ve a tu auto, sal de aquí”.

Pero, dijo a la policía, Scoggins corrió hacia adentro después de lo que sonó como un disparo y una persona gritando.

Andy Scoggins ha dicho que cree que su hijo estaba tratando de proteger a su madre.

La casa de los Groschen ha sido blanco de robos dos veces desde el tiroteo, según un portavoz de la policía de Henderson.

Anteriormente un vínculo cercano

Evan Scoggins nació en la región de Outer Banks, Carolina del Norte, poco después de la medianoche del 7 de abril de 2004.

Andy Scoggins dijo que su hijo era un niño feliz. “Era fácil de criar, un buen chico”, dijo Scoggins.

Evan Scoggins leía con avidez, ganó el concurso de ortografía en cuarto y quinto grado, estaba interesado en la política y quería ser cineasta.

Andy Scoggins dijo que él y Akutsina se separaron en 2007, pero compartían responsabilidades de crianza. “Fui un padre increíble”, dijo.

La mayoría de los días, dijo, recogía a su hijo en la escuela. Fue uno de los entrenadores del equipo de fútbol de su hijo, que ganó un campeonato cuando Evan tenía ocho años, dijo su padre.

A pesar de la separación, la familia cenaba frecuentemente junta.

En 2014, Akutsina conoció a Groschen en una aplicación móvil de citas.

Scoggins se enteró en 2015 de que Akutsina planeaba mudarse con su hijo a Charlotte, Carolina del Norte, donde vivía Groschen, dijo. A Evan Scoggins solo le quedaban cinco o seis semanas en su quinto año de primaria, según su padre.

Un acuerdo con el abogado de Akutsina le dio a ella la custodia de Evan Scoggins, pero le permitió a él tener visitas, dijo el padre. Él y su hijo se mantuvieron en contacto por teléfono y Skype.

Scoggins dijo que después de que se mudaron de Charlotte, su hijo le contó que había abierto una caja de zapatos al patearla y que había encontrado un arma que pertenecía a Groschen. Scoggins dijo que lo reportó a los servicios de protección infantil, pero no se supo nada.

En noviembre de 2015, dijo, se le prohibió visitar o llamar a su hijo después de que un juez lo acusara de instruir a su hijo sobre qué decir. Scoggins dijo que también se negó a pagar los honorarios del abogado de Akutsina y fue encarcelado por desacato.

Después de Charlotte, dijo Scoggins, su hijo y los Groschen se mudaron a Missouri y luego a Nebraska.

Mensajes de Instagram

Scoggins vive actualmente en Hanoi, Vietnam, donde es profesor. Dijo que siguió una carrera docente porque extrañaba a su hijo y quería estar cerca de los niños.

Él y Evan Scoggins se mantuvieron en contacto a través de mensajes de Instagram a partir de alrededor del 2020, dijo. Le enviaba a su hijo películas, fotos y videos de sí mismo en la ciudad de Ho Chi Minh.

Su hijo simplemente respondía con un símbolo de check o una reacción de pulgar hacia arriba. Andy Scoggins dijo que le pidió a su hijo que lo visitara, pero su hijo no respondió.

“No culpo a mi hijo por no responder de la manera que yo quería porque no estaba en su posición”, dijo.

El último intercambio que tuvo con su hijo fue en julio de 2023, cuando el hijo preguntó sobre los préstamos estudiantiles, dijo Scoggins.

La semana pasada, Scoggins llegó a Las Vegas después de un viaje que duró unas 22 horas. Dijo que quería ver a su hijo.

Planea llevar a su hijo de vuelta a los Outer Banks para ser enterrado.