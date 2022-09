Mujer le dijo a la policía que bebió en club nocturno antes de estrellar su auto con bebés adentro

Kazjah Dillion (Departamento de Policía de North Las Vegas).

Una mujer acusada de estar incapacitada para conducir le confesó a la policía que había tomado dos tragos en un club nocturno de Las Vegas antes de que los detectives dijeran que había chocado su auto y dejado a sus hijos heridos en la escena.

Kazjah Dillion, de 24 años, fue arrestada el lunes y acusada de 15 cargos, entre los que se incluyen conducir mientras se encontraba incapacitada, poner en peligro a niños, no usar el cinturón de seguridad, conducir sin seguro, conducir sin una licencia válida, dos infracciones por retención infantil, exceso de velocidad, no mantener el carril de circulación y no prestar ayuda.

El Chrysler 200 de Dillion fue encontrado el domingo a las 6:20 a.m. estrellado contra una roca cerca de Camino Al Norte y Edna Crane Avenue, según un reporte de arresto del Departamento de Policía de North Las Vegas publicado el miércoles.

La policía dijo que Dillion fue vista saliendo del choque. Cuando fue detenida, dijo a la policía que debió haberse quedado dormida porque no recordaba el choque.

Según el reporte de arresto, Dillion le dijo a la policía que había trabajado un doble turno en un trabajo desconocido y que había tomado dos tragos en el club nocturno Drai’s antes de recoger a sus dos hijos, un bebé y un niño de un año, de la casa de un familiar.

Los investigadores dijeron que ninguna de las tres personas que iban en el auto llevaba el cinturón de seguridad y que uno de los bebés golpeó el parabrisas cuando Dillion se estrelló. Ambos niños fueron hospitalizados.

Hasta el martes, el bebé seguía en estado crítico y el niño de un año había sido dado de alta del hospital. No está claro cuál de los dos se golpeó contra el parabrisas.

Los detectives dijeron que la licencia de Dillion fue suspendida en 2019, pero sus cargos anteriores no estuvieron disponibles al momento.