No presentaron cargos contra el exjugador de los Raiders Damon Arnette

Los fiscales no van a presentar cargos penales contra un exjugador de los Raiders acusado de apuntar con una pistola a los valet parking de Park MGM en enero.

Esta foto de archivo del 9 de septiembre de 2021, muestra al cornerback de los Raiders Damon Arnette (20) durante la práctica del equipo en la sede de los Raiders en el Intermountain Healthcare Performance Center en Henderson. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @Heidi Fang

Los fiscales no van a presentar cargos penales contra un exjugador de los Raiders acusado de apuntar con una pistola a los valet parking de Park MGM en enero.

Damon Arnette, de 25 años, fue arrestado el 28 de enero por dos cargos de asalto con un arma mortal, portar un arma oculta sin permiso, posesión de marihuana y posesión de una sustancia controlada, muestran los registros judiciales. Sin embargo, los fiscales nunca presentaron una denuncia penal para acusar formalmente al excornerback.

Durante una audiencia en el tribunal el martes, los fiscales dijeron que no continuarán con el caso.

El abogado defensor de Arnette, Ross Goodman, dijo que cree que el video del supuesto altercado habría corroborado la historia de Arnette.

“Nunca llevó un arma ni apuntó a nadie”, dijo Goodman tras la audiencia.

Los fiscales no dijeron el martes por qué no procedieron con los cargos. El fiscal del distrito del Condado Clark, Steve Wolfson, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Un oficial del Departamento de Policía Metropolitana escribió en un reporte de arresto que Arnette le había quitado el seguro y había apuntado con un arma a los valet parking de Park MGM que se habían negado a darle su Mercedes G Wagon.

Los testigos le dijeron a la policía que Arnette tiró su boleto del estacionamiento, por lo que los valet parking le pidieron su identificación, la cual se negó a dar. Según el reporte, un video del área del valet mostró a Arnette apuntando una pistola semiautomática a los empleados durante la discusión.

A continuación, se subió al auto, avanzó y estacionó a una corta distancia antes de regresar con los valet parking y continuar la discusión, según el reporte.

Arnette había dicho a la policía que había ido a cenar esa noche con su primo, Markell Surrell, de 20 años.

La policía dijo que Surrell fue encontrado con un arma en su sudadera. Fue fichado como sospechoso de llevar un arma oculta.

Hasta el martes no se había presentado una denuncia penal contra Surrell, según los registros judiciales.

En el interior del Mercedes se encontró una pistola cargada del calibre 40 y una FNX-45 con 15 cartuchos, según el reporte. La policía dijo que Arnette llevaba 1.8 gramos de presunta cocaína y 13.5 onzas de marihuana cuando fue arrestado.

La jueza de paz Suzan Baucum dijo el martes que ordenaría a la policía devolver dos armas de fuego que fueron incautadas por los investigadores.

Arnette, elegido en primera ronda del draft de los Raiders en 2020, fue liberado del equipo en noviembre después de que saliera a la luz un video en el que amenazaba a alguien con una pistola. Tras su arresto, los Kansas City Chiefs despidieron a Arnette, que había firmado recientemente un contrato de reserva/futuro con el equipo.

Goodman dijo el martes que Arnette quiere volver a jugar en la NFL.

“Cualquier equipo que se quede con Damon en este momento tendrá un Damon nuevo y mejorado”, dijo Goodman.

En octubre, Yaneth Casique demandó a Arnette por un accidente ocurrido casi un año antes, alegando que Arnette iba a gran velocidad en un SUV y chocó contra su vehículo.

Casique fue trasladada al Sunrise Hospital and Medical Center con lesiones en la cabeza, el hombro, el cuello y la espalda.

La policía de Henderson sancionó a Arnette por no detenerse en la escena de un accidente y por cambiar indebidamente de carril, ambos delitos menores, según los registros del Tribunal Municipal. El caso de delito menor se cerró en septiembre después de que Arnette se declarara culpable y pagara una multa de 1,140 dólares.

El Review-Journal reportó en abril de que las imágenes de las cámaras corporales mostraban que los amigos de Arnette, incluido el hermano menor del entonces wide receiver Henry Ruggs, le habían mentido a la policía sobre el accidente, afirmando que Arnette no conducía el vehículo.

Horas después del accidente, Arnette le dijo a la policía que estaba al volante.

La demanda de Casique sigue en curso, según los registros judiciales.