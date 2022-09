Mujer muere de un disparo tras un enfrentamiento por un aventón a la escuela, según la policía

La policía investiga un homicidio el viernes 23 de septiembre de 2022, en la cuadra 4400 de Dennis Way en Las Vegas. (Justin Semana/Las Vegas Review-Journal)

Una mujer de 32 años recibió un disparo mortal en Las Vegas después de que se enfrentara a otra mujer por llevar a sus hijos a la escuela, según un reporte policial publicado el martes.

Jamie Nichole Chase murió por una herida de bala en la cabeza el viernes por la mañana afuera de una casa en la cuadra 4400 de Dennis Way, según la oficina forense del Condado Clark.

La policía dijo que Chase había conducido hasta la casa de Lahela Kaiwi-Brewer, de 27 años, para enfrentarse a ella. Los testigos le dijeron a la policía que Kaiwi-Brewer sacó una pistola durante el enfrentamiento, según un reporte de arresto.

Chase había ido a la casa después de que sus hijos dijeran que habían aceptado que Kaiwi-Brewer los llevara a la escuela, dijo la policía. Chase dijo que no confiaba en la mujer, le dijo a la policía, y le dijo a ella que no se relacionara con los hijos de Chase.

“(Un testigo) no es seguro porqué, pero Lahela le disparó a Jamie en la cabeza”, dijo el testigo a la policía. “El altercado en el vehículo fue solo verbal y no se volvió físico”.

Kaiwi-Brewer le dijo a la policía que no recordaba haberle disparado a Chase y que solo recordaba haber peleado en el patio delantero de la casa de Kaiwi-Brewer. Los detectives señalaron que también Kaiwi-Brewer ofreció una descripción contradictoria del encuentro.

“Lahela dijo que no había otra opción más que dispararle a Jamie para ponerse a salvo”, escribieron los detectives en el reporte. “Jamie y (el testigo) no tenían ningún arma y no amenazaron a Lahela con ningún arma”.

Kaiwi-Brewer está detenida sin fianza por un cargo de asesinato.