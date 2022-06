Mujer de Las Vegas es acusada de matar a su perro a golpes

junio 17, 2022 - 9:48 am

Katherine Blount (Departamento de Policía Metropolitana).

Una mujer de Las Vegas fue acusada de golpear mortalmente a su perro en 2021.

La policía de Las Vegas dijo que Katherine Blount, de 51 años, fue arrestada alrededor de la 1:50 a.m. del martes cuando fue encontrada acampando dentro de un baño en el parque Siegfried & Roy, 5590 S. Wilbur St., cerca de Maryland Parkway y East Russell Road.

La policía dijo que verificó los antecedentes de Blount y se enteró de que era buscada por una orden de arresto por delito grave que la acusaba de tortura de animales en el asesinato de un perro llamado Bucky. La policía escribió en la orden que agentes fueron convocados a la casa de Blount en febrero de 2021 por su hermana, quien les dijo que Blount había matado a su perro de servicio.

“Los oficiales contactaron a Katherine en su puerta principal”, dijo la policía. “A la vista, detrás de ella, pudieron ver un pequeño animal de color claro que no se movía”.

Blount no dejó que los oficiales entraran en su condominio. La policía dijo que obtuvo una orden de inspección y encontró a Bucky muerto dentro de la casa. Una necropsia mostró que el perro murió por un traumatismo agudo causado por un golpe contundente, dijo la policía.

Un testigo entrevistado por la policía reportó haber escuchado el sonido de golpes provenientes del condominio de Blount ese día.

“‘Maldito perro, ¿todavía no te has muerto?’”, citó el testigo a Blount gritando. “’¿Por qué no te mueres, maldito perro?’”.

Blount permaneció en custodia el jueves en el Centro de Detención del Condado Clark, pero los registros de la Corte de Justicia de Las Vegas muestran que se espera que sea puesta en monitoreo electrónico y luego llevada a un centro de salud mental.