Oficina del Forense intenta identificar vía ADN cuerpo hallado en barril en lago Mead

Unos pantalones con restos humanos encontrados en el lago Mead el domingo 1 de mayo de 2022. (Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas)

Una camisa encontrada con restos humanos encontrados en el lago Mead el domingo 1 de mayo de 2022. (Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas)

Un par de zapatos con restos humanos encontrados en el lago Mead el domingo 1 de mayo de 2022. (Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas)

Un reloj con restos humanos encontrado en el lago Mead el domingo 1 de mayo de 2022. (Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas)

La Oficina del Forense del Condado Clark está tratando de usar el ADN para identificar al hombre cuyo cuerpo fue encontrado en un barril en el lago Mead hace dos años, pero la dependencia enfrenta desafíos.

El cuerpo, descubierto en mayo de 2022 en Hemenway Harbor, tenía una herida de bala, y la Oficina del Forense del Condado Clark determinó que la muerte del hombre fue un homicidio. Se ha especulado que pudo haber sido asesinado por la mafia.

En una entrevista con el Las Vegas Review-Journal, la forense Melanie Rouse dijo que la dependencia tiene ahora un perfil de ADN, pero que el perfil sirve en tanto haya algo con lo que se pueda comparar.

El perfil se cargó en una base de datos del gobierno federal llamada CODIS el 8 de diciembre de 2022. CODIS es el acrónimo de Combined DNA Index System (Sistema Combinado de Índices de ADN) y mantiene bases de datos de ADN de delincuentes, escenas del crimen y personas desaparecidas.

Si el perfil coincide con alguien, la Oficina del Forense lo averiguará, dijo Rouse. Se creó “directamente a partir de los restos humanos”, según Stephanie Wheatley, portavoz de la Oficina del Forense.

La oficina ha recibido pistas, incluso de personas con familiares desaparecidos, dijo Rouse, pero algunas de ellas han sido descartadas.

Bradley Malin, profesor de la Universidad de Vanderbilt que ha investigado sobre el ADN y temas relacionados con la privacidad, dijo que el CODIS está lleno de personas que han sido acusadas o condenadas por delitos.

“En consecuencia, se trata de un recurso un tanto limitado”, dijo, que además representa en exceso a las minorías.

Las empresas privadas de pruebas de ADN, como 23andMe, representan en exceso a personas blancas de clase media o superior, dijo. Y puede ser difícil para las fuerzas del orden usar esos sitios.

En un caso como este, dijo, una dependencia puede tratar de identificar a la persona a través de su familia si no encuentran una coincidencia exacta. Pero existe la posibilidad de que las autoridades no puedan identificar a alguien si tenía poca familia y las personas cuyo ADN está disponible para la comparación no son parientes cercanos, dijo.

Wheatley dijo que el siguiente paso es que la oficina se reúna con un genealogista, pero que aún no se ha fijado una cita.

En el sitio web de NamUs, un programa federal que trata de resolver los casos de personas desaparecidas, la información sigue siendo escasa. El sitio dice que el misterioso hombre pudiera tener entre 27 y 61 años, medir entre 5 pies 6 pulgadas y 6 pies 1 pulgada y que no es posible estimar su peso.

En ese sitio se han publicado fotos de los zapatos deportivos del misterioso hombre, una camisa de botones sucia de Idle Time, unos vaqueros y un maltrecho reloj digital Timex separado de su pulsera metálica.